TENNIS - Sur le court les joueurs français font durer le plaisir

Si aucun joueur français n’a remporté de grand chelem depuis Yannick Noah en 1983 côté hommes, et Marion Bartoli en 2013 côté femmes (dont Mary Pierce, qui est la dernière joueuse française à avoir remporté Roland Garros, en 2000), ils nous ont tout de même plus d'une fois bluffé lors de matchs marathonniens et titanesques (trop peu connus) face aux plus grands joueurs du circuit comme Roger Federer. Si rien ne vaut mieux qu'un bon match en cinq sets sur les courts Philippe Chatrier et Suzanne Lenglen pour enflammer le public français, il ne faut pas manquer de lorgner du côté des trois autres tournois majeurs du circuit pour s'en mettre plein les yeux.

Voici donc une petite sélection des plus beaux matchs que nous ont légués Jo-Wilfried Tsonga, Amélie Mauresmo, Richard Gasquet, Gaël Monfils ou encore Julien Benneteau ces vingt dernières années, que cela soit à Roland Garros, à Wimbledon, à l'Open d'Australie ou à l'US Open.

Publicité

Gasquet face à Wawrinka - Quart de finale Wimbledon 2015

Victoire de Richard Gasquet : 6/4, 4/6, 3/6, 6/4, 11/9

Huit ans après son tout premier marathon londonien contre l’américain Andy Roddick, il renouait avec les demi-finales à Wimbledon. Richard bat le Suisse en cinq sets en 3h29 et s’impose pour la troisième fois de sa carrière dans le quart de finale d'un Grand Chelem. Un duel 100% revers à une main, entre les deux meilleurs techniciens du circuit en la matière, un vrai festival ! Un match époustouflant où le français produit son meilleur tennis pour venir à bout du vainqueur du Roland Garros de la même année. Le français est le premier à s’offrir une balle de break pour remporter le premier set. Il se retrouve deux sets à un contre lui avant de remporter le 4e sur une double faute du Suisse. C’est alors que le match entre dans une autre dimension avec des échanges de revers à une main majestueux où les deux joueurs trouvent des angles du futur. Alors que Gasquet sert pour le gain du match à 5-3, le suisse recolle contre toute attente ! Un match d’une si grande intensité de jeu que le biterrois finit le match en s’écroulant de joie sur le gazon du central court, après l’avoir finalement emporté 11-9 au terme d’un cinquième set de 1h25…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Monfils face à Federer - Quart de finale US Open 2014

Défaite de Gaël Monfils : 4/6, 3/6, 6/4, 7/5, 6/2

Une des défaites les plus amères que le français a dû digérer en Grand Chelem durant sa carrière, tant il est passé à deux doigts de l’exploit. Il mène alors deux sets à zéro face à un Roger Federer qu’il n’avait jamais autant malmené et mis dos au mur en exploitant ses moindres erreurs. Mais le Suisse ne manque pas de relever au bon moment son niveau de jeu pour remporter haut la main le troisième set, avec une technique qu’il est le seul à pouvoir offrir sur le court mondial. Il écœure une nouvelle fois le français en recollant à deux sets partout après avoir brillamment sauvé deux balles de match dans le quatrième set ! Une désillusion qui porte un coup fatal au mental du français alors 24e mondial qui doit essuyer une défaite des plus frustrantes en cinq manches.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Gasquet face à Wawrinka - 8e de finale Roland Garros 2013

