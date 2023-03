Tabac, cannabis, alcool : les jeunes de 17 ans moins tentés par les substances addictives

Les drogues intéressent de moins en moins les jeunes. Selon une étude menée auprès des adolescents de 17 ans et publiée ce jeudi 9 mars par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), ceux-ci consomment moins de tabac, d’alcool et de cannabis. La baisse a été particulièrement marquée entre 2017 et 2022.

Pour cette étude, les chercheurs ont interrogé 23.701 jeunes de 17 ans pendant leur journée défense et citoyenneté. Selon l'OFDT, les résultats reflètent "un changement profond de perception de ces usages, lié à la dénormalisation du tabac et au changement de statut de l’alcool, qui ne serait plus systématiquement perçu comme une dimension incontournable de la fête aux yeux des nouvelles générations d’adolescents."

Un jeune de 17 ans sur cinq n'a jamais bu d'alcool

Cette baisse de la consommation des drogues s'illustre d'abord par la baisse de la consommation d'alcool. Ainsi, la part des adolescents qui n’ont jamais bu d’alcool au cours de leur vie est en hausse et a même été multipliée par quatre : en 2022, cela concernait un jeune de 17 ans sur cinq, contre un jeune sur six en 2000.

Si on remarque donc bien une baisse des usages réguliers, celle-ci n'empêche pas les excès : un tiers des jeunes de 17 ans qui ont consommé de l’alcool au cours du mois ont connu au moins une "alcoolisation ponctuelle importante".

Moins de la moitié des jeunes de 17 ans ont testé la cigarette

Concernant la cigarette, pour la première fois, moins de la moitié des 17 ans - 46% exactement - l’ont expérimentée en 2022, contre quasiment 60% en 2017. Même si la France reste l'un des pays les plus consommateurs de tabac en Europe, les usagers quotidiens sont de moins en moins nombreux : 15% en 2022 contre 25% en 2017.

On observe cette même baisse dans l'usage du cannabis. En 2022, 30% des jeunes de 17 ans ont déjà fumé du cannabis, contre 39% en 2017. Pour ce qui est de l'usage régulier du cannabis, il concerne 4% des 17 ans en 2022, contre 7% en 2017. Selon Julien Morel d’Arleux, directeur de l’OFDT, ces résultats "confirment les tendances à la baisse relevées en 2017 pour l'ensemble des substances psychoactives (tabac, alcool, cannabis et autres drogues illicites). Cela traduit un changement profond de perception de ces usages par les adolescents mais, sans doute également, l’impact de la crise sanitaire."

Le boom de la cigarette électronique, surtout chez les filles

Ce constat de l'OFDT est néanmoins nuancé par la hausse importante de l’usage de la cigarette électronique. Pour la première fois, davantage de jeunes ont testé la vapoteuse que le tabac. Cette hausse est portée par une consommation majoritairement féminine : les jeunes femmes utilisent six fois plus de cigarettes électroniques que les garçons.

"Ces données ne permettent pas de dire que la cigarette électronique aurait contribué au recul du tabagisme chez les adolescents qui s’est amorcée il y a plus d’une décennie", observe Stanislas Spilka, responsable de l’unité Data et coauteur de l’étude. "Sa forte progression actuelle, notamment chez les filles, pourrait davantage résulter d’un marketing ciblé qu’il conviendrait d’analyser plus précisément."

L'usage des drogues plus important chez les adolescents en apprentissage ou hors du système scolaire

De fortes inégalités persistent dans l'exposition aux drogues. Les niveaux d’usage sont supérieurs parmi les jeunes en apprentissage ou les adolescents sortis du système scolaire. Ils sont quatre fois plus nombreux que les élèves des lycées généraux et technologiques à être fumeurs de tabac quotidien : 43% contre 10%. Les apprentis sont trois fois plus nombreux à être usagers réguliers d’alcool que les élèves en filières générales : 18% contre 6%. Les élèves en filière technologique sont, quant à eux, presque deux fois plus nombreux à être des usagers réguliers d’alcool que les élèves en filières générales : 11,3% contre 5,9%.