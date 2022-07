Surface brûlée, nombre de feux : ces infographies montrent l’ampleur des incendies en 2022

Depuis mardi 12 juillet, plus de 11.000 hectares de forêts ont brûlé en Gironde, et le feu est loin d’être éteint. Dans le même temps, les températures caniculaires s’amplifient. Météo France a placé 15 départements de l’Ouest en vigilance rouge à cause des fortes chaleurs. Ce qui laisse craindre de nouveaux départs de feux potentiellement ravageurs.

Quelque 16.800 hectares de forêts ont brûlé dans des incendies depuis le 10 juin, d'après la Sécurité civile, interrogée par France Inter, et 104 feux ont été comptabilisés. "Ce chiffre ne comprend que les feux de forêt de plus de 10 hectares, les feux de culture de plus de 50 hectares ou tous les feux nécessitant l'engagement d'un moyen aérien de la sécurité civile", précise la Sécurité civile à TF1 .

Comparé à tout l’été 2021, déjà plus de forêts brûlées

Déjà 16.800 hectares partis en fumée en un mois, c’est bien plus que sur tout l’été 2021, mais aussi 2020. Il n’y avait pas eu autant de forêts brûlées depuis 2017, d’après la base de données sur les incendies de forêts en France (BDIFF). Lors de cette année record, les flammes avaient ravagé plus de 23.000 hectares. Il y avait eu des incendies monstres dans le Vaucluse, le Var, la Haute-Corse, les Alpes-Maritimes. Le 26 juillet 2017, 10.000 habitants et vacanciers avaient été évacués de la station balnéaire de Bormes-les-Mimosas, dans le Var.

Si le nombre de feux est resté plutôt stable depuis le début du recensement par le BDIFF (2.500 incendies en moyenne entre 2006 et 2013, 2.600 entre 2014 et 2021), les surfaces brûlées ont fortement augmenté. Il y a toujours autant de feux de forêts, mais ceux-là sont plus destructeurs.

Des incendies plus violents

Si l'on prend en compte désormais les incendies sur une année entière, et non seulement sur la période estivale, selon le Système européen d’information sur les incendies de forêts (EFFIS), plus de 30.000 hectares ont brulé depuis le début de l’année. C’est quasiment autant que sur toute l’année 2021 (36.652 hectares dans 214 incendies). D’après l'observatoire Copernicus, 221 feux de plus de 30 hectares ont été recensés en 2022. En revanche, Copernicus et le ministère de l’Agriculture ne s’accordent pas sur l’année la plus dévastatrice pour les forêts. 2019 d’après l’EFFIS, 2017 pour le BDIFF.

Les données de l’EFFIS montrent aussi à quel point les incendies sont violents cette année. En comparants à la moyenne entre 2006 et 2021, l’écart est grand. Plus de 30.000 hectares partis en fumée en sept mois et demi en 2022, alors que la moyenne des quinze années précédentes est de 6.000 hectares.

La précocité des incendies

Avec ses chiffres, l’observatoire Copernicus fait ressortir la précocité des feux cette année avec le cumul d’hectares brûlés chaque semaine. Sur la moyenne entre 2006 et 2021, on constate que les premiers gros feux de forêts ont lieu fin juillet, début août. Cette année, les cumuls hebdomadaires ont augmenté très fortement dès la fin du mois de juin. On comptait le 9 juillet 6.403 hectares partis en fumée, contre 129 en moyenne lors des quinze dernières années.

D’après la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, "70% des feux sont d’origine accidentelle ou dus à de l’imprudence et 30% intentionnels". Elle précise aussi que "80 % des incendies sont déclenchés à moins de 50 mètres des habitations".