Défaite de Richard Gasquet : 7/6, 6/4, 4/6, 5/7, 6/8

Un autre match sensationnel qui avait enflammé le public sur le Suzanne Lenglen cette année-là. 4h15 de pur plaisir offert par les deux plus beaux revers à une main du circuit. Une grande déception pour Gasquet certes, mais qui avait mené l’un des duels les plus époustouflants de la quinzaine, en cinq sets. On y a cru jusqu’au bout, d’autant que le français avait solidement remporté les deux premiers sets en convertissant les points les plus importants. Mais le Suisse annonçait son retour triomphal en égalisant brillamment. Un quatrième set fabuleux où les deux joueurs se rendirent coups sur coups gagnants par une somme d’échanges remarquables de technicité. Mais même si Gasquet réussit à sauver sept balles de break dans le quatrième set, c’est sans compter l’intrépidité du Suisse qui devait finir par prendre l’avantage. Dans le cinquième et dernier set, Gasquet est le premier à obtenir deux balles de break pour servir pour le match. Il s’en est fallu de peu, mais la chance tourne en faveur du Suisse. Le français confiait même, après sa défaite, que c’était « le plus dramatique de ses matchs à Paris ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Benneteau face à Federer - Troisième Tour Wimbledon 2012

Défaite de Julien Benneteau : 4/6, 6/7, 6/2, 7/6, 6/1

Le français a bien failli priver le Suisse d'une septième couronne londonienne dès les premiers tours ! Le joueur bressan était à deux doigts de créer une aussi grande surprise que celle réalisée par le Tchèque Lukas Rosol, qui éliminait en 5 sets Rafaël Nadal deux jours avant.

C'est sans doute l'un des plus grands matchs de sa carrière. Julien menait deux manches à zéro et a bien failli éliminer Federer dans le quatrième set à deux points près. Le français était comme sur un petit nuage, usant d'un schéma de jeu très offensif sur ce qui a toujours constitué la surface de prédilection du Suisse, celle sur laquelle il livrait son tennis le plus majestueux. La conclusion du match aurait peut-être été différente si la rencontre s'était faite sur l'un des trois autres tournois majeurs, car l'Helvète est comme chez lui à Wimbledon, et cultive un lien particulier avec le gazon londonien depuis qu'il y a remporté le tout premier titre du grand chelem de sa carrière le 6 juillet 2003. Durant le troisième set Roger Federer profite d'une légère baisse de régime du Français pour retourner la situation, emporter le set sur deux jeux de service blancs consécutifs. Dans le quatrième set, le Suisse prive à plusieurs reprises Julien de points décisifs l'empêchant de s'offrir à plusieurs reprises une balle de match. Revenu à deux sets partout, le Suisse n'avait plus qu'à dérouler et à s'appuyer sur le coup de mou moral et physique du français. Le français n'a pas du tout démérité.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Tsonga face à Wawrinka - 8e de finale Roland Garros 2012

Victoire de Jo-Wilfried Tsonga : 6/4, 7/6, 3/6, 3/6, 6/4

C'est la première fois de sa carrière que le manceau se qualifiait pour un quart de finale à Roland-Garros, et avec brio malgré un match interrompu par la nuit alors qu'il menait 4/2 dans le cinquième et dernier set après 3h44 de match. Une confrontation sous le signe de la revanche pour Jo conditionné par la défaite qu'il avait dû essuyer un an plus tôt, lors du troisième tour de Roland-Garros après avoir mené deux sets à zéro (4/6, 6/7, 7/6, 6/2, 6/3). Un match tout aussi haletant à défaut d'être frustrant tant le français menait là encore deux sets à rien ! Pour le public en feu sur le central, c'était une certitude, le Suisse allait nous refaire le même scénario, en profitant une nouvelle fois de la baisse du régime de son adversaire pour recoller au score et égaliser deux sets partout. Mais heureusement, Jo a su puiser les ressources qu'il fallait pour ne pas se laisser impressionner une seconde fois, donner un petit coup d'accélérateur pour confirmer son break et finalement l'emporter 6/4 dans le cinquième et dernier set.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Mathieu face à Isner - Second tour Roland Garros 2012

