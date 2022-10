Sur les pas de Mussolini, 100 ans après la Marche sur Rome

Il faut montrer patte blanche en arrivant à la crypte de Mussolini, dans le cimetière San Cassiano, sinon la gardienne ne vous laisse pas entrer. "Les journalistes doivent avoir l’autorisation de la famille, sinon ils ne peuvent pas faire de reportage. Vous n’avez rien sur vous, pas d’enregistreur ? Pour une visite personnelle, il n’y a pas de problème, c’est en tant que journaliste que vous ne pouvez pas entrer !"

Nous rentrons donc sans matériel et descendons quelques marches pour atteindre la crypte de la famille Mussolini. Là, un homme se signe devant le tombeau de Benito Mussolini, ici un couple très jeune tente de regarder le livre d’or sur lequel les hommages au Duce sont légion ; d’autres - des curieux – travaillent sur un chantier non loin de là, mais viennent de Bari. À côté du buste blanc de Mussolini, apparaît un petit sarcophage dans lequel est conservé le cerveau du dictateur. Il y manque un morceau que les Américains auraient récupéré pour l’étudier, nous explique la gardienne de la crypte.

Après avoir descendu quelques marches, le tombeau de Benito Mussolini apparait avec un livre d’or sur lequel les nostalgiques écrivent leur admiration pour le D © Radio France - Bruce de Galzain

Sous verre derrière le tombeau et à côté du buste est exposé un petit sarcophage dans lequel est conservé le cerveau du dictateur © Radio France - Bruce de Galzain

Mais il est 17h30 : la sonnerie prévient les visiteurs qu’il est l’heure de quitter les lieux. À l’extérieur du cimetière, nous retrouvons l’homme qui se signait devant la tombe de Mussolini. Il est venu de Rome. "Mussolini a été un grand homme d’État, il a travaillé pour l’Italie. Bien sûr, il a fait beaucoup d’erreurs, mais on ne peut pas lui enlever qu’il a fait de bonnes choses ; on ne peut pas effacer l’histoire. Je voulais venir voir et saluer Benito Mussolini. C’est beaucoup d’émotion ! »

Le tourisme nostalgique de Mussolini fait recette

Le parking du cimetière est aussi un lieu stratégique pour attirer les chalands. Et c’est ce que fait Pierluigi ! Il tient l’une des trois boutiques de souvenirs dans le centre du village (le cimetière est un peu en dehors) et vient distribuer ses cartes de visite et dépliants aux nostalgiques de Mussolini.

Sur son dépliant, Pierluigi s’affiche en photo, il fait le salut romain ; en l’ouvrant, on découvre toutes sortes de gadgets, des médailles, des porte-clefs, nombre d’articles d’habitude réservés aux pop stars, mais aussi des tasses avec l’effigie de Mussolini, d'Hitler, ainsi que des croix gammées. Tout cela est autorisé en Italie : une loi a bien failli passer il y a 5 ans, approuvée par la Chambre des députés mais retoquée au Sénat.

Dans le magasin de Pierluigi toutes sortes de gadgets comme des mugs des briquets à l’effigie de Mussolini mais aussi des tasses avec la croix gammée ou le visa © Radio France - Bruce de Galzain

Une autre partie du magasin est réservée aux bustes, aux portraits de Mussolini ou encore à l’aigle impérial © Radio France - Bruce de Galzain

Nous nous rendons alors dans l’antre sidérant de Pierluigi, fier très fier de montrer tout ce qu’il a dans son magasin qu’il tient désormais avec son fils et sa fille ! "Il y en a même plus à l’étage", nous-dit-il mais il ne peut pas tout exposer. Les bustes du Duce sont partout. Nostalgique, Pierluigi a même acheté le bureau de Mussolini.

