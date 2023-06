Temps sec et températures élevées au nord, météo instable au sud : comment expliquer ce phénomène ?

Un large soleil dans le nord du pays avec un temps sec et à l'inverse une météo bien plus instable dans le sud, avec des orages. Voilà ce que nous a globalement réservé le ciel ces derniers jours. Les maximales de ce lundi par exemple sont comprises entre 24 et 28 degrés avec des pointes allant de 30 à 31 degrés sur la Champagne, la Lorraine et en plaine d'Alsace. Cela fait plusieurs jours que la carte de France est, pourrait-on dire comme à l'envers. Mais comment expliquer ce phénomène ? Est-il surprenant ? France Inter a posé la question à Patrick Galois, prévisionniste à Météo France.

FRANCE INTER : Il fait plus chaud en ce moment dans le nord que dans le sud de la France, avec vraiment une frontière marquée entre les deux parties du territoire. Comment l'expliquez-vous ?

PATRICK GALOIS : Les températures sont en fait relativement homogènes puisque l'air chaud est remonté vers le nord. Toutefois, il se trouve que sur les deux derniers jours, parmi les grandes villes françaises, Lille a été deux fois de suite la ville la plus chaude sur le territoire métropolitain avec 31,5 degrés samedi et 32,4 degrés dimanche. Elle a donc dépassé les autres villes qui n'étaient pas très loin. Par exemple, Strasbourg a eu 31, Perpignan a eu presque 32 degrés dimanche, donc ça se joue à quelques dixièmes près.

Mais on a en effet une particularité : c'est sur le Nord-Pas-de-Calais, et notamment la région lilloise, que l'on a atteint les températures les plus élevées. Tout simplement parce qu'une bulle d'air chaud, qui était plus localisée sur le sud de la France ces derniers temps, est remontée ces derniers jours vers le nord et maintenant fait du sur-place sur ces régions entre le nord de la France, l'Angleterre, le Benelux et l'Allemagne. C'est une masse d'air qui a un potentiel pour avoir des températures maximales supérieures à 30 degrés et comme on a beaucoup de soleil et donc une masse d'air sèche, le potentiel est atteint et on dépasse les 30 degrés. En soi, ce n'est pas exceptionnel à cette époque de l'année, mais l'avoir plusieurs jours de suite, trois ou quatre jours, ce qui va être le cas à Lille, c'est tout de même déjà assez remarquable pour un début de mois de juin.

On a aussi deux masses importantes, une sur le sud avec plutôt des dépressions, des précipitations et une masse anticyclonique sur le nord. Il y a donc deux phénomènes bien distincts entre le sud et le nord...

Oui, on a cet anticyclone qui est bloqué depuis pratiquement un mois sur le nord de l'Europe, avec pour conséquence beaucoup de soleil notamment sur les régions du nord de la France. Les dépressions en fait sont déviées sur le flanc sud de l'anticyclone, vers la péninsule Ibérique ou la Méditerranée, et elles occasionnent des masses d'air instables, occasionnant des orages parfois violents et surtout récurrents puisque ces orages sont quasiment quotidiens depuis presque un mois sur ces régions de la moitié sud. Cela finit par donner beaucoup de pluie par endroits, notamment sur les zones de montagne, mais pas que. L'agglomération toulousaine par exemple a été encore touchée ces dernières heures. On a donc des masses d'air très différentes entre le nord, ensoleillé, sec et maintenant très chaud, et le sud, certes assez chaud mais instable et orageux.

On a le sentiment qu'habituellement, en fin de printemps il y a plus de pluie au nord qu'au sud. Est-ce vraiment le cas ?

Non. En fait, c'est une impression fausse parce que durant le printemps déjà, tous les scénarios sont possibles. Si on regarde le mois de mai par exemple, il est souvent bien arrosé dans l'est et sud-ouest du pays, avec beaucoup d'orages. Mai est donc un mois traditionnellement plus arrosé sur la partie sud-ouest que vers les côtes de la Manche. Il n'y a donc pas forcément cet excédent de pluie que l'on pourrait attendre sur le nord de la France par rapport au sud durant le printemps. Comme je vous le disais, les anticyclones au printemps ont tendance à remonter vers le nord du continent et cela explique qu'on puisse avoir des séquences sèches très durables sur le nord du pays et pas forcément sur le Sud comme on pourrait le penser.

Donc la situation actuelle n'est finalement pas si étonnante...

Ce n'est pas étonnant et souvenons-nous d'ailleurs que le printemps 2020, où certes on était confiné et donc tout le monde n'a pas pu en profiter, sur la période mars, avril, mai, la ville de France la plus ensoleillée a été Le Touquet, dans le Pas-de-Calais. C'était une configuration un peu remarquable mais qui est tout à fait dans l'ordre des possibles en cette saison du printemps.

A quoi faut-il s'attendre pour les prochains jours ?

Les prévisions pour les jours qui viennent persistent donc dans un scénario très sec au nord, avec beaucoup de soleil. L'évolution, c'est qu'à partir de mercredi, le beau temps va également revenir sur la partie sud et donc on aura une amélioration des conditions sur le sud de la France, avec beaucoup moins d'orages et donc plus de soleil. Ce qui fait qu'on aura une situation plus homogène entre le nord et le sud du pays.