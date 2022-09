TF1 veut porter plainte contre Canal+ : pourquoi les deux groupes audiovisuels sont en conflit

Voilà un nouvel épisode de bataille commerciale entre des groupes audiovisuels, avec au milieu, les téléspectateurs et téléspectatrices pris en étau. Après TF1 contre Molotov, M6 contre Molotov ou TF1 contre Orange, voici TF1 contre Canal+. Depuis vendredi, les abonnés des services Canal n’ont plus accès aux chaînes du groupe TF1, c’est-à-dire évidemment TF1, mais aussi TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. Lundi, après un week-end de coupure des programmes des chaînes sur les offres Canal, TF1 a annoncé son intention de porter plainte.

Quelle est l’origine du problème ?

Le 31 août, le contrat de diffusion liant TF1 et Canal+ est arrivé à expiration. Celui-ci était signé depuis 2018 et établissait les conditions financières de diffusion des chaînes TF1 par Canal+ : en effet, même si TF1 est une chaîne gratuite, les opérateurs privés qui veulent diffuser les chaînes du groupe doivent payer une redevance. Or, les négociations sur les termes de ce nouveau contrat ont achoppé.

Ainsi, vendredi 2 septembre, Canal+ a coupé les chaînes TF1 pour une durée indéterminée. Le groupe dit y être contraint, car une diffusion sans contrat constituerait une contrefaçon. En 2018, la même situation s’était produite : pendant sept jours, entre le 2 et le 10 mars, les chaînes TF1 n’étaient plus accessibles sur les bouquets Canal. Cette fois, Canal+ semble prévoir l’éventualité que le conflit dure plus longtemps : le groupe a déjà assuré que grâce à son partenariat avec la chaîne BeIN Sports, il serait capable de diffuser toute la coupe du monde de foot malgré l’absence de TF1… au mois de novembre.

Pourquoi TF1 et Canal + ne sont pas d’accord ?

Selon Maxime Saada, le patron de Canal+, "TF1 a manifesté sa volonté de revoir profondément ses exigences commerciales". Il assure que TF1 a demandé un prix 50% plus élevé que sur le contrat précédent. En réponse, TF1 assure que ce chiffre est "fantaisiste". Lundi sur Franceinfo, Didier Casas, secrétaire général du groupe TF1, n’a pas donné de chiffre, mais explique : "C’est un contrat sur lequel il y a des choses qui sont de série et d’autres en option (…). Canal voudrait toutes les options, mais les options, 'ça fait trop cher'. Ils ne sont pas obligés de prendre les options !"

TF1 assure par ailleurs que Canal+ ne paiera pas plus cher que les autres opérateurs, car les contrats sont les mêmes que ceux qui lient le groupe à Orange, Free, SFR ou Bouygues.

Pourquoi est-ce que cela pose un problème aux pouvoirs publics ?

Une affaire entre deux entreprises privées n’aurait d'ordinaire pas attiré à ce point l’attention des pouvoirs publics. Pourtant, vendredi, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a écrit au président de Canal. Car les choses sont un peu plus complexes : Canal+ gère non seulement ses bouquets commerciaux, mais aussi une offre gratuite, appelée TNTSAT, qui permet aux Français et aux Françaises qui n’ont pas accès à la réception TNT hertzienne (notamment en haute montagne) de continuer à recevoir les chaînes gratuites.

Or cette offre-ci a aussi été touchée par la coupure des chaînes de la TNT. La demande de Rima Abdul-Malak concerne donc le rétablissement des chaînes de TF1 non pas sur tous les bouquets, mais sur ces offres-ci. "Cette situation n’est pas conforme à l’intention du législateur qui était de garantir une couverture intégrale du territoire par la TNT", rappelle-t-elle. Canal+ objecte en disant qu’il n’est tenu par aucune obligation légale.

Quels sont les arguments des uns et des autres ?

Le dialogue (de sourds) est toujours le même. D’un côté, Canal+, comme Molotov ou Orange avant lui, maintient que "les abonnés à Canal+ n’ont pas à payer pour des chaînes gratuites". En face, TF1 répond que ce ne sont pas les abonnés qui paient, mais les opérateurs, car ceux-ci peuvent faire de la diffusion de l’intégralité des chaînes de la TNT (et de services associés comme le replay) un argument commercial.

"La loi n’impose pas à TF1 de fournir gratuitement un signal à Canal", rappelle l’Arcom, qui joue le rôle de médiateur dans cette affaire, pas plus qu’elle n’impose à Canal+ de diffuser TF1 quel que soit le bouquet satellite.

Pourquoi TF1 porte plainte ?

Le groupe audiovisuel privé assure que cette coupure l’a d’ores et déjà pénalisé en termes d’audience, avec un impact de l’ordre de 10 à 15% de l’audience vendredi et samedi. Le journal de TF1 vendredi a été regardé par 900 000 téléspectateurs de moins que la veille - et, fait rarissime, le journal de France 2 était en tête vendredi et samedi.

"Canal+ se dit victime, la vérité, c’est l’inverse, nous avons des impacts d’audience très importants, qui nous créent un préjudice qu’on ne laissera pas passer", a expliqué Didier Casas, lundi sur Franceinfo. C'est pour réparer ce préjudice que la plainte a été déposée, selon TF1.

Y a-t-il un lien avec la fusion prévue entre TF1 et M6 ?

Officiellement non, et Canal+ l’assure, car le contrat liant les deux groupes a pris fin le 31 août, cette date étant fixée depuis 2018 – alors que le projet de fusion n’existait pas encore.

Mais plusieurs observateurs remarquent que cette crise intervient alors que TF1 et M6 font face à l’Arcom lundi et mardi dans une dernière série d’auditions avant que l’autorité rende son avis sur le projet de fusion – et après un premier avis défavorable dévoilé cet été par M6. En tout état de cause, la situation fragilise TF1 à l’un des moments les plus importants de son histoire en tant qu’entreprise.