"Terminus Malaussène" selon Le Masque : "tant pis si Daniel Pennac s'y perd, c'est d'un charme fou !"

Daniel Pennac a placé au début du livre un arbre généalogique de la tribu Malaussène et à la fin, un répertoire de tous les personnages qui fait au moins dix pages. "Terminus Malaussène" est la suite de "Le cas Malaussène. Ils m'ont menti" qui reparaît au même moment chez Folio. Les trois cousins Malaussène ont enlevé l'homme d'affaires Georges Lapieta pour en faire une performance artistique. Mais de vrais truands menés par Pépère, un ancien gendarme à la tête d'un bataillon de jeunes tueurs, enlèvent à leur tour Lapieta. Au programme : des meurtres, des oreilles coupées, des trafics dans le monde du football, beaucoup de dialogues, et une dernière phrase en forme de pied de nez "C'est à partir de là, je crois, que mes idées se sont brouillées".

Arnaud Viviant prend toujours autant de plaisir à lire Daniel Pennac

Le critique pour Transfuge retrouve cette même verve littéraire qu'il aime tant, et à laquelle l'auteur a su rester fidèle selon lui durant toutes ces années : "On retrouve le même concept dans ces 500 pages, avec énormément de personnages, les qualités de Daniel Pennac, qui sont toujours les mêmes, des détails, et des choses qui existaient déjà dans les tout premiers tomes et que j'adorais ! C'est vraiment poétique et extrêmement joyeux. C'est une manière de se moquer du polar conventionnel via des histoires marrantes, plaisantes, toujours riches de réflexions. Il montre, au passage, combien il est lui-même devenu grand-père, avec ces deux figures d'aïeuls que sont le pépère très méchant, et puis le Malaussène".

Jean-Claude Raspiengeas déconcerté par un tome final fourre-tout

Chez La Croix on est déçu par la manière dont l'auteur met un terme à cette formidable Saga quarantenaire et ses 120 personnages : "Là, il ne s'agit plus de polar, ni d'enquête, il n'y a plus de résolution d'énigmes… Pennac décide de se convertir pour la dernière fois à un style oral, direct ou indirect, captant maintes choses croisées dans la rue. Pour ma part, j'ai été très déconcerté, même si je trouve ce livre très original, car j'ai eu l'impression qu'il fallait juste qu'il en finisse, qu'il qu'il le fasse pour simplement passer à autre chose. Sauf que, par moments, on s'y perd dans tous ses rappels des épisodes précédents, ce qui donne l'impression d'être une espèce de fourre-tout…"

Élisabeth Philippe ne s'est jamais lassée de l'auteur

Si elle aussi trouve qu'on s'y perd pas mal au début d'où l'entremêlement de plein d'histoire différentes, la critique pour L'Obs a, une nouvelle fois, été conquise par le style indémodable d'un auteur qu'elle lit depuis ses plus jeunes années : "Enfant, j'adorais Pennac. Certes, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre le fil, à suivre toutes les intrigues. C'est très foisonnant, un peu foutraque, avec plein d'histoires compliquées qui se mêlent, en plus de tous ces personnages avec des noms un peu étranges. Mais finalement, je me suis laissée reprendre par la gouaille de Pennac, par son humour, sa fantaisie. On sent une vraie jubilation, dans tous les sens et avec des choses assez drôles. Ces rappels constants des tomes précédents dans cet ultime volume de la saga m'ont, au contraire, donné l'impression que mon enfance était en fuite !"

Pour Olivia de Lamberterie, "tant pis si on s'y perd car c'est d'un charme hallucinant !"

Cet ultime volume de la saga a éveillé une vraie nostalgie joyeuse chez la critique de Elle, pour tous les instants de bonheur partagés au cours de l'ensemble des tomes de la série : "Je me rappelle, on le lisait en famille, on se le passait tout l'été. Je les ai tous lus ! Dans celui-ci, au début, on a l'impression d'être dans une fête avec plein de vieux amis qu'on ne reconnait pas, qui ont beaucoup vieilli, comme vous-même, mais ce n'est pas grave, vous êtes contents de les voir ! Il se passe des tonnes de trucs que vous ne comprenez pas bien, mais ce n'est pas génant. Le charme relève d'autre chose, de la langue qui est extrêmement vivante ici avec des inventions systématiques tellement justes et jolies !

Au premier rang desquelles la figure de la mère et de ses enfants, qui ne s'en occupe jamais, mais qui fait que tout gravite autour d'elle malgré tout Il y a quelque chose de très beau sur les liens familiaux, le tout raconté sur un ton totalement badin, avec un charme fou. Et tant pis, si on ne s'y retrouve plus au final".