L’Italie n’a pas assimilé l’histoire du fascisme

Pas nostalgique en revanche, Franco D’Emilio a lui organisé une exposition « O Roma o Morte » Un secolo dalla marcia (Ou Rome ou la Mort, à un siècle de la Marche) qui se tient jusqu’au 6 novembre. Cet ancien fonctionnaire du ministère des Biens culturels estime que l’Histoire est complexe et non binaire, qu’elle ne doit pas être instrumentalisée. Pas d’apologie de Mussolini, c’est vrai, dans cette exposition, mais beaucoup de bustes, des vêtements de l’époque, des photos, des lettres aussi. Franco d’Emilio milite aussi pour que la crypte de Mussolini devienne monument national, comme c'est déjà le cas pour sa maison natale.

Franco D’Emilio organise l’exposition « O Roma o Morte » pour retracer l’histoire de la Marche sur Rome © Radio France - Bruce de Galzain

"Un monument national a sa propre gestion qui permet d’éviter par exemple que l’accès soit trop régulé - parce que c’est ainsi que l’on crée la nostalgie – donc cela changerait tout ! Car dans un monument national il y a l’autorité de l’Etat. Ainsi, on visiterait la crypte avec les mêmes critères que la visite d’un musée !"

Pour la première fois une tenue d’un « squadrista », « une chemise noire » qui a marché sur Rome est exposée © Radio France - Bruce de Galzain

Selon Franco d’Emilio l’Italie n’a toujours pas assimilé son histoire et celle du fascisme. "En Allemagne et en France, vous avez su le faire à la fin de la guerre. Ici, cela sert les politiques qu’il y ait encore cet antagonisme", se désole-t-il.

À Predappio, c’est Fratelli d’Italia, le parti de Giorgia Meloni, qui a obtenu le plus grand nombre de voix : près de 37%, soit 10 points de plus que la moyenne nationale. Lucio Moretti, conseiller municipal Fratelli d’Italia, n’y voit aucun lien avec Mussolini. Il rappelle que la droite et l’extrême droite gouvernent depuis bien longtemps ensemble."Cela date de 1994, cela fait 30 ans déjà au niveau national. Confondre Fratelli d’Italia avec le fascisme, c’est donc une opération d’instrumentalisation polémique. Ici, on vient faire du tourisme historique, c’est aussi du tourisme nostalgique, mais une centaine de personnes seulement viennent voir la crypte. Avant que la droite ne prenne la mairie en 2019, avec la gauche, il y avait bien plus de tourisme."

Lucio Moretti pose devant une affiche de Giorgia Meloni dans le siège de Fratelli d’Italia à Predappio © Radio France - Bruce de Galzain

Antifascistes et fascistes manifestent à Predappio

Mais faut-il pour autant baisser la garde ? Si personne ne croit au retour du fascisme à Predappio et en Italie, l’Association Nationale des Partisans d’Italie reste inquiète. Giorgia Meloni n’a pas souhaité retirer la flamme controversée du logo de son parti. Gianfranco Miro Gori, le président de l’association local des partisans fait pourtant un vœu. "J’espère que Giorgia Meloni transformera son parti qui aujourd’hui encore est assez imprégné de nostalgiques du fascisme : il y a des documents, des photos de politiques en chemises noires par exemple. Mais si elle veut et réussit à le transformer en parti de droite européenne dont l’Italie a besoin autant que de pain – même si ce n’est absolument pas ma pensée politique – je ne pourrais que m’en satisfaire !"

Gianfranco Miro Gori, le président de l’Association Nationale des Partisans d’Italie de la province Forli Casena chez lui pose avec le drapeau de son associatio © Radio France - Bruce de Galzain

Gianfranco Miro Gori manifestera le 28 octobre contre le fascisme et en souvenir de la libération de la ville de Predappio le 28 octobre 1944 par les alliés. Dimanche les nostalgiques de Benito Mussolini viendront eux lui rendre hommage devant sa tombe pour célébrer le 100ème anniversaire de la Marche sur Rome.