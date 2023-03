Suzume, un film de Makoto Shinkai, sortie en salles le 12 avril 2023. Un partenariat France Inter.

Résumé : Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager à la recherche d’une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une porte délabrée trônant au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant à une inexplicable impulsion, Suzume tourne la poignée, et d’autres portes s’ouvrent alors aux quatre coins du Japon, laissant passer toutes les catastrophes qu’elles renfermaient. L’homme est formel : toute porte ouverte doit être refermée. Suzume s’est égarée où se trouvent les étoiles, le crépuscule et l’aube, une voûte céleste où tous les temps se confondent. Guidée par des portes nimbées de mystère, elle entame un périple afin de toutes les refermer.

Lors d’un entretien, Makoto Shinkai raconte :

« C’est vers le début de 2020 que j’ai commencé à écrire sérieusement le texte de ce projet. À ce moment-là, j’avais deux idées en tête. La première était de faire une histoire qui apaise un lieu, qui en fait le deuil. La seconde était que ce soit l’histoire d’une jeune fille voyageant avec un être atypique. Je n’avais que ces deux idées vagues.

L’idée de faire le deuil d’un lieu ne m’est pas venue d’un coup à l’époque, j’y pensais depuis longtemps. Les humains organisent bien des funérailles pour leurs pairs, mais rien pour la terre ou la ville. Alors depuis quelques années, j’avais l’idée de raconter une histoire où ses héros feraient le deuil d’endroits en s’apaisant et en priant pour eux.

Ce film ne nomme aucun lieu, mais dans le roman, j’indique clairement qu’il y a eu un grand séisme à l’Est en 2011* qui a secoué la moitié de l’archipel japonais. C’est essentiellement une histoire d’aventure et de divertissement, mais elle s’enracine dans cette catastrophe.

J’étais constamment plongé dans le sentiment que le Japon, ou plutôt l’endroit où je vivais, allait peu à peu disparaître, et que quelque chose touchait à sa fin. Avec le recul, j’ai l’impression que la catastrophe du 11 mars 2011 a été le déclencheur de ce sentiment.

Une chose dont je me souviens clairement, ce sont les cerisiers qui ont fleuri à Tokyo, dix jours après le séisme du 11 mars 2011. C’était naturel, mais je me souviens avoir été vraiment surpris. Cela me consolait de savoir que, quoi qu’il arrive, les jours continueront de s’écouler comme cela ; et en même temps j’avais profondément peur de ressentir la froideur et l’indifférence de la nature envers les humains. Au stade de la rédaction du projet, j’ai clairement décidé que ce serait un film sur la catastrophe.

Suzume n’est qu’une des nombreuses œuvres de la littérature sur les catastrophes. Ce n’est certainement pas rare ou spécial. Cependant, je crois qu’il doit y avoir un sens à notre travail dans la mesure où nous l’avons fait comme un film d’animation original dans le cadre d’un divertissement qui est diffusé à grande échelle.

Avant tout, je voulais faire un film amusant. C’est un film drôle et qui dit quelque chose de très évident. Ce serait bien de pouvoir raconter l’histoire que Suzume a été sauvée non pas à cause de quelque chose de transcendant, mais qu’elle a vécu normalement pendant les douze années qui ont suivi la catastrophe, et que ce simple fait l’a sauvée. J’ai pensé que si je pouvais dessiner comme ça, le public pourrait ressentir la sensation de se confronter à la catastrophe. À la fin du film, si les paroles de Suzume à une jeune fille qui est elle-même « Je suis la Suzume de demain ! » peuvent toucher le public, alors ce film valait le coup d’être fait. »

Filmographie de Makoto Shinkai

1999 Elle et son chat (court métrage)

(court métrage) 2002 Voices of a Distant Star (court métrage)

(court métrage) 2007 5 Centimètres par seconde (long métrage)

(long métrage) 2011 Voyage vers Agartha (long métrage)

(long métrage) 2013 The Garden of Words (moyen métrage)

(moyen métrage) 2016 Your Name . (long métrage)

. (long métrage) 2019 Les Enfants du temps (long métrage)

(long métrage) 2022 Suzume (long métrage)

* Le séisme de 2011 de la côte Pacifique du Tōhoku au Japon est un tremblement de terre d'une magnitude 9,1, survenu au large des côtes nord-est de l'île de Honshū le 11 mars.

Il a généré un tsunami avec des vagues d’une hauteur de près de 30 mètres par endroits qui ont parcouru jusqu'à 10 km dans les terres. Elles ont ravagé près de 600 km de côtes et détruit partiellement ou entièrement de nombreuses villes et zones portuaires. Ce séisme a engendré 18 079 morts et disparus, des blessés et des destructions considérables.