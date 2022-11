The Cure en 5 albums indispensables

"Les années 80 commencent ici" - "Boys Don’t Cry" (1979)

Après l’aventure Easy Cure et différents changements de personnel, le trio rebaptisé The Cure sort un premier 45 tours, « Killing an Arab » en hommage au roman L’étranger d' AlbertCamus . Petit problème, une partie du public passe à côté de la référence existentialiste, et y voit une incitation à la haine raciale. Un scandale éclate quand le parti d’extrême-droite britannique tente de récupérer le titre pour ses meetings. Ça commence fort. Le label essaye de calmer le jeu en envoyant des communiqués de presse, et même des exemplaires dudit livre aux médias. Le titre sera également détournée pendant la Guerre du Golfe, et Robert Smith devra une nouvelle fois s’en expliquer en conférences de presse. Heureusement, l’album Boys Don’t Cry rattrape le tir avec un son nouveau, minimaliste et aride. Le magazine Melody Maker titrera à son propos : « The eighties are here ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le calme avant la tempête - "Faith" (1981)

C’est avec ce troisième album que The Cure trouve sa sonorité si singulière : une musique fantomatique, crépusculaire qui plonge l’auditeur dans l’introspection. Si l’on entrevoit une certaine noirceur romantique, Faith ne fait qu'ouvrir les portes de la cold-wave qu’il sublime ici sur de longues plages instrumentales (l'extatique « All Cats are Grey ») et des ritournelles obsédantes (« The Drowning Man »). Le groupe n’en est pourtant qu’au début d’une longue exploration musicale dont Faith semble n’en est que le prologue.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Robert en enfer - "Pornography" (1982)

Après une tournée sans fin de plus de 200 dates en moins d’un an, des tensions internes et un Robert Smith au bout du rouleau, The Cure retourne en studio pour enregistrer Pornography, considéré par les fans comme le meilleur album du groupe. Résolument sombre, labyrinthique et vertigineux, Pornography tire un trait d’union entre le rock gothic et la cold wave. Intense et unique, cette pierre angulaire du rock anglais fascine toujours autant. Réalisé en seulement trois semaines dans des conditions chaotiques, le groupe signe un disque ténébreux et définitif avant de remonter vers la lumière.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pop laquée - "The Head on the Door" (1985)

Outre leurs expérimentations capillaires, le groupe innove aussi en matière d’influences musicales. Prenant le virage pop entamé par l’album The Top paru l’année précédente, The Head on the Door (qui porte son nom d’après un rêve de Robert Smith) est l’album de toutes les audaces : musique japonaise sur « Kyoto Song », hispanique sur « The Blood ». Porté par deux singles majeurs « In Between Days » et « Close to me », ce sixième album connaît un succès retentissant aux États-Unis où il est disque d’or, mais aussi en France et en Angleterre, boostant au passage, les ventes de laque pour cheveux.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La lumière au bout du tunnel – "Bloodflowers" (2000)

Après un passage à vide où The Cure peine à retrouver son public à cause d’albums inégaux et d’une carrière en dents de scie, la formation ouvre le nouveau millénaire avec Bloodflowers, un album à la mélancolie plus mesurée et aux compositions lumineuses. Même si la légende est déjà derrière eux, Bloodflowers prouve néanmoins une chose : derrière le décorum gothique et le maquillage, se cachait bel et bien l’un des meilleurs auteurs-compositeurs des trente dernières années.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

The Cure – Wish réédition 30e anniversaire