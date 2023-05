"The Diplomat" : ce qui est réaliste (et ce qui ne l'est pas) dans la série de Netflix

Suspense, rythme, romance, c'est la recette classique mais efficace de "The Diplomat", thriller diffusé sur Netflix depuis le 20 avril. La série est l'un des cartons de ce printemps sur la plateforme. La semaine de sa sortie, c'était la série anglaise la plus regardée sur Netflix et elle vient d'être renouvelée pour une saison 2.

L'intrigue ? Kate Wyler, diplomate spécialiste du Moyen-Orient est propulsée ambassadrice des États-Unis à Londres, en plein milieu d'une grave crise internationale. En plus de sauver - littéralement - le monde, l'ambassadrice doit composer avec son carriériste et incontrôlable mari, lui aussi diplomate.

Un scénario qui n'a pas manqué d'attirer l'œil d'experts des relations internationales. Plusieurs diplomates ont ainsi publié leurs commentaires sur les réseaux sociaux, comme la consule générale de France à Los Angeles. "Depuis que The Diplomat est sortie sur Netflix, on m'a posé beaucoup de questions sur les différences entre la série et la réalité de la vie d'un diplomate", explique Julie Duhaut-Bedos sur Twitter, avant de détailler les points qu'elle approuve dans la série et ceux qui l'ont fait rire. L'ambassade américaine à Londres s'est aussi prêtée au jeu du questions/réponses. Dans une vidéo publiée sur Twitter, le porte-parole de l'ambassade "fact-check" la série de Debora Cahn.

Une magnifique résidence officielle ✔️

La résidence officielle de Kate Wyler, interprétée dans la série par Keri Russell, n'est pas celle occupée en réalité par Jane Hartley, la vraie ambassadrice américaine. "Dans la série, sa maison est la magnifique Wrotham Park", un lieu de réception située au nord de Londres, indique Aaron Snipe, le porte-parole de l'ambassade, alors que la résidence officielle est en réalité Winfield House, une demeure tout aussi coquette et située dans Regent's Park, en plein cœur de Londres.

Pas de riche garde-robe ❌

C'est l'une des scènes qui ont amusé la consule de France à Los Angeles. Dans "The Diplomat", Kate Wyler se voit proposer à plusieurs reprises de nombreuses robes pour participer à des événements mondains. "À mes collègues féminines : qui a le choix entre 10 robes différentes qu'on vous prête pour un cocktail ?!", s'étonne Julie Duhaut-Bedos sur Twitter.

Un couple d'ambassadeurs 🟠

Dans "The Diplomat", Kate Wyler est mariée à un autre diplomate, Hal, qui vient de quitter son poste d'ambassadeur au Liban. Kate étant devenue ambassadrice à Londres, Hal doit se cantonner au rôle de conjoint de l'ambassadrice et ne peut plus intervenir dans les relations diplomatiques de son pays. Une règle qu'il a bien du mal à respecter.

Un internaute a donc posé la question à l'ambassade américaine directement sur Twitter : "Est-ce qu'un mari et une femme peuvent être ambassadeurs et représenter l'autre lors d'un évènement ?" Réponse de l'ambassade : "Mari et femme peuvent tous les deux être ambassadeurs, mais pas dans le même pays en même temps. Donc ils ne pourraient pas se représenter l'un l'autre."

Mais "nos partenaires/conjoints nous supportent. Leur flexibilité (sans parler de leurs sacrifices professionnels parfois) est la clé d'une affection réussie à l'étranger", souligne Julie Duhaut-Bedos.

Pas de proximité avec le ministre des Affaires étrangères ❌

C'est l'une des intrigues au cœur de la série : la relation entre Kate Wyler et Austin Dennison, le ministre britannique des Affaires étrangères. Les deux sont extrêmement proches, à tel point qu'ils court-circuitent régulièrement tous les échelons de la diplomatie.

La série est "politiquement 'actualisée' sur les grands enjeux de notre temps (guerre en Ukraine, Russie, Iran...). Mais totalement irréaliste en ce qui concerne le rôle de l'ambassadrice, comportement, y compris le langage envers les représentants politiques du pays auquel elle est affectée - même si c'est un proche allié", relève l'ancienne ambassadrice de Suède en France, Veronika Wand-Danielsson.

Un ambassadeur "ne se rapproche pas autant du ministre des Affaires étrangères du pays auquel il est accrédité", souligne l'ambassadeur arménien en Grèce, Tigran Mkrtchyan. "L'épisode dans lequel l'ambassadrice entre au ministère des Affaires étrangères et s'immisce dans la chambre du ministre est irréel", ajoute-t-il.

Des loupés dans le protocole ❌

Certains questions de protocole ont aussi fait tiquer la consule générale de France à Los Angeles. Dans la série, Kate Wyler demande pourquoi elle doit présenter deux fois ses lettres de créance, ce document officiel signé par un chef d'État pour attester de la nomination d'un ambassadeur. "Quel diplomate ne sait pas qu'avant de présenter les lettres de créance au chef de l'État du pays auprès duquel un ambassadeur est nommé, une copie est remise au ministre des Affaires étrangères ?" , s'étonne Julie Duhaut-Bedos.

Un travail d'équipe 🟠

Stuart Heyford, le chef de mission adjoint, est l'un des personnages centraux de la série et il est "essentiel à l'ambassadrice, comme les chefs de mission le sont dans la vraie vie", indique Julie Duhaut-Bedos. Mais Kate Wyler fait quelques coups en douce, ce qui n'a pas échappé à l'ambassadrice pour la diplomatie publique en Afrique, Anne-Sophie Avé, qui écrit sur Twitter qu'"aucun ambassadeur travaille (ou ne devrait travailler) seul. Avant toute chose, il/elle est le chef d'une équipe multidisciplinaire".

Des journées intenses ✔️

Kate Wyler fait quelques fois sentir ses aisselles à son mari, pour vérifier au milieu d'une harassante journée que l'odeur est toujours acceptable. Et des journées intenses, il y en a dans la vie d'un diplomate, relève Julie Duhaut-Bedos. "Tellement vrai : la transition délicate d'une longue journée de travail à une soirée (déodorant et brosse à cheveux sont vos alliés", s'amuse-t-elle. "Dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses très éloignées de notre travail quotidien, mais la série dépeint correctement le diplomate comme un expert, passionné par son métier", conclut la consule.