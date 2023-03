Sur TikTok et YouTube, ces vidéastes qui épluchent la saga Harry Potter

"La plus grande école de sorcellerie n’est pas Poudlard", "Le problème du retourneur du temps", "Comment devenir un Animagus ?", "Pourquoi Harry est un pro du balai". Sur le réseau social TikTok, ces courtes pastilles vidéo sont visionnées plusieurs centaines de milliers de fois. Il faut entre 50 et 60 heures de travail pour son créateur Benjamin, alias "Bengib" sur les réseaux , pour arriver à produire une minute trente de vidéo. Il décortique les livres sur son e-book, s’attarde sur chaque détail et épluche les films, qu’ils connaît "à la minute près". Le résultat est captivant : on croit connaître Harry Potter, mais pas tant que ça.

Comme lui, ils sont des dizaines à réaliser des vidéos sur YouTube et TiKTok en lien avec l’univers Harry Potter, vingt ans après la sortie : Vous-Savez-Qui , Marine au Terrier , Nini 9¾ , l’elfe de maison ou encore Repello Moldum . Chacun dans leur domaine : des anecdotes, des produits dérivés, des jeux, du "life-style".

La première génération Harry Potter

Benjamin a commencé l’été dernier. Aujourd’hui, il dépasse les 300.000 abonnés en cumulant les différentes plateformes. Ce développeur web, fan de Marvel, Disney, DC Comics, a mis de côté son métier pour se concentrer sur ses vidéos. Comme le plupart des vidéastes sur Harry Potter, ce trentenaire est de la génération qui a connu Harry Potter avec les livres, puis les films. Il a grandi avec. C’est le cas aussi de Laura, 25 ans, plus connue sous le nom de Ravenclau . Elle a découvert Harry Potter grâce à sa grand-mère, qui lui a prêté les livres. Une "amitié" s’est construite avec les personnages. "C’est la première fois que l’on lisait un livre différent de ce que nous faisait lire les enseignants à l’école", se souvient la vidéaste.

Harry Potter comme madeleine de Proust

Depuis ses 15 ans, Maeva tient la chaîne Felix Felicis . Elle a dévoré les romans, alors sortis depuis une dizaine d'années lors de son adolescence, elle les lisait au moment des repas et même quand elle se lavait les dents. "Après des moments compliqués quand j'étais assez jeune, Harry était là pour m’aider, je pouvais m’évader de tout ce que je vivais", témoigne la jeune femme de 21 ans.

Sur TikTok et Youtube, elle a publié plus de 200 vidéos à propos d’Harry Potter : "100 infos sur les films Harry Potter (que tu ignores)", "Mon classement de tous les persos d'Harry Potter !". Maeva calcule aussi le prix de sa collection Harry Potter, des objets, des vêtements etc. Dans le genre, Ravenclau n’est pas la moins bien lotie : des costumes de chaque maison (Gryffondor, Serdaigle etc.), la réplique du Nimbus 2000, des Lego ou encore le diadème de Serdaigle.

Un travail de recherche monumental

Ces trois vidéastes sont entrés maître dans l’art du détail, celui passé quasi inaperçu dans les livres et les films Harry Potter. Ravenclau a diffusé une vidéo de 12 minutes très documentée sur la forêt interdite près de Poudlard, Bengib parle d’un "travail quasi journalistique". S’il ne puise pas ses informations dans les romans, il va sur le Wikipédia dédié à Harry Potter, se balade sur les forums, lis des livres qui racontent la genèse d’Harry Potter, des interviews de l’autrice J.K Rowling. "Ce qui prend du temps, c’est de vérifier ensuite ces informations, trouver la source", confie Benjamin.

Pourquoi ça marche encore ?

Certaines vidéos de Bengib atteignent le million de vues, rien que sur TiKTok. Il y a entre 30.000 et 100.000 vues pour chaque vidéo sur le compte YouTube de Felix Felicis, qui vient pourtant de décider d'arrêter les vidéos sur Harry Potter, par peur "de tourner en rond". Mais cet attachement à l'univers du jeune sorcier n’étonne pas Ravenclau :"C’est une ‘safe-place', on se sent en réconfort", avec Harry Potter. "Les Potterhead (la communauté de fans, ndlr) de la première génération, sont ceux qui ont des enfants aujourd’hui, transmettent leur passion", poursuit celle qui est enseignante d’histoire-géo au collège. Des élèves, après l’avoir vue sur YouTube, sont même venus lui demander quel cadeau choisir pour l’anniversaire de l’un de leur camarade fan d’Harry Potter.

La saga continue de vivre, grâce à ses nouveaux fans et ses films qui ne prennent pas une ride. Avec "Les Animaux fantastiques", on découvre au cinéma de nouvelles facettes de l’histoire. Il y a aussi ce jeu vidéo, "Hogwarts Legacy", l’un des plus gros succès de ces dernières année. Il a dépassé les 12 millions de ventes, et plonge le joueur à Poudlard un siècle avant l’arrivée d’Hermione et Ron. Sans oublier le marketing : les écharpes au couleur de Gryffondor ont la cote dans les cours de récréation. "Même à 10 ans, on peut aimer la saga !", lance Maeva, de la chaîne Felix Felicis. "C’est l’âge parfait, on a le même âge que le personnage principal on grandit avec les personnages."

Et ce n'est pas terminé : une série serait dans les cartons, d’autres films sont en projet. "L’univers va encore s’étendre", se réjouit Bengib, qui anticipe une vie longue et heureuse pour la saga, "Star Wars est encore d’actualité, et pourtant le premier film est sorti il y a 50 ans !"