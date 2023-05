"The Ballad of Darren" : le groupe britannique Blur sort un nouvel album cet été

Les fans l’attendaient depuis huit ans et le secret était bien gardé. Le groupe de britpop Blur va ressortir un album, "The Ballad of Darren". Le premier des dix titres qui composent l’album vient d’être dévoilé : "The Narcassist". Notez la date : le 21 juillet 2023. Une courte vidéo en noir et blanc a été diffusée par le groupe britannique sur les réseaux pour annoncer la nouvelle. On voit les membres du groupe en studio, en train d’interpréter "The Narcissist".

"Il s'agit d'un enregistrement, d'une réflexion et d'un commentaire sur la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui", explique dans un communiqué le chanteur Damon Albarn. "Plus nous vieillissons et plus nous devenons fous, plus il devient essentiel que ce que nous jouons soit chargé de la bonne émotion et de la bonne intention. Parfois, un simple riff ne suffit pas", ajoute le guitariste Graham Coxon.

Une collaboration avec James Ford

Après Depeche Mode, les Arctic Monkeys, Foals ou encore Florence and The Machine, le producteur James Ford est aux manettes de cet album, enregistré au Studio 13 de Londres. Damon Albarn et James Ford se connaissent bien, ils ont déjà collaboré ensemble en 2018 sur l’album "The Now Now" de Gorillaz.

Le public français peut espérer découvrir de nouveaux mordeaux en live. Blur sera en concert cet été en France, au festival Beauregard le 6 juillet et aux Vieilles Charrues, le 14 juillet.