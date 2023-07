Température maximale, durée des vagues de chaleur : 2023, l'été de tous les records ?

Un record comme on n'en a pas vu depuis "des centaines, si ce n'est des milliers d'années" : pour le climatologue en chef de la Nasa, Gavin Schmidt, le mois de juillet 2023 risque de battre le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. En partie à cause de "El Niño", le fameux phénomène climatique né dans l'océan Pacifique, mais aussi en grande partie à cause de l'activité humaine et à nos émissions collectives de gaz à effet de serre.

Aux États-Unis, environ 80 millions de personnes subissent ce week-end des températures de 41°C et plus, selon les services météorologiques américains. Jusqu'à 46°C par exemple à Phoenix (Arizona), et bien plus dans la Vallée de la Mort, à 500km de là : c'est là qu'a été enregistré le record absolu de température, en 1913, à 56,7°C (un chiffre contesté toutefois par certains experts). Un homme de 71 y est mort en début de semaine, sans doute à cause de la chaleur.

Seuls 21 pays ont aujourd'hui enregistré des températures supérieures à 50°C (on parle bien ici des températures réelles de l'air, par des températures ressenties ou des températures au sol), dont les États-Unis, la Chine, l'Australie ou la Tunisie. La France a elle enregistré son record absolu en 2019, dans l'Hérault : il y avait fait 46°C.

En Grèce, où le thermomètre grimpe de plus en plus ces derniers jours, au point de justifier la fermeture de tous les sites archéologiques en période de forte chaleur, on se rapproche dangereusement du record de 1977 (48°C près d'Athènes).

On notera aussi que près d'un tiers de ces records de chaleur (56 précisément) ont été enregistrés au XXIe siècle.

La durée des épisodes de chaleur, un élément majeur

Sauf que le niveau des températures maximum n'est pas l'aspect le plus dangereux de ces épisodes caniculaires : leur durée est elle aussi de plus en plus inquiétante. Aux États-Unis, Phoenix vit ainsi actuellement la plus longue vague de chaleur de son histoire : 22 jours à plus de 43°C au plus fort de la journée.

Même problématique en Grèce : "Selon nos données, nous allons probablement subir une vague de chaleur de 16 à 17 jours, ce qui n'est jamais arrivé auparavant dans notre pays", selon Kostas Lagouvardos, directeur de recherche à l'Institut pour la recherche environnementale et le développement durable de l'Observatoire national d'Athènes. En plus de la chaleur, Athènes doit faire face à plusieurs incendies catalysés par la sécheresse et les vents forts.

En France, la vague de chaleur la plus longue enregistrée depuis 1947 avait duré 23 jours d'affilée. En 2006, elle avait duré 21 jours, et 16 jour en 2018 et 2003 (l'année de la canicule la plus meurtrière jamais connue dans le pays, avec 15.000 victimes). L'année dernière, la plus forte vague de chaleur avait duré 13 jours d'affilée en juillet.

Selon Météo France , on considère qu'il y a une vague de chaleur si l'indicateur thermique national est supérieur ou égal pendant une journée à 25,3°C, ou s'il est supérieur ou égale à 23,4°C pendant au moins trois jours. Elle se termine si ce même indicateur redescend sous les 23,4°C pendant deux jours consécutifs, ou s'il redescend au moins une journée sous 22,4°C.