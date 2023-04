Suspect, mode opératoire, révélations : ce que l'on sait de la fuite de documents confidentiels américains

L'auteur présumé des fuites de documents confidentiels aux États-Unis a été arrêté jeudi sur la côte est américaine, près de Boston. Son profil intrigue : il s'agit d'un jeune informaticien de 21 ans travaillant sur une base militaire du Massachusetts. Son arrestation a été retransmise en direct par les chaînes de télévision américaines. Sur les images, qui ont tourné en boucle, on voit le jeune homme, mains sur la tête, vêtu d'un t-shirt gris et d'un short rouge, reculer lentement vers des agents armés et en tenue de camouflage. Soupçonné d'avoir porté très gravement atteinte à la sécurité nationale des États-Unis en divulguant des documents confidentiels sur la guerre en Ukraine, il devrait être présenté ce vendredi à la justice. Le point sur ce que l'on sait de cette affaire qui embarrasse la Maison Blanche.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

De quelles révélations parle-t-on précisément ?

Les documents mis en ligne révèlent notamment les inquiétudes des services de renseignement américains quant à la viabilité d'une contre-offensive ukrainienne contre les forces russes, qui ne pourrait obtenir que de "modestes gains territoriaux". Une contre-offensive face aux troupes russes est attendue au printemps. Un document examiné par l'AFP fait aussi état des préoccupations des États-Unis à propos de la capacité de l'Ukraine à continuer à se défendre contre les frappes russes.

Publicité

Certains des documents divulgués semblent par ailleurs indiquer que Washington collecte des renseignements sur ses alliés, comme Israël et la Corée du Sud et notamment des conseillers du président Yoon Suk Yeol. Un autre document ayant fuité affirme que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a ordonné la production de 40.000 roquettes devant être livrées à la Russie, sommant des responsables de garder un tel projet secret "pour éviter des problèmes avec l'Occident", a rapporté le Washington Post. Mais le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, un organe directement rattaché au président Joe Biden, a démenti l'information, précisant n'avoir "aucune indication que l'Egypte fournisse un armement létal à la Russie".

Qui est le suspect ?

Jack Douglas Teixeira est employé de la Garde nationale aérienne. Il s'était engagé en septembre 2019. Il travaillait en tant que spécialiste informatique et communications et avait atteint le rang d'aviateur de première classe, le troisième le plus bas de la hiérarchie. L'informaticien devrait comparaître vendredi devant un tribunal du Massachusetts (nord-est) et être inculpé en vertu de la loi pour l’espionnage, et risque jusqu’à dix ans de prison. Il est soupçonné d'avoir constitué un risque "très grave" pour la sécurité nationale des États-Unis.

Comment ces documents ont-ils été diffusés ?

Jack Douglas Teixeira aurait partagé ses informations via la plateforme Discord, réseau social très prisé par les amateurs de jeux vidéo. Il était le leader d'un groupe privé de discussion, composé d'une vingtaine de personnes, dont certaines originaires de Russie et d'Ukraine, et centré autour d'une passion commune pour les armes à feu, le matériel militaire et la religion.

Sous le pseudonyme "OG", le suspect aurait publié pendant des mois des documents issus de la base militaire où il travaillait. "OG" avait demandé aux autres membres du groupe Discord de ne pas diffuser les documents, assurant qu'il n'avait pas l'intention d'être un lanceur d'alerte, selon le Washington Post. Il se montrait critique envers l'État, dont il dénonçait "l'abus de pouvoir", les forces de l'ordre et la communauté du renseignement.

Des dizaines de photos de ces documents ont été relayées sur Discord, mais aussi Twitter et Telegram, certains ayant sans doute circulé depuis des semaines, sinon des mois, avant d'attirer l'attention de la presse. Selon le Washington Post, citant des responsables américains, certains de ces documents paraissent avoir été falsifiés. Mais la plupart sont authentiques et correspondent aux rapports de la CIA qui circulent à la Maison Blanche, au Pentagone ou encore au département d'État.

Comment réagit la Maison Blanche ?

Cette affaire interroge. Comment un militaire, affecté à de la surveillance radar sur une base aérienne de gardes nationaux, a-t-il pu avoir accès à des informations confidentielles aussi sensibles ? Le président américain Joe Biden, en visite en Irlande, a été tenu informé de l'arrestation. "Je suis préoccupé que ce soit arrivé", a déclaré le président cette semaine. Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête pénale après la fuite des documents. Le Pentagone a également décidé de restreindre davantage l'accès à ce type d'informations sensibles.