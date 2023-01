Suresnes Cités danse du 6 janvier au 5 février 2023

Au fil de ses éditions, Suresnes Cités Danse a donné ses lettres de noblesse à la danse hip hop et offert un rayonnement non seulement en France mais aussi à l’international à de nouvelles propositions chorégraphiques. Dès ses débuts, le Festival a permis, dans un éloge du métissage, des créations hybrides, des rencontres inattendues entre le hip hop et d’autres langages chorégraphiques.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sur la scène du Théâtre de Suresnes Jean Vilar, le meilleur de la danse des cités, rendu visible et accessible à tous, a donné droit de cité à de nouvelles formes de danse.

Publicité

Quelques spectacles :

Portrait / Mehdi Kerkouche

Portrait MEHDI KERKOUCHE - Julien Benhamou

Bienvenue dans l’univers foisonnant de Mehdi Kerkouche ! Avec Portrait, le chorégraphe à l’ascension fulgurante donne vie à un portrait de famille vivifiant. Il réunit neuf danseurs traversés par des influences pop, urbaines ou encore burlesques dans cette ode intergénérationnelle au vivre ensemble.

Hasard / Pierre Rigal

Hasard-RIGAL - V. Beaume

Ancien sportif au parcours de mathématicien, Pierre Rigal nourrit une obsession fascinante pour les formes géométriques et compose un jeu grandeur nature pour six danseurs. Entre effets de surprise, heureuses coïncidences et illusions d’optique, ils se jouent du Hasard et donnent corps à une pièce au déroulé toujours inattendu.

Landing / Abderzak Houmi

LANDING - fred beaubeau

Deux hommes tombent et se relèvent. Dans Landing, la chute est la matrice, le tapis est l’espace de danse et le lieu de l’atterrissage. Liés par les forces de leurs mouvements contraires ou complémentaires, ce binôme virtuose de circassiens-danseurs transforme ce balancier en une chorégraphie onirique et spectaculaire.

Affranchies / Amalia Salle

Affranchies - Duy-Laurent TRAN

Amalia Salle fusionne la force de cinq danseuses à l’énergie de la danse hip hop et contemporaine pour un plaidoyer en faveur de la vie, des émotions et de la liberté. Le mouvement remplit l’espace, frénétiquement, porté par des figures féminines puissantes et un univers musical éclectique. Un appel à réveiller les êtres que nous sommes !

Toute la programmation ICI !