Sylviane Agacinski : "Hubertine Auclert en 1887 réclamait déjà le suffrage universel et la parité"

Sylviane Agacinski est philosophe. Elle a soutenu le projet de PACS, promulgué en 1997. Elle a milité pour la loi sur la parité hommes-femmes en 2000. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages et notamment de La plus belle histoire des femmes (Seuil), avec Françoise Héritier, Michelle Perrot et Nicole Bacharan, en 2011.

► Sylviane Agacinski, à propos d'Hubertine Auclert : "Elle avait compris, je crois, que l'universel ne pouvait se limiter à l'humanité masculine."

Hubertine Auclert (1848-1914) était journaliste, écrivaine et une des pionnières du militantisme féministe. Activiste, elle a œuvré sa vie durant pour les droits politiques des femmes. Elle s'est battue en faveur de l’éligibilité des femmes et de leur droit de vote. Elle est souvent décrite comme la suffragette française.

Dans une lettre au préfet en 1887, cette pionnière déclare que tant qu'elle ne pourra pas voter, elle ne payera pas ses impôts. Elle écrivait aussi que pour que le suffrage soit effectivement universel, il faudrait que les assemblées soient composées d'autant de femmes que d'hommes. Elle demandait aussi des changements concrets pour l'indépendance économique pour les femmes et un divorce plus égalitaire. En 1908, les Françaises mariées sont autorisées à jouir de leur propre salaire. Hubertine Auclert a alors 60 ans et continuera de réclamer l’égalité complète. Elle s'est aussi battue, déjà à l'époque, pour la féminisation de certains mots, comme les noms de professions. Cette pionnière dans beaucoup de domaines s'est aussi réapproprié le terme de "féminisme", tentant de lui redonner une valeur positive.

La chanson

"Quand la femme est grillagée

Toutes les femmes sont outragées

Les hommes les ont rejetées

Dans l'obscurité"

Qu’on se le dise, Pierre Perret n’a pas écrit que sur le zizi. Avec « La femme grillagée », il parle du délicat sujet des femmes voilées et notamment du port de la burqa : « Quand la femme est grillagée/Toutes les femmes sont outragées/Les hommes les ont rejetées/Dans l'obscurité ». Paru en 2010, cette chanson est alors au cœur de l’actualité, et continue de l’être.