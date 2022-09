Syrie : la France condamnée par la CEDH à réexaminer les demandes de rapatriement de familles de djihadistes

La décision était très attendue, y compris par nos voisins européens. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu ce mercredi un arrêt dans lequel elle condamne la France pour ne pas avoir étudié de manière appropriée les demandes de rapatriement de familles de djihadistes. "Il incombe au gouvernement français de reprendre l'examen des requérants dans les plus brefs délais", a écrit la Grande chambre de la CEDH, sa plus haute instance. "L'examen des demandes de retour effectuées par les requérants au nom de leurs proches n'a pas été entouré des garanties appropriées contre l'arbitraire", note la CEDH dans un arrêt très technique.

Long combat devant la justice

Cette décision est l'aboutissement du long parcours judiciaire de deux couples de Français. Tous deux ont vu leurs filles rejoindre les rangs de l'organisation État islamique en 2014 et 2015. Leurs compagnons sont morts, elles sont actuellement retenues dans les camps du nord-est de la Syrie, la première avec ses deux enfants de 6 et 8 ans, la seconde avec un garçon de 3 ans.

Publicité

Depuis plusieurs années, les grands-parents se battent pour faire rapatrier leurs petits-enfants et leurs filles, accusant Paris de les exposer à des "traitements inhumains et dégradants", au mépris de la Convention européenne des droits de l'homme. En vain jusqu'à présent. Lors de l'audience, le 29 septembre 2021, le représentant du gouvernement français avait expliqué ne pas avoir de contrôle sur les camps tenus par les Kurdes et insisté sur la difficulté de mener de telles opérations de rapatriement. Mais les requérants avaient reçu le soutien de la Commissaire aux droits de l'homme, qui avait souligné les conditions de vie atroces infligées à ces enfants : le manque de nourriture, de soins, d'hygiène, les températures extrêmes.

L'arrêt de la CEDH, ce mercredi matin, a donc été accueilli avec beaucoup d'émotion par Albert, dont le petit-fils de 3 ans est actuellement dans le camp de Roj. "On est soulagé, cela a été un combat de trois ans, on a été débouté de partout devant les juridictions françaises. Il a fallu venir ici pour enfin s'entendre dire qu'on avait raison, que l'État français avait outre-passé ses droits."

Changement de doctrine

Longtemps, la France a privilégié la politique "du cas par cas", concernant le retour des familles de djihadistes. Mais début juillet, Paris a fait revenir 35 mineurs et 16 mères , soit le premier rapatriement massif depuis la chute du "califat" de l'EI. Selon le coordinateur du renseignement français et de la lutte contre le terrorisme, Laurent Nunez, il restait après cette opération une centaine de femmes et près de 250 enfants français dans des camps en Syrie. "Chaque fois que nous le pourrons, nous procéderons à des opérations de rapatriement", a-t-il déclaré en juillet.

Lors de ces retours, les femmes sont systématiquement présentées à la justice et les enfants confiés à l'Aide sociale à l'enfance.