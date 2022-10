Télétravail, covoiturage, éclairage public : les principales mesures du plan sobriété du gouvernement

Le gouvernement dévoile ce jeudi son plan de sobriété, comportant "des dizaines de mesures d'économie". Parmi celles-ci, une incitation au télétravail, au covoiturage ou encore la coupure de l'eau chaude dans les administrations. Le plan et ses détails ont été présentés en grande pompe à Paris au Parc des expositions, après plusieurs mois de discussions avec l'ensemble des secteurs économiques du pays.

L'objectif : baisser la consommation de 10% dès maintenant, pour éviter le maximum les coupures cet hiver, notamment d'électricité. Le gouvernement souhaite ensuite atteindre 40% de réduction de consommation d'énergie pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, comme il s'y est engagé. Ce plan de sobriété énergétique contient nombre de recommandations et incitations, mais ne prévoit pas d'obligations ni d'amendes. Au total, 800 millions d’euros sont sur la table pour accompagner la sobriété, annonce la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

Publicité

Des efforts prévus dans l'administration

Plus d'eau chaude dans les sanitaires

Se voulant "exemplaire", l'administration va notamment couper l'eau chaude dans les sanitaires de ses bâtiments pour faire des économies d'énergie. En revanche, l'eau chaude pourra être utilisée dans les douches.

Ne pas chauffer à plus de 19 degrés

Le plan sobriété prévoit "une température maximale de chauffe dans les bureaux", de 19 degrés. "Baisser la température la nuit à 16°C et à 8°C degrés lorsque le bâtiment est fermé plus de trois jours", précise également le gouvernement. L'objectif affiché est également de "décaler de 15 jours le début et la fin de la période de chauffe, quand cela est possible et quand la température extérieure le permet".

Des travaux de rénovations des bâtiments publics sont également prévus. Une enveloppe de 150 millions d'euros doit permettre de les réaliser.

Les entreprises appelées à prendre "15 engagements"

Une plateforme qui vient d'être lancée recense les "les entreprises qui prennent 15 engagements et sont accompagnées dans leur déploiement" , explique le gouvernement. Parmi ces engagements : éteindre l’éclairage intérieur des bâtiments dès l’inoccupation, réduire l’éclairage extérieur, notamment publicitaire, ou encore piloter chauffage, climatisation et ventilation. Selon le gouvernement, " déjà plus de 30 entreprises du CAC 40 " sont "engagées" en ce sens.

L'encouragement au télétravail et au covoiturage

L'indemnisation télétravail augmentée pour les agents

Pour réaliser des économies d'énergie dans les entreprises, le gouvernement veut continuer d'encourager le télétravail, pour réduire le chauffage dans les bâtiments, mais également limiter les déplacements. Cette mesure n'a d'intérêt qu'à partir de plusieurs jours de fermeture, et pourrait, par exemple, être mise en place à l'occasion d'un pont. L'indemnisation télétravail sera revalorisée de 15% pour les agents, passant de 2,50 à 2,80 euros par jour, "afin de couvrir l’augmentation des prix de l’énergie à partir de début 2023". Le gouvernement souhaite que les entreprises fassent de même.

Un bonus pour ceux qui s'inscrivent sur une plateforme de covoiturage

Autre incitation : le covoiturage. Pour cela, est prévue la distribution d'un bonus proposé à chaque nouvel inscrit à une plateforme de covoiturage. Le montant de ce bonus n'est pas encore fixé, et le sera dans le cadre d'un plan sur le covoiturage qui serait présenté dans les prochaines semaines, indique le ministère des Transports. Le gouvernement recommande également de "prendre le train plutôt que l’avion pour les trajets professionnels de moins de 4 heures".

Les agents rouleront à 110 km/h sur l'autoroute

La vitesse sera limitée à "110 km/h sur l’autoroute pour les agents employant leur véhicule de service lors de trajets professionnels non-urgents", précise le gouvernement. Selon lui, "cette mesure permet un gain de 20% de carburant". Ainsi, "il s’agit seulement de quelques minutes supplémentaires par trajet, inclus dans le temps de travail".

Moins d'enseignes lumineuses allumées la nuit

Le plan sobriété affiche la volonté de "réduire la consommation d’électricité liée à l’éclairage public, qui représente, en moyenne, 30% des dépenses d’électricité d’une collectivité". Pour ça, et parmi les pistes évoquées, celles d'éteindre les lumières à certaines heures ou de passer aux éclairages LED avec pilotage automatisé. Ça permettrait "une économie d’énergie, dès les premiers mois, de 40 à 80% avec un retour sur investissement entre 4 et 6 ans", assure le gouvernement.

Du changement à la piscine et dans les stades

Le plan sobriété prévoit de réduire le chauffage dans les équipements sportifs. Pour cela, la température des gymnases sera réduite de deux degrés, celle de l'eau des piscines d'un degré. Dans les stades, la lumière sera, elle, allumée moins longtemps, avec pour objectif de "réduire de près de 50% le temps d’éclairage avant et après les matchs pour les compétitions se déroulant en journée et de plus de 30% pour les matchs en soirée". Une mesure qui pourra être mise en place "grâce à l’engagement de la Ligue de football professionnel, de la Ligue nationale de rugby, des clubs professionnels et des diffuseurs TV", précise le gouvernement.

De aides et bonus prévus pour les particuliers

Un "bonus sobriété" pour les Français économes

Un "bonus sobriété pour valoriser les économies d’énergie et faire baisser les factures" sera mis en place, pour récompenser les ménages qui "maîtrisent" leur consommation énergétique. Un bonus sous la forme de prime sur les factures de gaz et d'électricité. D'après le gouvernement, "plusieurs énergéticiens s’engagent à proposer cette offre".

Jusqu'à 9000 euros pour changer de chaudière

Une aide allant "jusqu'à 9000 euros" est prévue pour les particuliers qui passent d’une chaudière au gaz à une pompe à chaleur. De quoi permettre "un reste à charge de 250 euros en moyenne par appartement pour raccorder un bâtiment de logement collectif à un réseau de chaleur, grâce à MaPrimeRenov’", précise le gouvernement.