Télescope James Webb : la première image révélée, le reste des clichés à venir

Ce sont des images sans précédent dans l’histoire de l’étude spatiale. Après des années d'attente, la première image du télescope James Webb a été ce dévoilée lundi, lors d'une cérémonie en grande pompe menée par le président américain Joe Biden. Un somptueux cliché montrant des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années. Cette première image scientifique et en couleur du télescope James Webb marque un jour "historique", a salué Joe Biden lors de cet événement tenu à la Maison Blanche, six mois après le lancement en orbite de ce télescope spatial, le plus puissant jamais conçu.

Cette photographie est "l'image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'Univers jusqu'ici" , a déclaré la Nasa. La lumière se décompose en différentes longueurs d'ondes, dont l'infrarouge, que l'œil humain ne peut percevoir, contrairement à James Webb. Le reste des images du dernier né de la recherche spatiale seront révélées publiquement à 16h30. Une salve de photographies très attendue, les premières prises par James Webb, considéré comme le plus puissant télescope jamais envoyé dans l'espace. Mais pourquoi ces images comptent-elles à ce point ?

Publicité

Un accomplissement technique

Elles représentent avant tout l’aboutissement d’un projet de longue haleine pour la Nasa, l’Agence spatiale Européenne et la Canadian Space Agency qui ont collaboré au projet. Considéré comme le plus grand et le plus puissant télescope jamais envoyé dans l’espace, le projet Webb aura pris des décennies à se concrétiser, après le début des plans en 1989.

"C'est vraiment le grand jour" lance Nicole Nesvadba, directrice de recherche eu CNRS. "Après des années et des années d'attente, et avec tous les retards que ça a eu... Tout le monde est vraiment très excité !" ajoute la chercheuse, impatiente de pouvoir étudier ce que révelera le télescope.

Ces premières images, dévoilées après une période de calibrage du télescope de plusieurs mois, marquent symboliquement son entrée en service. Et le début d’une mission primaire qui doit durer cinq ans, selon les prévisions de la NASA.

Un grand pas pour la recherche

Mais loin de se limiter aux symboles, les premières images de James Webb doivent aussi donner un premier aperçu des avancées que permettra le télescope en matière de recherche spatiale. Avec une portée jamais atteinte auparavant et des équipements infrarouges, Webb doit notamment aider les chercheurs à étudier la formation des galaxies et des étoiles aux jeunes heures de l’univers.

Un objectif clairement affiché avec les sujets des premières observations effectuées par le télescope. Le 8 juillet, la NASA révélait les premières cibles photographiées par Webb. Les images de deux nébuleuses, une exoplanète et deux amas de galaxies sont sur la liste des données bientôt dévoilées au public.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des découvertes inattendues ?

Des attentes au sujet des premières images qui ne cachent pas une certaine part d'incertitude. Quelles données imprévues vont découvrir les chercheurs en étudiant les productions du télescope ? James Webb représente aussi un saut dans l'inconnu pour la recherche spatiale, en ouvrant un champ d'observation jusqu'ici littéralement invisible.

"C'est un peu comme si on plongeait pour la première fois sous l'eau faire des images sous-marines et qu'on découvrait de nouvelles espèces", explique David Elbaz, astrophysicien au Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies associées. "Finalement, ce qu'on attend le plus c'est la surprise" admet le chercheur.

Autant de questions qui trouveront leur réponse avec la publication des images cet après-midi. Après cette première avancée, le télescope est supposé rester à son point d'orbite solaire et fournir de nouveaux clichés pendant plusieurs années, sa mission globale pouvant se prolonger au-delà des dix années selon les déclarations de la NASA.