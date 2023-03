Temps de cuisson, choix des pâtes, égouttage… Comment cuisiner de meilleures pâtes ? Avec Julie Andrieu

Pâtes fraîches, pâtes sèches, lesquelles choisir ?

Pour Julie Andrieu : « Quand on va en Italie, la plupart du temps, on mange des pâtes sèches, et il y en a d’excellentes. Leur qualité dépend de la fabrication. Plus elles auront séché lentement, plus elles seront bonnes. Lorsque vous voyez des pâtes qui doivent cuire 20 minutes, c'est très bon signe. Les pâtes fraîches à faire chez soi constituent un rituel sympa. Avec un peu de piment, de l’ail et du persil… Et une excellente huile d’olive… Vous avez des pastas délicieuses pour après une soirée. C’est sublime. »

Pâtes complètes, de pois chiches… On y va ?

L’autrice du livre Pasta, Julie Andrieu : « Il existe plein de pâtes : à base de pois chiches, de lentilles, de kamut, de blé complet… Il faut les acheter françaises tant qu'à faire. Et puis, malgré tout le gluten apporte une élasticité, et une robustesse à la cuisson qu'on n’aura jamais avec une pâte au kamut par exemple… Mais c'est une question de goût. J’ai amené les enfants à manger des pâtes complètes avec plein de bonnes choses qui enrobent comme du beurre, ça va peut-être les dérouter, mais aussi leur ouvrir le champ de différents goûts. »

Est-ce exact qu’il n’y a presque pas de tomates dans la véritable bolo ?

Pour la journaliste culinaire : « La bolognaise, c'est surtout de la viande. Un ragoût de viande qui cuit très lentement avec trois viandes différentes. En général, pour avoir la puissance du bœuf, la nuance du veau, on met du porc aussi pour avoir le gras. Et puis on va mettre surtout des légumes fondus, mais assez peu de tomate, de l’ail, des oignons, et parfois du vin. »

Faut-il mettre de l’huile dans l’eau des pâtes pour éviter qu’elles collent ?

Julie Andrieu se souvient que sa mère mettait de l’huile dans l’eau de cuisson des pâtes. « Mais c’est totalement inutile. Vous voyez bien que l’eau et l’huile ne se mélangent pas. Elle surnage. La clé est de mettre suffisamment d'eau. Pour une bonne cuisson, l'équation est simple : pour 100 grammes de pâtes, il faut un litre d'eau et dix grammes de gros sel. Et, on ne fait pas trop cuire : les pâtes deviennent indigestes. Pensez à remuer. »

Quel est le bon temps de cuisson ?

Julie Andrieu conseille de « ne pas se fier aux temps de cuisson indiqués sur les paquets en France. Les industriels se sont adaptés aux goûts des Français, et donnent des indications pour des pâtes qui seraient trop cuites pour des Italiens. Dès que les pâtes sont cuites, il faut couper la cuisson. Elles vont continuer à cuire…

Les mettre dans le plat, puis mettre la sauce dessus est hérétique. Donc, on prélève avant de les égoutter un peu d’eau de cuisson. Dedans, il y a un peu de sel, mais surtout, il y a de l’amidon qui permet de lier la sauce et évite de mettre trop de matière grasse. Surtout, on verse les pâtes sur la sauce ! Donc on prévoit, quand on fait la sauce, une sauteuse assez large pour pouvoir y mélanger les pâtes. Elles vont finir de cuire en se mélangeant à la sauce. Et on ne réchauffe pas les pâtes. »

Quand manger les pâtes ?

« On attend les pâtes, mais les pâtes n’attendent pas » assure l’invitée de La Bande originale. « Un ami chef, Jean-Marie Amat, qui n'est plus de ce monde malheureusement, disait que « le plat a un temps de vie très limité. Son cœur bat pendant quelques secondes, quelques minutes tout au plus. Après, il est mort. Tu peux le manger, mais il est mort. » J'aime bien cette idée. Les pâtes vont vous livrer le meilleur d'elles-mêmes après la cuisson, mais après elles vont coller, il va falloir rajouter de l'huile et ce ne sera plus la recette. Il n'y aura plus cette alchimie presque magique du moment où ça prend. »

Les pâtes font-elles grossir ?

Julie Andrieu assure que non. « C’est la sauce et la quantité qui peuvent faire grossir. Mais les pâtes seules, non. Ce sont des sucres lents. Si vous préparez votre « summer body », je vous déconseille la carbonara et la bolognaise qui sont assez grasses. Dans la carbonara, il n’y a pas de crème, mais il y a de la guanciale, de la joue de cochon séchée, très grasse. Ce gras en fondant va permettre de lier les pâtes. »

