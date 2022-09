TEMOIGNAGE - "On a poussé tellement loin la sobriété, c'est comme si on vivait dans un pays étranger"

"Je suis née en 1979 et dans nos Astrapi, ils parlaient déjà de sobriété." Quarante-trois ans plus tard, Charlotte, a construit sa vie autour de cette idée : consommer moins, uniquement ce dont elle et sa famille ont besoin. Dans son appartement du quartier de la Goutte d'or à Paris, elle vit avec son mari et ses deux enfants de la manière la plus sobre possible, pour avoir le moins d'impact sur l'environnement.

"Au départ, on ne voulait pas spécialement être sobres", explique Charlotte. Cela s'est imposé naturellement, de fil en aiguilles. "On a commencé à faire une vie de famille sans voiture et très rapidement, cela a induit des décalages par rapport aux modes de vie conventionnels, notamment sur les achats parce que sans voiture, on est moins amenés à faire ses courses dans des hypermarchés parce que c'est loin, pas forcément très pratique et habitant dans Paris, on a d'autres propositions."

Vélo, chauffage à 18 degrés, seconde main et nouveau travail

Toutes ses habitudes de vie se sont donc axées sur la sobriété : se déplacer à vélo, ne pas chauffer au-dessus de 18 degrés dans la pièce principale et 16 degrés dans les chambres, utiliser le moins de plastique possible, acheter de seconde main et de qualité, utiliser des vieux draps recyclés pour faire le ménage, des savons et shampooings solides, acheter en vrac et des produits locaux de l'Amap depuis dix ans.

Une philosophie de vie qui a poussé Charlotte à changer de travail. Auparavant, elle exerçait dans la communication et le marketing pour une entreprise. Mais "j'étais confrontée à un truc complètement bête : j'élevais mon enfant d'une certaine façon, le soir, je lui faisais manger un certain nombre de choses mais la journée, je devais faire la promotion de produits que je n'aurais jamais donnés à mon enfant. C'était intenable donc j'ai arrêté de travailler de façon salariée", raconte-t-elle. Charlotte fait désormais du conseil en tant qu'indépendante auprès d'entreprises qu'elle choisit. L'objectif étant, à terme, de ne travailler qu'avec des entreprises engagées pour plus de sobriété. Un parti pris qui a des conséquences "d'un point de vue financier, reconnaissance sociale" mais qu'elle ne regrette pas.

La "satisfaction" d'une vie plus sobre

C'est même tout son mode de vie qu'elle ne regrette pas et dont elle tire au contraire "une certaine satisfaction". "Je trouve ça normal de vivre comme ça, notre vie est chouette et les enfants vont hyper bien", note Charlotte. "Ce n'est pas si difficile" d'avoir ce mode de vie, explique-t-elle. D'autant qu'en parallèle, les espaces éco-responsables se sont multipliés à Paris : "la laiterie à La Chapelle, des magasins de vracs, du compost et des jardins partagés". Au final, "ce cycle de renoncement est devenu un cycle de 'wahou, on fait de nouvelles choses'", raconte la mère de famille.

Mais Charlotte ne veut surtout pas être donneuse de leçons. Chacun fait comme il peut, avec ses propres moyens. Vivre à Paris présente des avantages et des inconvénients mais c'est un choix, "parce que vivre dans un pavillon où on était dépendant d'une voiture, on ne trouvait pas ça très logique, au vu de ce qu'on savait." Parce qu'elle le souligne : les changements climatiques, notre impact sur l'environnement, la fin du pétrole, "on ne le découvre pas là, aujourd'hui". Surtout, Charlotte a bien conscience que "c'est de la chance", qu'elle a bénéficié d'une éducation et d'un milieu social qui l'a placée dans de bonnes dispositions : "J'ai grandi dans une famille où on sait ce que c'est le pétrole [elle a grandi au Congo, NDLR], où on m'a mise un peu à l'écart de la télévision, j'ai pu faire des études, etc."

"Avec des amis, ça peut être compliqué..."

Pour autant, tout n'est pas toujours tout rose. "Au quotidien, tant qu'on vit avec des gens qui ont le même environnement socio-culturel, tout va bien. Mais quand on va chez des amis ou de la famille dans un environnement très lié à la voiture, c'est très compliqué parce qu'on est allés tellement loin dans ce système de vie, que c'est comme si on vivait dans un pays étranger", explique-t-elle, en racontant ne plus vraiment savoir "faire les courses dans un hypermarché normal. Tout ouvre à des discussions, tout est compliqué."

Mais le plus difficile, "ce qui me fait mal, c'est quand des personnes ayant un bagage socio-culturel à peu près équivalent au mien s'arcboutent, me font mal à moi en ne m'encourageant pas du tout". Elle en veut aussi à ceux qui "gagnent de l'argent sur quelque chose dont je ne peux pas imaginer qu'ils ne puissent pas être conscients. Ça, ça me fait mal et je trouve ça très dur." Mais ce n'est pas ça qui va arrêter sa marche vers la sobriété. Son prochain objectif est de changer de banque pour choisir une banque plus responsable.