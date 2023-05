Tentative de féminicide à Blois : bras de fer sur la sanction visant le policier qui a refusé une plainte

C'est l'Intérieur qui devra trancher. Le sort du policier du commissariat de Blois (Loir-et-Cher) qui avait refusé de prendre la plainte d'une jeune femme, le 13 décembre 2022, violemment agressée par son ex-compagnon quelques heures plus tard, a été discuté en conseil de discipline de la Police nationale jeudi, mais ce dernier n'a pas réussi à se mettre d'accord indique une source proche du dossier à France Inter.

Le fonctionnaire était convoqué pour "absence de prise en compte du statut de victime", comme l'ont révélé nos confrères de franceinfo. Les représentants de l'administration policière ont tous voté pour sa révocation, les représentants syndicaux contre. Les deux collèges étant à 50/50, le conseil de discipline n'a donc pas été en mesure de donner un avis, selon nos informations. C'est au ministère de l'Intérieur que revient, de toute façon, la décision finale.

Publicité

Plainte refusée quelques heures avant l'agression de Chloé

Il y a six mois, Chloé, 24 ans, s'était présentée à l'accueil du commissariat de Blois pour déposer plainte contre son ex-compagnon, mais elle avait été invitée à revenir le lendemain. Deux heures plus tard, elle était retrouvée inconsciente dans le hall de son immeuble par des témoins. Hospitalisée à Tours et placée dans le coma pendant plusieurs semaines après sa violente agression, elle souffre depuis de lourdes séquelles.

Interpellé, son ex-compagnon, âgé de 27 ans, a reconnu avoir donné plusieurs coups de pied "d'écrasement" dans la tête de la jeune femme, mais a nié l'intention de la tuer. Mis en examen pour tentative de meurtre, il est en détention provisoire. Il avait déjà été condamné pour violences conjugales sur une autre ancienne compagne.

Le fonctionnaire de police avait lui été suspendu à titre conservatoire par le directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux, après une enquête administrative de l'IGPN.