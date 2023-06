Surfréquentation touristique : de Bréhat à Porquerolles, ces sites qui limitent le nombre de visiteurs

Quand trop de touristes tuent le tourisme. Avec le retour du beau temps, et durant les grandes vacances, certains sites ou communes très prisés sont pris d'assaut par les touristes. C'est le cas par exemple de l'Ile de Bréhat, dans les Côtes-d'Armor, qui, en plein cœur de l'été, accueille parfois jusqu'à 6 000 personnes sur ses 3km2. Il y a évidemment des conséquences sur l'environnement, mais aussi sur la qualité de vie sur place : restaurants bondés, pistes cyclables embouteillées, lande piétinée, problèmes de gestion des déchets, des toilettes publiques. Résultat : "quand on a des pics à 6000 personnes, 30% des gens repartent en disant qu'ils ne reviendront plus", observe le maire de Bréhat, Olivier Carré, interrogé par France Bleu Armorique.

Limite de 4700 visiteurs par jour en semaine sur l'île de Bréhat

Pour éviter que cela continue, l'élu a décidé de passer à l'action. Il a signé mercredi un arrêté pour réguler le nombre de visiteurs. Ainsi va être instauré un plafond de fréquentation quotidienne, qui s'appliquera du 14 juillet au 25 août, du lundi au vendredi : 4 700 visiteurs maximum par jour entre 8h30 et 14h30. "L'an dernier, par exemple, on a battu le record en termes d'accueil de visiteurs", affirme le maire de Bréhat. "On était à 450 000. On peut imaginer que l'on reste à ce niveau-là, à condition que cela soit étalé. Si ça se concentre sur l'été, ça devient un vrai problème" déplore-t-il. À l'année, Bréhat compte 460 habitants.

L'île de Bréhat, dans les Côtes d'Armor. © AFP - LEROY Francis / hemis.fr

Olivier Carré aurait souhaité limiter encore plus le nombre de touristes mais il a fallu trouver un compromis car, sur place, certains sont inquiets. C'est le cas notamment de Cathy, propriétaire d'un commerce de vêtements. "Ce n'est pas tant l'arrêté qui me fait peur, c'est plus la communication qu'il y a autour de ça. C'est-à-dire que l'on ne parle que de Bréhat en surfréquentation. Maintenant, Bréhat, ça va être quoi ? Ce n'est plus l'île aux fleurs, c'est le Mont-Saint-Michel. On entend des gens dire qu'ils ont failli ne pas venir parce que c'est hyperfréquenté." Il y a évidemment des craintes vis-à-vis du chiffre d'affaires, surtout que "depuis cette année déjà il baisse" ajoute la commerçante.

Le maire promet que des contrôles aléatoires seront organisés à l'arrivée des bateaux pour voir si des compagnies maritimes respectent bien l'arrêté. Mais il assure leur faire confiance.

Fréquentation limitée également dans certaines îles varoises

D'autres sites ailleurs en France sont confrontés l'été à l'arrivée massive de touristes et des mesures ont été prises. En mai par exemple, la Métropole de Toulon a annoncé que la fréquentation des îles du parc national de Port-Cros, dans le Var, dont fait partie Porquerolles, sera pour la troisième année consécutive limitée à 6.000 visiteurs par jour cet été. L'objectif est notamment de protéger l'environnement.

Cette mesure, effective de la fin juin au 31 août, a également pour objectif de limiter le tourisme de masse, afin de "maintenir une expérience touristique de qualité". "La régulation de l'accès à l'île de Porquerolles constitue une avancée pour la protection de l'environnement mais aussi pour la garantie d'une expérience ilienne de qualité", a affirmé à l'AFP Jean-Pierre Giran, président de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée et maire de Hyères. "Les acteurs en charge de l'environnement et les acteurs économiques ainsi que les estivants semblent satisfaits dans leur très grande majorité par ce dispositif innovant", a-t-il ajouté.

L'île de Porquerolles, au large d’Hyères dans le Var. © AFP - LECLERCQ Olivier / hemis.fr

Une "charte des bateliers" limite par contrat le nombre de passagers utilisant le service de transport maritime public par navettes. En revanche, ce contrôle sera difficilement applicable pour les plaisanciers privés dont les dizaines d'embarcation mouillent au large des plages de ces îles. Confronté à un tourisme de masse qu'il peinait à limiter, ce parc national situé sur la Côte d'Azur, qui regroupe les îles de Porquerolles, Port-Cros et du Levant, considérées parmi les plus belles de Méditerranée, avait dès 2021 instauré des quotas de fréquentation. L'île de Porquerolles souffre depuis plusieurs années d'un manque chronique d'eau potable, obligeant les autorités varoises à en acheminer chaque saison à l'aide de rotations par bateau-citerne.

Réservation obligatoire pour accéder à une calanque à Marseille

De telles initiatives imposant des quotas de visiteurs se sont multipliées ces dernières années afin de limiter la surfréquentation de certains sites. À Marseille par exemple, une calanque a instauré un système de réservation obligatoire pour l'été 2022. Un dispositif reconduit cet été. La mesure, une première en France pour un parc national, a permis de limiter à 400 personnes par jour l'accès à Sugiton, l'une des plus belles criques du parc des calanques, durant un week-end test en juin, puis tous les jours du 10 juillet au 21 août. Avant le système de réservation, plus de 1.000 voire 2.000 personnes pouvaient se retrouver en même temps sur le site certains jours d'été. Une surfréquentation qui a entraîné une forte dégradation de cet environnement fragile.

Le parc national des Calanques accueille en moyenne trois millions de visiteurs par an. D'autres mesures de limitation de la fréquentation sont mises en place cet été, comme le rapporte France Bleu Provenc e. Par exemple, la location de bateaux à moteur sera limitée à cinq rotations par embarcation. Les 600 bateaux homologués auront une vignette pour être reconnaissables. Pour les kayaks, le nombre de loueurs est contingenté sur les calanques de Port Pin et En-Vau côté Cassis, il est aussi impossible de débarquer sur les plages.

Autre initiative : la commune de Crozon, dans le Finistère, tente de son côté de faire de la "contre-publicité" pour éviter au public de se rendre sur l'une de ses plages, considérée comme l'une des plus belles d'Europe.

Le secteur s'empare du problème

Le secteur est conscient de cette problématique de surfréquentation. D'ailleurs, l'Alliance France Tourisme, qui réunit les grandes entreprises du tourisme au sein d'un "cercle de réflexion", vient de faire 10 recommandations pour réguler la fréquentations des sites les plus visités. Elle appelle notamment à "encourager la création au sein de chaque destination touristique de structures dédiées pour assurer le dialogue entre les autorités locales, les professionnels et les habitants sur les impacts du développement touristique et les solutions possibles".

L'Alliance préconise également de "sensibiliser les touristes, les réseaux sociaux et leurs acteurs aux impacts du surtourisme" ou encore de "mettre en place un organe de réflexion et de concertation entre l'Éducation nationale et la filière touristique sur la question des dates de vacances scolaires pour envisager une coordination optimale de cette période entre scolarité et saisonnalité."