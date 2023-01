Tennis : l'ancienne joueuse Jelena Dokic, en larmes, dénonce les commentaires "répugnants" sur son poids

"Le body-shaming et le fat-shaming ces dernières 24 heures ont été délirants". C'est la première phrase écrite ce lundi 23 janvier par Jelena Dokic sur son post Instagram, dans lequel elle dénonce les commentaires insultants sur son physique lors de sa couverture de l'Open d'Australie, à Melbourne. L'Australienne âgée de 39 ans est désormais intervieweuse après-match de ce tournoi.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Baleine", "mollo sur les chips", "elle a mangé tous les baklava"

Sur Instagram, Jelena Dokic a publié quelques exemples des critiques rédigées à son encontre. Selon l'ancienne numéro quatre mondiale, née en Croatie et dont le père est serbe, les commentaires sur son poids viennent du monde entier, mais particulièrement de Serbie. "Et oui, beaucoup de ces personnes sont des femmes", a-t-elle déploré. "Le commentaire le plus fréquent est : qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi est-elle si grosse" ? A déclaré la consultante. "Je vais vous dire ce qu'il est arrivé, je trouve un moyen de survivre et de me battre".

Publicité

Ce n'est pas la première fois que l'ex-joueuse se confie sur sa santé mentale. Il y a quelques mois, elle révélait publiquement avoir frôlé le suicide, après avoir été harcelée et battue par son père Damir pendant des années. "J'ai quasiment sauté de mon balcon du 26e étage, quasiment mis fin à mes jours, je n'oublierai jamais cette journée, tout était trouble, tout était noir, sans son, sans lumière, rien ne faisait sens", avait-elle expliqué sur son compte Instagram en évoquant cette journée du 28 avril 2022.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Le poids changera mais les méchants resteront des méchants"

"Ce qui compte, c'est l'abus en ligne, l'intimidation et l'humiliation des gros. C'est ce qui compte, parce que ceux d'entre vous qui le font sont juste des gens mauvais, méchants et ignorants", a confié Jelena Dokic. En réaction aux commentaires, qu'elle juge "malfaisant et répugnants", l'ancienne tenniswoman a assuré "pouvoir et vouloir se remettre en forme pour elle et sa santé et continuer de dénoncer ce comportement". L'Australienne s'est fait connaître à l'âge de 16 ans en 1999, en battant la numéro un mondiale Martina Hingis dès le premier tour de Wimbledon. Au total, elle a gagné dix titres dans sa carrière et a atteint les demi-finales de Wimbledon en 2000. Sa carrière s'est arrêtée 14 ans plus tard.