The Fabelmans de Steven Spielberg, sortie en salles le 22 février 2023

À partir du récit initiatique d’un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, The Fabelmans explore les relations amoureuses, l’ambition artistique, le sacrifice et les moments de lucidité qui nous permettent d’avoir un regard sincère et tendre sur nous-mêmes et nos parents.

Résumé : Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son temps à filmer sa famille. S’il est encouragé dans cette voie par sa mère Mitzi, dotée d’un tempérament artistique, son père Burt, scientifique accompli, considère que sa passion est surtout un passe-temps. Au fil des années, Sammy, à force de pointer sa caméra sur ses parents et ses sœurs, est devenu le documentariste de l’histoire familiale ! Il réalise même de petits films amateurs de plus en plus sophistiqués, interprétés par ses amis et ses sœurs. Mais lorsque ses parents décident de déménager dans l’ouest du pays, il découvre une réalité bouleversante sur sa mère qui bouscule ses rapports avec elle et fait basculer son avenir et celui de ses proches.

Au bout de cinquante ans de carrière, Steven Spielberg est l’auteur de l’une des filmographies les plus marquantes, les plus appréciées et les plus diverses de l’histoire du cinéma – des DENTS DE LA MER à E.T., L’EXTRATERRESTRE, des AVENTURIERS DE L’ARCHE PERDUE à JURASSIC PARK, de LA LISTE DE SCHINDLER à MUNICH. Pourtant, dans chacun de ses films, qu’il s’agisse d’œuvres fantastiques ou de science-fiction ou encore de reconstitutions historiques, Spielberg parle un peu de lui-même et de son passé. Alors qu’il vient d’achever WEST SIDE STORY, son premier film musical, le cinéaste signe un autre genre de fable sur de jeunes gens, dans l’Amérique des années 1950, qui se battent pour trouver leur place dans le monde. Il s’agit d’un récit initiatique inspiré de ses souvenirs d’enfance qui revient sur les origines de sa passion pour le cinéma.

« La plupart de mes films font écho à des événements qui me sont arrivés au cours de mes années d’apprentissage. Dès qu’un cinéaste s’attaque à un projet, même s’il n’en a pas écrit le scénario, il parle forcément de lui d’une manière ou d’une autre, qu’il le veuille ou pas. C’est comme ça. Mais avec The Fabelmans, ce n’était pas seulement métaphorique car l’histoire s’inspire directement de mes souvenirs. » Steven Spielberg

Pour tout commence un jour de 1952 où, à l’âge de 6 ans, il découvre SOUS LE PLUS GRAND CHAPITEAU DU MONDE de Cecil B. DeMille au Fox Theater de Philadelphie. Il est tellement émerveillé par le film que sa réaction, viscérale, le poussera à devenir réalisateur. À l’adolescence, tandis que sa passion pour le cinéma ne fait que croître, une rencontre le marque durablement – une rencontre avec John Ford, légendaire réalisateur de LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE, LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT et L’HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE, au cours de laquelle celui-ci donna au jeune homme quelques conseils, simples et judicieux, et une recommandation inattendue.

« Très jeune, un événement s’est produit – évoqué dans le film – et j’ai cessé de voir ma mère comme un parent et j’ai commencé à la considérer comme une personne. Je crois que tous les gamins, à un moment de leur vie, prennent conscience que leurs parents sont des gens comme les autres. J’ai eu, quant à moi, cette révélation à l’âge de 16 ans. » Steven Spielberg

Si The Fabelmans est incontestablement un portrait du jeune artiste qu’était Spielberg, le film cherche aussi à rendre hommage à ses parents : il leur témoigne de la gratitude pour leurs qualités et leur pardonne leurs erreurs, tout en étant empreint de l’humanité qui caractérise tous les films de leur auteur. Pour autant, même si chacune des scènes s’inspire de l’enfance du cinéaste, « le film résonne autant pour moi que pour Tony (Kushner co-scénariste) », relate Spielberg. Car l’intrigue s’est nourrie de leurs parcours respectifs, de leurs centres d’intérêt intellectuels et de leurs questionnements éthiques communs.

C’est ainsi que la famille Fabelman est emblématique des familles juives américaines des années 50 et 60. Le film évoque également une période particulière de l’histoire du cinéma américain. La trajectoire de Sammy – qui traverse une crise d’identité en visionnant un film amateur qui bouscule son point de vue sur ses parents et ses convictions les plus profondes – se mêle à l’histoire d’Hollywood : on passe alors de l’époque des films hollywoodiens à grand spectacle et de série B à celle du Nouvel Hollywood avec des œuvres plus audacieuses, plus réalistes et plus crues. Pour autant, la volonté de Sammy de tout filmer fait écho à notre culture obsédée par les réseaux sociaux et la publication sur Internet de tout ce qui nous concerne.

S’il éprouve d’abord un désir de sensations fortes et de catharsis, il devient peu à peu conscient que le cinéma est capable de divertir, d’apporter un éclairage, de dénoncer et de manipuler, de créer des mythes et de diaboliser. Le garçon qui filmait des accidents ferroviaires pour s’amuser devient adulte en comprenant que tourner des images peut aussi susciter beaucoup de souffrance.

Tout en explorant des enjeux intimes, The Fabelmans est une fable universelle autour de la poursuite du rêve américain et, plus encore, autour des êtres humains – famille, amis, communauté – qui cherchent à s’assumer tels qu’ils sont et à s’aimer.

►►► Distribution

Un film réalisé par STEVEN SPIELBERG

Scénario STEVEN SPIELBERG & TONY KUSHNER

Avec MICHELLE WILLIAMS, PAUL DANO, SETH ROGEN GABRIEL LABELLE et JUDD HIRSCH

Source : Universal Pictures International France

►►► Aller plus loin