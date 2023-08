TÉMOIGNAGES - Et vous, c'est quoi la chanson qui vous fait quitter "immédiatement" une soirée ?

C'est la polémique de cette mi-août, celle qui anime les barbecues et Twitter (X). Elle rebondit un peu plus chaque jour depuis que Juliette Armanet a sorti la sulfateuse samedi pour s'en prendre aux "Lacs du Connemara" de Michel Sardou. À la question de savoir quels étaient les trois chansons qui pourraient lui faire quitter une soirée si elles étaient diffusées, l'artiste a répondu "trois fois, le lac du Connemara". "C’est vraiment une chanson qui me dégoûte. C’est le côté scout, sectaire, la musique est immonde. C’est de droite, rien ne va."

Depuis la France est coupée en deux. Le Figaro , Eric Ciotti et la France de droite volent au secours du héros Sardou. Un député de la Nupes défend Juliette Armanet. Quant à Jacques Revaux qui a composé le titre, il s'en est pris à la chanteuse qui "pourra ramener sa fraise" quand "elle aura vendu 10% de ce qu'a vendu Michel Sardou". Alors que l'écrivain Nicolas Mathieu dont le dernier roman s'intitule "Connemara", dans un clin d'œil au morceau de Sardou, défend plutôt cette "chanson épique qui monte crescendo vers un climax". Un député de la majorité, Karl Olive, a même essayé de réconcilier les deux France en reprenant sur Twitter une chanson de Sardou et une autre d'Armanet :

France Inter a voulu savoir ce qui pour vous, était LA chanson à ne surtout pas passer en soirée. Celle qui vous fait fuir sans dire "aurevoir". Celle qui vous fait quitter la fête, la piste de danse ou sortir le temps qu'elle passe. Un appel à témoignages a été lancé sur les réseaux sociaux et en quelques heures, nous avons reçu près de 2.000 réponses... Voici une sélection de morceaux qui vous hérisse les poils. La liste est, bien sûr, non exhaustive. Et le coup de sonde parfaitement arbitraire.

"Connemara" hymne "patriarcal et beauf"

"Vieillot", "ringard", "abominable", "angoissant", les mots sont durs contre le morceau de Michel Sardou. Juliette Armanet n'est pas la seule à rejeter totalement le chanteur, plusieurs générations en ont marre des Lacs du connemara. Des dizaines de personnes nous répondent que, comme Armanet, c'est le morceau de Sardou qui les font fuir.

Thomas, Nantais de 29 ans, voit en Sardou "un réactionnaire avec ses chansons à son image. C'est aussi la présence outrancière de ce morceau qui le rend insupportable". Mathilde, attachée de recherche clinique de 28 ans, "n’en peux plus d'entendre Les lacs du Connemara. Elle est présente à chaque fête de village un peu beauf et dans les soirées d’écoles privées. Je l’associe à un univers patriarcal et beauf. Dès que j’entends cette chanson, je m’arrête immédiatement de danser et j’ai envie de partir. De plus, le chanteur est assez reac’ ce qui est contre mes valeurs".

Pour Sébastien, 36 ans : "C'est pas top pour danser. Ensuite, c'est le moment où tous les lourds restés sur le côté à picoler en jugeant les autres viennent sur la piste pour pousser tout le monde, s'imposer, hurler (et puer). Une fausse ambiance de "camaraderie" qui est en fait un vrai moment de "beauferie". Le cauchemar !" Mais Michel Sardou n'est pas du tout le seul artiste à provoquer un certain rejet sur les pistes de danse.

Patrick Sébastien, Didier Super ou Bézu dans le viseur

Vous avez forcément vécu une soirée rythmée à un moment par "Les sardines" ou un autre où on vous a demandé de vous lever et de "Tourner les serviettes". Patrick Sébastien, c'est le symbole télévisuel du cabaret. Mais pour certains d'entre vous, c'est surtout le moment où se déclenche une violente migraine. Pour Camille, cinquantenaire de Lisieux, "Tourner les serviettes, c'est d'une absolue beaufitude". "Nashette", Alsacienne de 47 ans, considère que "La chanson fait trop penser à Cyril Hanouna". Nico, Vanvéen presque cinquantenaire, est très clair : "Bah c'est Patoche ! La musique beauf par excellence !" Camille, Lilloise de 35 ans, est plus diplomate : "Même s'il y a du Patrick Sébastien, je ne vais pas fuir une soirée ! Au pire, je jugerais que mes amis manquent de goût".

Rudy, sudiste de 43 ans, étend cela aux chansons "humoristiques". "Que ça soit Patrick Sébastien, Java ou Didier Super, ça n'a pas sa place en soirée. C'est lourdingue". En effet, les Français dansent sur certaines chansons ayant une volonté humoristique et divertissante plutôt que musicale. "La danse des canards" de J.J. Lionel, "La Chenille" de La Bande à Basile ou la "Queuleuleu" d'André Bézu et les chorégraphies qui en découlent sont de bons exemples. Nicolas, 40 ans de Montrouge, a entendu La Chenille "trop de fois dans les mariages. La chorégraphie est nulle, je fuis en courant !" Caro, fonctionnaire toulousaine de 53 ans, semble traumatisée face à "la piètre qualité musicale du morceau couplée à l’injonction de devoir participer".

"J't'emmène au vent" de Louise Attaque

Le plus dur dans les soirées, c'est de supporter des chansons qu'on a entendu mille fois… L'enfer, pour Romane, journaliste de 24 ans originaire de Roubaix, c'est "J't'emmène au vent" de Louise Attaque. Et visiblement, elle en gros sur le cœur : "C'est une chanson qui m'évoque les premières soirées adolescentes, celles qui se passent en salle des fêtes et qui sentent mauvais. Tout le monde fait semblant de passer une bonne soirée mais la vérité, c'est que tout le monde sait qu'il va falloir rester dormir et qu'il n'y a aucune échappatoire possible, la commune la plus proche étant à dix kilomètres. Le sol est collant, trois personnes vomissent dans les buissons, deux autres s'échangent un "premier baiser" maladroit et gênant, les parents observent la scène du coin de l'œil et le PIRE, le PIRE, c'est que tous les téléphones sont allumés pour prendre en story la chanson que tout le monde attendait. C'est pour moi un symbole de l'adolescence faussement réussie, juste parce qu'elle compile des codes étranges sortis de nulle part."

"À nos souvenirs" de Trois cafés gourmands

Cela marche aussi avec "À nos souvenirs", de Trois Cafés Gourmands. Aline-Marie, libraire lyonnaise de 30 ans, est hantée par ce morceau : "Le réel problème que j'avais avec cette chanson (surtout au moment où elle passait tout le temps à la radio ou dans les fêtes) c'est que dès que je l'entendais, elle était capable de m'en réveiller la nuit, tellement elle me restait discrètement en tête ! C'est simple, je pouvais m'endormir plusieurs heures plus tard sans la chantonner, mais je me réveillais forcément au beau milieu de la nuit avec un extrait qui tournait en boucle dans ma tête !".

Pas facile non plus pour les chanteuses comme Pamela : "On en a trop bouffé et on en bouffe encore... À chaque concert, on nous demande de la reprendre..."

Et puis il y a ceux, comme Vincent, ouvrier ardéchois, qui rejettent les chansons commerciales de tout genre. Il fuit "pratiquement tous les morceaux qu'on retrouve dans les mariages et dans les fêtes familiales de "Nuit De Folie" à "Sapé Comme Jamais". En général, dès qu'ils commencent, on réagit comme les chiens de Pavlov, en dansant par réflexe conditionné et moi, je fais pareil, mais dans l'autre sens : je sors".