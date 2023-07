Sur scène, la chanteuse Izïa évoque le lynchage d'Emmanuel Macron, une enquête ouverte

"On le foutrait à terre, mais gentiment". Voilà notamment ce qu'a déclaré la chanteuse Izïa Higelin, sur scène, le 6 juillet au soir, lors d'une longue prise de parole contre Emmanuel Macron. Elle se produisait devant plusieurs centaines de personnes pour l'ouverture du festival Les Nuits Guitares de Beaulieu-sur-Mer. Le parquet de Nice a ouvert une enquête est ouverte pour "provocation publique à commettre un crime ou un délit". Et samedi, Izïa s'est excusée pour ses propos.

Une prise de parole entre deux chansons

Jeudi soir, Izïa Higelin se produisait sur scène devant environ un millier de personne, pour le premier jour de festival Les Nuits Guitares, à Beaulieu-sur-Mer, qui se termine samedi soir. A un moment du concert, l'artiste imagine comment Emmanuel Macron pourrait être lynché publiquement par les spectateurs : "Je le connais, quelle coquine celui-là, il s'est dit là, ce qui serait bien, je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 m du sol telle une pinata humaine géante, et qu'on soit tous ici présents munis d'énormes battes avec des clous au bout comme dans 'Clockwork Orange' (Orange mécanique)."

Publicité

La chanteuse ne s'est pas arrêté là, poursuivant "là, on le ferait descendre, mais avec toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont, là juste au-dessus de vous, et on aurait tous notre batte avec nos petits clous, et dans un feu de bengale de joie, de chair vive et de sang, on le foutrait à terre, mais gentiment tu vois..." "Je vois déjà le gros titre de Nice-Matin demain: 'Izïa appelle au meurtre de Macron'", aurait ensuite ironisé la chanteuse, selon le quotidien régional .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Comme l'explique le site "Inout Côte-d'Azur" , qui a également pris la vidéo, la chanteuse a d'abord démarré sur scène "une longue digression improvisée entre deux chansons, qui avait commencé par un dialogue imaginaire et sexy entre 'Brigitte' et 'Manu'". Pour ce qui est de sa prise de parole contre le président, elle dure, selon la vidéo, environ une minute.

Les gendarmes se déplacent sans succès

Suite à sa prise de parole, si une partie du public a visiblement applaudi et poursuivi le concert, d'autres spectateurs présents ont été choqués de ses propos et ont appelé les gendarmes. Arrivés sur place à la fin de son passage, ils ont tenté de l'interroger sans succès. "Elle aurait été exfiltrée dans son bus. La réglementation fait qu'on ne peut pas y rentrer comme ça. Il y a eu de longues palabres entre le manager et la gendarmerie", explique à Nice-Matin le maire de Beaulieu, Roger Roux. Lui n'était pas sur les lieux au moment de la prise de parole de la chanteuse.

Une enquête finalement ouverte, Izïa s'excuse

On a finalement appris ce samedi, deux jours après cette soirée, qu'un enquête pour "provocation publique à commettre un crime ou un délit", était ouverte par le parquet de Nice. La brigade territoriale de la gendarmerie de Beaulieu-sur-Mer et la brigade de recherches sont chargés de l'enquête. Pour le moment, une plainte n'a pas été déposée, précise le procureur de Nice Xavier Bonhomme.

Dans un communiqué publié ce samedi, la fille de Jacques Higelin présente ses excuses aux personnes du public qui ont été choquées ainsi qu'au président de la République, et condamne toute forme de violence et d'incitation à la violence.

De nombreuses réactions sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, de nombreux internautes font part de leur indignation. "Je ne savais pas que l’appel au meurtre entrait dans le cadre de la liberté d’expression", écrit notamment l'un d'entre eux. "C’est clairement un appel à la violence. Cela n’a rien faire dans un concert", ajoute un autre. D'autres, en revanche, lui assurent leur soutien, assurant notamment la liberté d'expression.

Interpellé en commentaire, Sur sa page Facebook, le festival a également été interpellé par des spectateurs en commentaire. "Quelque soit les idées politiques de chacun, en ce qui me concerne, je n'étais pas venu pour entendre des conneries pareilles dans un contexte national déjà suffisamment explosif", écrit par exemple l'un d'entre deux. Message auquel le festival a répondu : "Les propos D'IZIA lui sont propres. La production se détache de toute prise de position."