Victoire de Paul-Henri Mathieu : 6/7, 6/4, 6/4, 3/6, 18/16

Deux ans après le match de titan que nous avait offert Nicolas Mahut et John Isner, lors du Premier tour de Wimbledon 2010, on a cru qu'Isner allait nous faire le remake lors de son match contre Paul-Henri Mathieu lors de leur second tour sur la terre parisienne ! À défaut d'avoir fait plus que les 11 heures et 5 minutes de jeu tel que ce fut le cas lors de la rencontre à Wimbledon, Mathieu et Isner ont atteint un autre record, celui de comptabiliser le plus grand nombre de jeux disputés dans le cadre du tournoi de Roland-Garros, 76 jeux ! C'était avant bien sûr que Roland Garros n'instaure un super tie-break de dix points dans le cinquième set. Le français se remettait d'une méchante blessure au genou gauche qui l'avait conduit un an plus tôt à se demander s'il allait même pouvoir rejouer au tennis. Mais quinze mois d'arrêt n'ont pas suffi à gâcher les espérances du français, encore moins les 41 aces de l'Américain haut de 2,08 m. Un match qui occupera à tout jamais une place particulière dans sa carrière d'autant que le Strasbourgeois n'avait plus joué de match en cinq sets depuis l'US Open 2010. Une manière, dira-t-il ensuite en interview, de venger son camarade Nicolas Mahut qui avait été défait, deux ans plus tôt, par le même adversaire dans ce qui restera pendant très longtemps, le plus long match de l'histoire du tennis.

Bien qu'il soit parvenu à sauver six balles de match, grâce à son service d'acier, le crépuscule aura cette fois-ci eu raison de l'Américain, défait par un 18-16 au cinquième et dernier set après 5h41 de jeu, quand même ! Paul-Henri Mathieu réalisait qu'il pouvait de nouveau faire confiance à sa santé physique et continuer à ressentir de magnifiques sensations sur le court.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Tsonga face à Federer - Quart de finale Wimbledon 2011

Victoire de Jo-Wilfried Tsonga : 3/6, 6/7, 6/4, 6/4, 6/4

Après sa magnifique victoire face à Raphaël Nadal lors des demi-finales de l'Open d'Australie 2008, le Sarthois signait trois ans plus tard à Wimbledon, l'un des plus grands exploits de sa carrière en faisant tomber le roi du championnat londonien de son trône. À l'époque, il était le seul joueur, avec Nadal et le Tchèque Tomas Berdych, à avoir fait vaciller la légende suisse à Wimbledon. Une victoire d'autant plus symbolique que le Français était mené deux manches à rien par Federer. Avant d'entreprendre la remontée du siècle pour finalement battre le Suisse en 5 sets en 3h08 grâce à l'une de ses plus belles démonstrations de tennis, lâchant des coups d'une autre dimension en fond de court, enchaînant les aces et 37 volées inaccoutumées. Jo confie lui-même avoir toujours rêvé de jouer de cette manière-là contre Federer sur le Central de Wimbledon.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Mahut face à Isner - Premier Tour Wimbledon 2010

Défaite de Nicolas Mahut : 6-4 ; 3-6 ; 6-7 ; 7-6 ; 70-68

Cette fois-là, les amateurs de tennis sont entrés dans une autre dimension. Si on compte bien, les deux grands serveurs ont cumulé à eux deux 183 jeux et 980 points en tout ! S'il y en a bien deux qui étaient les plus à même de disputer un match de cette envergure-là, c'est bien eux. Et sur l'une des surfaces les plus rapides du circuit international où traditionnellement le service/volée reste le schéma de jeu le plus pragmatique pour remporter des points efficacement et se préserver sur le plan physique. Bien qu'aujourd'hui le tennis se cantonne beaucoup au jeu de fond de court.

Dans ce match marathon, le français et l'américain auront claqué 216 aces en tout. Durant le dernier set aucun des deux ne cédait sur son service, ce qui explique le score faramineux de 70/68 ! Sans compter que l’affichage électronique des points a été interrompu après avoir atteint 47 partout, l’affichage n’ayant pas été configuré pour dépasser un tel score !

