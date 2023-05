Thé, biscuits, playlist : nos conseils pour vous plonger dans l'ambiance du couronnement de Charles III

L'heure approche. Il était temps. Vous avez vibré lors du dernier jubilé de la Reine Elizabeth, tremblé lors de ses funérailles, réingurgité depuis les cinq saisons de The Crown, fait et refait notre quiz spécial monarchie. Et vous voici, fébrile, à attendre l'événement royal de l'année, que vous ne manqueriez for all the tea in China. Afin de savourer le couronnement de Charles III comme si vous y étiez (ou presque), quelques tips pour recréer une atmosphère 100% british depuis votre canapé.

Ce que l'on boit

Certes, les pubs londoniens s'attendent à écouler quelque 62 millions de pintes sur le week-end. Mais, pour vous fondre dans l'atmosphère de Buckingham Palace, nous ne saurions que trop vous conseiller a cup of tea. Pour cela, le mug à l'effigie de la Reine Elizabeth rapporté d'Angleterre par votre cousine semble tout à fait indiqué.

Mais attention, à ne pas bafouer quelques règles élémentaires. Commencez par ébouillanter votre théière afin de réchauffer les feuilles de thé (oui, pour cette fois au moins, on oublie les sachets). Comptez une petite cuillère de thé par tasse (du Earl Grey, par exemple), plus une pour la théière. Versez alors sur les feuilles l'eau frémissante (jamais bouillante). Mélangez, laissez infuser quelques minutes, re-mélangez. Filtrez ensuite les feuilles avec une passoire à thé, et servez-vous. Nuage de lait et sucre en option. Si vous mélangez, la vidéo ci-dessous est catégorique : pas de mouvement circulaire avec cuillère, mais un "délicat va-et-vient" !

Ce que l'on mange

La cérémonie durant deux heures (à compter de midi), avant la procession, il y a fort à parier que vous ayez une légère fringale. Plusieurs options gustatives s'offrent à vous : la " coronation quiche " officielle, que Charles III et Camilla serviront à leurs invités lors du banquet. Soit une quiche aux fèves, aux épinards et à l'estragon (oui, l'alliage peut surprendre nos papilles françaises).

Autre possibilité : le club-sandwich au poulet, inspiré du plat officiel choisi lors du couronnement d'Elizabeth II en 1953, un poulet au curry. Si l'on en croit cette recette , il s'agit alors de mélanger de la mayonnaise avec de la poudre de curry, de la cannelle, du chutney de mangue, des raisins secs, en ajoutant un peu de poivre noir. Puis d'ajouter ce mélage avec le poulet émietté avant d'étaler sur du pain de mie... Plus simple : les sandwichs au concombre (une fine tranche de concombre, entre deux tranches de pain finement beurrées). On découpe évidemment tout ça en petits carrés ou en triangles.

Encore plus gourmands : les scones, un grand classique de l'English tea. Ils sont servis avec de la clotted cream (une sorte de crème fraîche) et de la confiture.

Ce que l'on porte

Lors du couronnement d'Elizabeth II, celle-ci avait autorisé les membres de l'aristocratie britannique à troquer leur "coronet" (petite couronne) contre une coiffe de velours rouge bordée d'hermine. Charles revendiquant une cérémonie plus moderne, il a demandé à ses invités de se vêtir en conséquence. De votre côté, sur votre canapé, n'hésitez pas à vous draper dans un tartan, c'est toujours chic. Si vous avez une fourure d'hermine qui traine dans un placard (sait-on jamais), vous savez également quoi faire.

Ce que l'on écoute

Avant le début de la cérémonie (ou pendant, si vous préférez enlever le son), n'hésitez pas à vous mettre dans l'ambiance avec une playlist à la hauteur.

Le titre branché du moment : "Chaise longue", du groupe Wet Leg

Un bon gros tube : "As It Was", de Harry Styles

Pour vous déhancher : "I Wrote A Song", de Mae Muller (chanson officielle du Royaume-Uni à l'Eurovision) :

Ce que l'on regarde

Last but not least, comment suivre la cérémonie ? Si les chaînes françaises déploient d'importants dispositifs, vous pouvez également, pour une immersion complète, aller voir du côté des médias britanniques. La BBC sera en édition spéciale dès 8h30. La cérémonie est également retransmise sur la chaîne Youtube de la famille royale . Sans oublier le direct du Guardian .