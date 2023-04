"The Lost King" de Stephen Frears : entre feel good movie intelligent et récit caricatural

Jean-Marc Lalanne : « Un récit fastidieux et caricatural »

Pour le journaliste des Inrockuptibles, si l’histoire vraie est passionnante, curieuse et attachante, cela ne fait pas un récit pour le grand écran : « Le développement de la narration est poussif et le film est démagogique, dans la manière dont il oppose l’individu contre les institutions, les représentants de l’université sont caricaturaux. Dans la personnalisation de ce conflit, la main est lourde pour peindre ces universitaires arrogants, prétentieux, quasiment montrés comme d’obscurs débiles. L’empathie jouée par le personnage principal incarné par Sally Hawkins est un peu appuyée. Il y a une espèce de sirop de guimauve qui enrobe tout le film, qui le rend mièvre. Au bout du compte, il y a un curieux mélange d'idolâtrie royaliste, et de populisme, qui me gêne. À la fin du film, on apprend que Richard III n'était pas le tyran qu'on pensait, mais le symbole de tous les exclus de la terre, et je trouve ça problématique."

Arianne Allard : « Un film mineur dans la filmographie de Steven Frears »

La journaliste du magazine Causette trouve que le film est mineur dans la filmographie de Steven Frears : « Tous ses films des années 1980 étaient plus impertinent, provocant. J’ai eu l’impression de voir un film de commande, c'est tiède et assez laborieux. L’histoire, c'est quand même l'éloge de la détermination et de la résistance à travers le portrait d'une femme modeste, ordinaire, qui se retrouve face à un ensemble d'hommes condescendants. On a du mal à ne pas adhérer à ce message, le problème, c'est la mise en scène qui est assez fantomatique, voire inexistante. Et puis les scènes de vision sont gênantes et empotées. »

Pierre Murat : « Un feel good movie intelligent »

Le journaliste de Télérama n’a pas trouvé The lost king poussif : « J'ai été sous le charme tout le long du film. C'est un petit Stephen Frears, mais quel talent. C'est magnifique, c'est court, ça va vite. On passe un excellent moment. Je ne connaissais pas cette histoire, mais je trouve que cette espèce d'obstination, cette femme, qui va jusqu'au bout, fait partie des grandes héroïnes que l'on aime chez Stephen Frears. C'est un feel good movie intelligent.

Charlotte Lipinska : « Une double réhabilitation passionnante »

La journaliste du magazine Vogue a été passionnée par les dessous de cette affaire, l’existence de Philippa Langley et ses années de recherches : « Il y a une double réhabilitation. Celle de Philippa Langley qui a été spoliée de sa découverte puisqu'elle a été complètement mise sur le côté par les institutions une fois que le travail avait été fait, et celle Richard III. Sur la fin du film, on comprend par les tableaux passés au scanner et par l'analyse de sa dépouille que ce n'était pas un tyran sanguinaire, et que William Shakespeare, qui avait écrit la pièce plus d'un siècle après sa mort, travaillait pour les Tudors. C’est un peu le début des fake news et de la désinformation. On suit le parcours de cette femme qui souffre de fatigue chronique, qui n'arrive plus à travailler, qui est en instance de divorce et qui a cette passion soudaine pour Richard III qui va lui offrir une échappatoire, un sens à sa vie. C’est passionnant. Il n’y a pas une grande mise en scène, ça se traîne un peu, l’incarnation de Richard III aurait pu être plus réussie, mais ça reste extrêmement plaisant, et on passe un joli moment. »