"Suspension" des collaborations avec les artistes du Sahel : une lettre ouverte adressée à Macron et Borne

Les consignes avaient été dévoilées mi-septembre par le ministère de la Culture, qui appelait à ne plus lancer d'invitations à des collaborations à des artistes venus des trois pays qui ont connu des coups d'État militaires ces trois derniers mois : le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Une note adressée aux scènes culturelles subventionnées demandant de "suspendre sans délai et sans aucune exception" les coopérations avec des artistes venus de ces pays.

En cause, une question de visas : depuis début août, plus aucun visa n'est délivré depuis ces trois pays – et les ministères de la Culture et des Affaires étrangères assurent qu'il n'y a pas de problème pour les "titulaires de visas délivrés avant cette date ou qui résident en France ou dans d'autres pays". Mais pour une partie du monde de la culture, la situation n'est pas acceptable, et plus de 100 personnalités signent ce mardi une lettre ouverte pour appeler le gouvernement à changer de position.

Pour la "libre circulation des artistes et de toutes les personnes concernées"

La lettre fait état de "la profonde stupeur" qui a suivi la révélation de ces consignes, qui ont suscité "une vague d'incompréhension et de refus" face à cet appel qui, selon les signataires, "se heurte non seulement à la tradition d'hospitalité de la France, mais aussi à son engagement reconnu et apprécié en faveur de la culture". Parmi les signataires de la lettre, on trouve le metteur en scène Olivier Py qui dirige le Théâtre du Châtelet, le comédien Robin Renucci ou la journaliste Laure Adler.

"On sait très bien que ce n'est pas pour des problèmes techniques", explique Gustave Akakpo, comédien et metteur en scène, artiste associé au Théâtre de Dijon Bourgogne et instigateur de cette lettre ouverte. "On ne nie absolument pas la situation sécuritaire dans ces pays, ni les violences auxquelles peuvent faire face les fonctionnaires des services consulaires. Mais des solutions existent, on peut tout à fait les mettre en place et dire qu'on ne peut pas fermer la frontière, donc que oui, on continuera d'accueillir, d'accompagner, de dire que les ressortissants de ces pays peuvent circuler", dit-il, évoquant aussi le fait que des étudiants sont dans la même situation.

"Monsieur le Président, vous affirmez qu’il 'n’est pas question d’arrêter d’échanger avec les artistes', pourtant en refusant toute nouvelle délivrance de visa, c’est exactement ce qui va se produire pour de nombreux artistes du Mali, du Niger et du Burkina", peut-on lire dans la lettre ouverte. Celle-ci demande alors "la mise en place de mesures exceptionnelles assurant la continuité immédiate et sans délai de la libre circulation des artistes et de toutes les personnes concernées par cette situation".