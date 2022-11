"T'es une merde" : insulté par Hanouna, le député LFI Boyard réclame une enquête parlementaire sur Bolloré

Scène surréaliste sur le plateau de "Touche pas à mon poste" jeudi soir. Au cours d'un débat, qui opposait Cyril Hanouna et ses chroniqueurs au député insoumis Louis Boyard autour du sort réservé au bateau humanitaire "Ocean Viking", l'élu a été insulté à plusieurs reprises par l'animateur de C8. Son tort, avoir évoqué dans son argumentation le milliardaire et propriétaire du groupe Canal+ (dont fait partie C8), Vincent Bolloré.

Rapidement après cet incident, les Insoumis ont indiqué avoir saisi l'autorité de régulation de l'audiovisuel, l'Arcom. Vendredi, dans un communiqué , Louis Boyard a indiqué demander dans les prochains jours l'ouverture d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale "pour mesurer les ingérences de Vincent Bolloré sur les médias qu'il possède".

"Le quart d'heure sans filtre"

Il est environ 20h30 quand débute la séquence "Le quart d'heure sans filtre" de l'émission diffusée en direct sur C8. Les minutes qui suivent vont effectivement l'être... Le débat du jour ? "Faut-il accueillir le bateau de 234 migrants en France", en référence au navire humanitaire Ocean Viking, pour lequel la France et l'Italie se sont renvoyés la balle. En plateau, pancarte "oui" ou "non" en mains, les chroniqueurs en discutent.

Invité de l'émission, le député LFI Louis Boyard évoque la question du partage des richesses, faisant le lien avec la question migratoire, et met le feu aux poudres en citant le propriétaire de la chaîne, le milliardaire Vincent Bolloré. "Aujourd'hui en France, vous avez cinq personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Ce sont les mêmes qui appauvrissent la France et l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun", tente-t-il d'expliquer.

"Tocard", "bouffon", "ferme ta gueule", "je m'en bats les couilles de toi", "espèce d'abruti"

Il ne peut pas aller plus loin dans son explication. La réaction de Cyril Hanouna est immédiate : "Excuse-moi mon chéri, tu viens me parler de Bolloré, tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici ? Qu'est-ce que tu viens foutre ici ?" Dans un brouhaha comme sait si bien les produire l'émission en question, les deux hommes se disputent. Louis Boyard accuse Cyril Hanouna de faire "monter le racisme" en France avec son émission. L'animateur lui reproche de son côté de vouloir "faire un coup d'éclat" et lui rappelle qu'il a lui-même profité de l'argent de Vincent Bolloré, lorsqu'il était chroniqueur dans l'une de ses émissions. Il laisse aussi entendre qu'il a le pouvoir de faire élire un député et qu'il s'en est servi : "Si t’es député, c’est grâce à nous !" puis "Rachel Garrido", elle aussi élue députée LFI et ex-chroniqueuse chez Hanouna, "je l'ai tous les jours au téléphone".

Le ton continue de monter, jusqu'aux insultes : "Je m'en bats les couilles que tu sois élu", lance Cyril Hanouna. "T'es en train de faire ton show espèce d'abruti", puis, "Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde." Le député finit par quitter le plateau, sous les huées du public.

À réécouter : Quand le CNRS passe Hanouna au crible Écouter plus tard écouter 18 min

L'Arcom est saisie

Quelques heures après cette séquence, les Insoumis dénoncent ces insultes sur les réseaux sociaux. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, annonce saisir l'Arcom. "Personne ne dit 'ferme ta gueule' à un député de mon groupe", écrit-elle. Contactée, l'instance confirme à France Inter avoir été saisie, sans préciser toutefois si la saisine vient des insoumis ou de téléspectateurs.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indique également à France Inter qu'elle va bien se pencher sur la séquence de l'émission en question. Ce n'est d'ailleurs par la première fois que l'instance se voit saisie à propos de passages problématiques dans "Touche pas à mon poste".

Plusieurs séquences consacrées à l'affaire Lola ont notamment été signalées par des téléspectateurs, le 18 octobre. "Si on a toutes les preuves, c'est perpétuité direct. Je suis désolé. Il n'y a pas d'altération ni de non-discernement", avait déclaré l'animateur sur le plateau de TPMP, jugeant inutile la tenue d'un procès équitable, à propos de la meurtrière présumée de la petite fille. Une position qualifiée de "négation de l'État de droit" par le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti.

Boyard pourrait mais ne porte pas plainte

La teneur des propos tenus jeudi soir par Cyril Hanouna pourrait clairement, au regard de la loi, suffire à déclencher une procédure pour injure publique. Mais, pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée par Louis Boyard, indique son entourage à France Inter. Et il ne semble pas en avoir l'intention.

Commission d'enquête parlementaire et proposition de loi

En revanche, dans un communiqué, l'élu du Val-de-Marne a estimé vendredi qu'il s'agit là "non seulement d'une tentative d'intimidation mais aussi d'une manifestation claire des méthodes de censure qui sont employées pour museler quiconque s'attaquerait à l'empire de ce milliardaire". Le député LFI indique donc réclamer "dans les jours qui viennent" l'ouverture d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale "pour mesurer les ingérences de Vincent Bolloré sur les médias qu'il possède". "L'objectif est notamment d'auditionner Vincent Bolloré et Cyril Hanouna", précise-t-il.

Une publicité bienvenue pour la proposition de loi portée par le groupe Insoumis à l'Assemblée nationale de Louis Boyard. LFI a effectivement inscrit le 24 novembre, dans le cadre de sa niche parlementaire, un texte "visant à mettre fin à la concentration dans les médias et l'industrie culturelle", qui cible notamment Vincent Bolloré. Mais le texte n'aura sans doute pas le temps d'être examiné par l'Assemblée dans la fenêtre impartie.

Le milliardaire Vincent Bolloré est à la tête d'un empire présent dans l'audiovisuel (groupe Canal+ et ses chaînes C8 et CNews, radio Europe 1), la presse (Prisma Media, premier groupe de magazines en France, JDD, Paris-Match...), la publicité/communication (Havas) ou l'édition (Editis).

Jeu dangereux

Cet épisode est peut-être donc un coup d'arrêt à la présence très régulière des Insoumis chez Hanouna. Raquel Garrido et Louis Boyard ont en effet été des chroniqueurs réguliers (et donc rémunérés, d'après les interpellations de Cyril Hanouna à Louis Boyard) de ses émissions "Touche pas à mon poste" et "Balance ton post".

Jean-Luc Mélenchon a aussi été l'un des premiers politiques à se rendre sur son plateau et s'est notamment prêté au jeu d'un débat face à Éric Zemmour dans l'émission "Face à Baba" pendant la campagne présidentielle. Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée, était elle-même sur le plateau de Cyril Hanouna début novembre. Des personnalités d'autres bords politiques se sont aussi rendues dans ces émissions, à commencer par l'extrême droite avec Éric Zemmour, Marine Le Pen, le nouveau patron du RN Jordan Bardella, mais aussi des ministres, comme Marlène Schiappa.

Une présence qui interroge, alors que le groupe Bolloré est accusé de faire le jeu de l'extrême droite. Sur les réseaux sociaux, les insoumis partagent d'ailleurs des montages montrant, selon eux, la différence de traitement entre Louis Boyard et Jordan Bardella.

Contactée par l'AFP, la chaîne C8 a indiqué ne faire "aucun commentaire, ni C8 ni Cyril Hanouna". Dans un tweet publié jeudi soir, Cyril Hanouna reproche encore au député de vouloir "faire du buzz". "Où va t'on ?", écrit-il. La question se pose.