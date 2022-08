Taxer les super-profits : qui dit quoi ?

Faut-il, au nom de la solidarité nationale, taxer les profits exceptionnels réalisés par certaines entreprises, à l'heure où les prix flambent ? Rejetée de justesse cet été par les parlementaires, la question promet d'animer l'examen du budget 2023. Elle sera aussi au cœur d'une mission flash , qui débutera en septembre.

Dans un entretien accordé ce samedi au Parisien , la Première ministre Élisabeth Borne a affirmé de "pas fermer la porte" à une telle taxation. "Personne ne comprendrait que des entreprises dégagent des profits exceptionnels" dans un contexte difficile pour les ménages, a-t-elle assuré, tout en expliquant préférer que les entreprises baissent directement les prix vis-à-vis du consommateur et donnent du pouvoir d'achat à leurs salariés. Comment les différentes familles politiques se positionnent-elles sur le sujet ? Tour d'horizon.

Une majorité divisée

Sur cette question hautement sensible, la majorité n'est pas d'un seul bloc. S'inspirant de ce qui se fait au Royaume-Uni ou en Espagne, douze députés du groupe Renaissance, dont les trois anciens ministres Barbara Pompili, Brigitte Klinkert et Stéphane Travert, ont déposé en juillet un amendement au projet de loi de finances rectificatives pour "une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, ainsi que sur des sociétés de transports de marchandises" réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. L'amendement avait finalement été rejeté.

"Il vaut mieux tout de suite payer moins cher" que "d'espérer le produit d'une taxe dans un ou deux ans", avait justifié sur France Inter Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, expliquant préférer faire confiance aux entreprises pour redistribuer ces bénéfices en hausses de salaires et baisses de prix.

"Ce qu'il faut regarder, c'est quelles sont les entreprises qui bénéficient de l'augmentation de leurs profits du fait de l'inflation", a insisté ce dimanche Gabriel Attal , ministre délégué aux Comptes publics. Il a cité le "bon exemple" de Total : "Ils ont vu leurs profits augmenter, nous leur avons demandé d'agir pour le pouvoir d'achat des Français. 500 millions d'euros ont été débloqués pour une ristourne exceptionnelle à la pompe."

Un grand oui du côté de la Nupes

Sans surprise, l'idée d'une taxe sur ces bénéfices exceptionnels trouve un écho largement favorable à gauche. La Nupes a lancé vendredi une pétition en ce sens. "Il faut forcer le président de la République à aller vers cette taxation des super-profits et je souhaite qu’il y ait un référendum d’initiative partagée", a fait valoir le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. Lors des "Amfis d'été" de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon s'est déclaré favorable à cette idée. "Il est temps de taxer les profiteurs de crise, d'augmenter la contribution des très grandes entreprises. Quand les États-Unis augmentent de six points leur taxe sur les entreprises, n'allons pas dire que c'est devenu un État chaviste !", a-t-il lancé.

Le RN est favorable à une taxe

Au nom de la défense du pouvoir d'achat, le Rassemblement national a également pris position en faveur d'un taxe. "Oui, il aurait fallu taxer les super-profits des grandes entreprises qui ont vécu sur le dos de la crise. Pas seulement depuis l'affaire ukrainienne, mais aussi celles qui ont vécu sur la crise du Covid", soulignait jeudi sur BFMTV Louis Aliot, vice-président du RN.

Division chez LR

À droite, Les Républicains sont divisés sur la question. Plusieurs élus s'y sont dit favorables, comme le vice-président du parti, Gilles Platret, qui estime que c'est "légitime". "Lorsque les entreprises dégagent des marges insolentes à un moment où le peuple souffre, il faut qu'il y ait une taxation. En temps de crise, il faut savoir prendre ses responsabilités", a lancé le maire de Chalon-Sur-Saône dimanche sur franceinfo .

En revanche, le député LR Philippe Juvin indique ce lundi sur Sud Radio qu'il n'est "pas favorable" à cette taxe "parce que cela signifierait que quand les entreprises n'ont pas de profits, on diminue la taxation, on la fait varier ? C'est une usine à gaz." Il invite à l'inverse à "baisser la taxation en général" et particulièrement "les taxes sur les carburants".

Opposition au Medef

Du côté des patrons d'entreprises, le Medef se positionne sans surprise contre une taxe exceptionnelle sur les super-profits. "C'est absurde", commente Geoffroy Roux de Bézieux ce lundi sur France Inter . "On ne va pas faire varier le taux d'impôts en fonction de si ça marche, parce qu'à ce moment-là, quand elles font de super-pertes, on leur rend l'argent ? Ça n'a pas de sens", poursuit le patron du Medef, en soulignant que "le plus grand 'super-profiteurs', c'est l'État. Parce que les recettes fiscales au premier semestre 2022 ont augmenté de 27 milliards d'euros grâce aux super-profits des entreprises." Une situation qu'il qualifie de "bonne nouvelle pour les Français". "On a une situation économique qui est moins mauvaise qu'ailleurs, n'augmentons pas les impôts", conclut Geoffroy Roux de Bézieux.