Malheureusement il fallait qu'il y en ait un qui craque en premier sur sa mise en jeu pour que l'autre triomphe. Le mauvais sort s'est malheureusement abattu sur Nicolas Mahut. Aujourd'hui, il n'est plus possible de vivre ces matchs infinis puisque le cinquième set débouche désormais sur un super tie-break à partir du moment où les deux joueurs égalisent à 6 jeux partout (et 12 à Wimbledon).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Mauresmo face à J-Hénin - Finale Wimbledon 2006

Victoire d'Amélie Mauresmo : 2/6, 6/3, 6/4

Bien que les matchs de tennis féminin n'adoptent pas la règle des trois sets gagnants en Grand Chelem comme c'est le cas pour le tennis masculin, le suspense n'en est pas moins grisant que chez les hommes. Impossible d'oublier l'ère du début des années 2000 où la Française Amélie Mauresmo (aujourd'hui présidente du tournoi de Roland Garros) dominait les premières places du classement WTA aux côtés de Martina Hingis, de Serena Williams ou encore de Justine Henin. Elle accédait au top dix mondial en 1999. Amélie Mauresmo est d'ailleurs la seconde joueuse française à être devenue numéro un mondial (durant la saison 2004) dans toute l'histoire du tennis féminin, après Suzanne Lenglen en 1919. Elle signe l'un des plus beaux palmarès du tennis féminin Français et sa rivalité avec la joueuse belge Justin Henin a marqué la mémoire des fans de tennis tant elles avaient le plus beau revers à une main du circuit WTA de leur génération. Nombreuses ont été les rencontres musclées entre les deux joueuses, en particulier la finale de Wimbledon en 2006 où Mauresmo l'emportait en trois sets après que sa rivale ait empoché le premier set.

Une incroyable rencontre sur le gazon londonien entre les deux joueuses dont le style de jeu s'adaptait parfaitement bien avec le rythme imposé par cette surface. Un enchaînement service/volée, des revers slicés très offensifs, une formidable technicité réciproque qui penchait d'abord du côté de la joueuse Wallonne. Sauf que la Française passe rapidement outre la perte de cette première manche pour exploiter la petite baisse de régime de la Belge dans le second set et finalement s'emparer de son service en exploitant des montées au filet devenues plus fébriles. Durant le troisième set décisif, la numéro 1 mondiale accélère et ne concède plus rien à son adversaire, ni mentalement, ni physiquement, ni stratégiquement. Après un peu plus de deux heures de jeu, inarrêtable, Amélie remportait son second titre du grand chelem.

Depuis, Marion Bartoli est la dernière française à avoir remporté un titre du Grand Chelem, c'était à Wimbledon en 2013.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Buisson vs Van Lottum - Premier tour Roland Garros 1995

Victoire de Buisson : 6/7, 7/5, 6/2

Le match de tennis féminin français le plus long en grand chelem et à Roland Garros (4h07). Comme sa consœur, Buisson avait intégré le tableau final par invitation. Une rencontre franco-française avec des échanges principalement défensifs, donc très longs, nécessitant des deux côtés une endurance et une forme physique inébranlables.

Van Lottum finit par perdre le match après avoir eu une balle de match à 5/4 lors du second set. Il faut dire que la 177e mondiale ne lâche rien et finit par s’emparer du deuxième set, avant de dérouler et de finalement s’imposer après 4h07 de jeu ! Soit le plus long match féminin de l’histoire de Roland-Garros.

Quant à Van Lottum, deux ans après en 1997, au premier tour, elle s’engageait de nouveau dans un match marathon sur le même court, pour perdre 12/10 cette fois-ci au troisième set contre l’Italienne Laura Golarsa sortie des qualifications.

🎧 RÉÉCOUTER - Le Téléphone sonne : Roland-Garros, 40 ans après Noah

🎧 SUIVRE - Retrouvez toutes les émissions du Téléphone sonne (par Fabienne Sintes et Claire Servajean) sur l'app Radio France

🎧 SUIVRE - Retrouver tous les épisodes de L'esprit sport (par Nathalie Iannetta) sur l'app Radio France

📖 LIRE - Björn Borg et John McEnroe : ce duel légendaire qui a révolutionné l'histoire du tennis