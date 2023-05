Tarantino, Scorsese, Indiana Jones : les huit moments forts à venir du Festival de Cannes

Le tapis rouge de 60 mètres de long est de nouveau déroulé à Cannes. Le 76e Festival de Cannes débute mardi, avec sa traditionnelle montée des marches et ses grandes stars du cinéma : Margot Robbie, Nathalie Portman, Michael Douglas, Pedro Almodovar... Voici les moments forts auxquels il faut s'attendre durant cette Quinzaine.

La cérémonie d'ouverture et la projection de "Jeanne du Barry"

C'est elle qui lance le festival. La cérémonie d'ouverture aura lieu à partir de 19 heures, avec Chiara Mastroianni en maîtresse de cérémonie et le Suédois Ruben Östlund, Palme d'or pour la deuxième fois l'an dernier, en président du jury. En projection d'ouverture, on retrouve le dernier film de Maïwenn, "Jeanne du Barry", qui raconte l'histoire de cette favorite - incarnée par la réalisatrice elle-même - du roi Louis XV, joué par Johnny Depp.

L'acteur est pourtant persona non grata sur les plateaux américains depuis des accusations de violences conjugales puis des accusations mutuelles de diffamation avec son ancienne épouse, Amber Heard. À l'issue d'un feuilleton judiciaire très médiatisé, et sans que la justice ne se soit prononcée sur les possibles violences, Johnny Depp tente un retour par la voie cannoise.

La remise de la Palme d'or d'honneur à Michael Douglas

Un autre moment fort de la Quinzaine aura lieu dès la cérémonie d'ouverture avec la remise d'une Palme d'or d'honneur à Michael Douglas. Meilleur acteur 1988 pour son rôle dans "Wall Street", producteur de "Vol au-dessus d'un nid de coucou", meilleur film en 1976, il recevra cette distinction pour "sa brillante carrière et son engagement pour le cinéma", selon le festival.

Anderson, Loach, Almodovar...

Au total, 21 films sont en compétition durant cette 76e édition du Festival de Cannes. Nombre d'entre eux sont particulièrement attendus, mais on peut notamment citer les talentueux (et fameux) Wes Anderson (qui revient avec "Asteroid City"), Ken Loach (deux fois Palme d'Or, de retour avec "The Old Oak"), et Pedro Almodovar (qui présente lui un court-métrage avec Ethan Hawke et Pedro Pascal). Le film de ce dernier, "Strange Way Of Life", projeté en "avant-première mondiale", est une sorte de réponse au "Brokeback Mountain" d'Ang Lee en 2005.

Le grand retour d'Indiana Jones

On ne l'attendait plus : Harrison Ford, 80 ans, ressort son costume d'"Indiana Jones" pour un cinquième volet, "Le Cadran de la Destinée", qui sera présenté hors compétition, le 18 mai, un peu moins d'un mois avant sa sortie en France. Le festival rendra à cette occasion un hommage particulier à Harrison Ford, figure du cinéma hollywoodien, du personnage de Han Solo dans "Star Wars" à "Blade Runner", en passant par l'aventurier au chapeau et au fouet, qu'il incarne depuis 1981.

Un "film surprise" de Tarantino

L'événement aura lieu le 25 mai : Quentin Tarantino, invité d'honneur de la Quinzaine des cinéastes, présentera "un film surprise" et viendra "discuter autour de sa contre histoire du cinéma", a annoncé cette compétition parallèle. On n'en sait pour le moment pas plus...

Le dernier Scorsese, avec De Niro et DiCaprio

La séance devrait faire salle comble : le dernier Martin Scorsese sera projeté le 20 mai, hors compétition. "Killers of the Flower Moon", western sombre de quasi 3h30, réunit deux monstres du cinéma, acteurs fétiches du réalisateur : Robert De Niro et Léonardo Di Caprio. Ce long-métrage retrace les déboires de la tribu Osage, dans les années 1920, détentrice d'une terre riche en or noir et soudainement victime de meurtres et disparitions mystérieuses.

"The Idol" : la sulfureuse série avec Lily-Rose Depp

Voilà une autre Depp... Après son père Johnny, en ouverture, sa fille Lily-Rose aura les honneurs de la croisette. Des épisodes de la série "The Idol" (Sam Levinson), dans laquelle elle donne la réplique au chanteur The Weeknd, seront projetés en avant-première. Une sulfureuse création dont le tournage s'est accompagné de polémiques. Le magazine "Rolling Stone" a notamment qualifié la série de "porno torturé tordu". Le magazine américain a aussi fait part de plusieurs incidents durant le tournage, évoqué des scènes "dérangeantes" et un projet devenu une "apologie du viol". La diffusion de la série est prévue début juin sur HBO.

La remise de la Palme d'or, avec sept réalisatrices en compétition

La Palme d'Or sera-t-elle entre les mains d'une réalisatrice ? Sept sont en lice cette année, un record dans l'histoire du Festival. Au départ, elles étaient six car le film de Catherine Corsini, "Le retour", avait d'abord été retiré de la liste officielle en raison de soupçons de harcèlement et une irrégularité concernant une scène impliquant une actrice mineure, avant de finalement l'intégrer.

Parmi les autres réalisatrices françaises en compétition : Catherine Breillat ("L'été dernier") et Justine Triet ("Anatomie d'une chute"). À noter également la présence d'une jeune cinéaste sénégalaise Ramata-Toulaye Sy (Banel E Adama) et de la Tunisienne Kaouther Ben Hania ("Les filles d'Olfa"). Dans l'historie du festival, seules deux réalisatrices ont remporté la distinction suprême : la Française Julia Ducournau en 2021 pour "Titane" et la Néo-Zélandaise Jane Campion en 1993 pour "La leçon de piano".