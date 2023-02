Sybil au Théâtre du Châtelet du 11 au 15 février 2023

C’est sous le régime de l’apartheid, que l’artiste sud-africain William Kentridge a commencé ses dessins au charbon, échos d’une injustice qu’il n’a jamais cessé de dénoncer. Son oeuvre à multiples facettes est programmée dans les musées, opéras et théâtres les plus prestigieux du monde.

Sibyl combine le théâtre, la littérature, la danse, la musique et le cinéma en une œuvre d’art unique au Théâtre du Châtelet du 11 au 15 février 2023.

En première partie, un concert accompagné d’un film dans lequel William Kentridge invite le spectateur dans l’intimité de son atelier. En seconde partie, Waiting for the Sibyl, prophétesse qui voit le destin de chacun – chanteurs, danseurs et musiciens expriment une méditation sur la condition humaine avec une grande émotion.

SIBYL_Kentridge - Stella Olivier

► The Moment Has Gone est un film muet en ciné-concert avec la composition musicale de Kyle Shepherd pour un piano et un chœur d’hommes sud-africain dirigé par Nhlanhla Mahlangu. Il intègre City Deep, le dernier film de la série Soho Eckstein de Kentridge, et des séquences où il est en train de créer l’œuvre.

Dans City Deep, la technique unique d’animation au fusain de l’artiste, qui consiste à effacer et redessiner successivement, crée une histoire non linéaire mettant en scène l’alter ego dessiné de l’artiste, Soho Eckstein, dans un musée d’art municipal (inspiré de la Galerie d’art de Johannesburg) et une zone minière abandonnée aux abords de la ville, où se pratique l’extraction artisanale non officielle de l’or.

L’action trépigne: le musée s’effondre; Soho se retrouve face à son destin; un mineur solitaire. À cela sont intercalées des images de Kentridge dans son atelier en train de réaliser ce travail – l’acte de création est en lui-même une action (futile) contre le destin.

Réalisé en même temps que Waiting for the Sibyl, The Moment Has Gone incorpore des phrases et des idées qui apparaissent dans l’opéra de chambre, ainsi qu’une apparition de Sibylle. S’agit-il d’un film qui tombe à pic, ou est-ce un pur hasard, ou la marche du monde ?

► Créée en collaboration avec la cheffe de chœur et danseuse Nhlanhla Mahlangu et Kyle Shepherd, l’un des principaux pianistes et compositeurs d’Afrique du Sud, Waiting for the Sibyl, pièce pour neuf interprètes, se déroule sous la forme d’une série de six courtes scènes. L’œuvre intègre des éléments caractéristiques de Kentridge – projection, performance live, musique enregistrée, danse/mouvement et ombres projetées par les interprètes sur une toile de fond peinte à la main – afin de raconter l’histoire de la sibylle de Cumes.

À ce propos, William Kentridge écrit :

« On allait voir la Sibylle avec une question écrite sur une feuille que l’on déposait à l'entrée de sa grotte. Elle répondait aux questions par écrit (combien de temps vais-je vivre ? vais-je mourir de Covid ? etc.) sur une autre feuille déposée, elle aussi, à l’entrée de la grotte. Chaque personne venait chercher sa réponse mais lorsque vous vous approchiez de la grotte, il y avait un vent qui faisait tourbillonner les feuilles, si bien que vous ne saviez jamais si la feuille que vous aviez récolté était la vôtre ou celle d’un autre. Ce vent tourbillonnant est ce qui me retient dans l’histoire. »

William Kentridge reprend :

« La sibylle est présente dans The Moment has Gone et bien sûr dans la pièce éponyme Waiting for the Sibyl. The Moment has Gone traite de ce qui se déroule dans notre présent. Les structures du monde chancellent mais le travail individuel se poursuit malgré ce vacillement - le mineur demeure dans son trou… »

