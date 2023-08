"The Making of Karateka", étonnant documentaire sur un jeu vidéo, en jeu vidéo

Comment raconter la création d'un jeu vidéo en faisant comprendre à la fois son contexte, le rôle de chacun, mais aussi ce que chaque petite idée apporte ou non à l'expérience de jeu elle-même ? Le studio Digital Eclipse teste cette semaine une recette hybride et fascinante avec "The Making of Karateka", premier épisode d'une future série de "documentaires interactifs" intitulée "Gold Master Series".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Karateka" ne vous dit peut-être rien, mais c'est peut-être le jeu vidéo préféré des gens qui ont créé vos jeux vidéo préférés. Créé en 1984 par un jeune adolescent nommé Jordan Mechner (qui deviendra plus tard un créateur reconnu, notamment pour avoir inventé "Prince of Persia", l'un des jeux les plus influents de son époque), "Karateka" vous propose d'incarner un héros en tenue de combat, qui va affronter une série d'adversaires avec ses pieds et ses poings pour libérer une princesse. Rien de très original vu depuis les années 2020, mais "Karateka" était pourtant tout simplement l'un des tout premiers à expérimenter la narration dans un jeu vidéo. Dans le documentaire, Tom Hall ("Doom", "Duke Nukem 3D") ou John Tobias ("Mortal Kombat") le citent comme une de leurs références.

Publicité

La développeuse Veda Cook y explique également que le jeu de Jordan Mechner était profondément "avant-gardiste". "C'était en partie parce qu'il comprenait le langage du cinéma. Il comprenait que l'aspect visuel, les mouvements, les êtres humains, les personnages et leur profondeur, ainsi que la narration et la musique avaient une importance. C'est quelque chose qui paraît évident dans les jeux actuels, qui sont au moins aussi complexes que des films."

Comprendre un jeu en jouant à ses versions inachevées

Toute l'originalité de ce "Making of" vient de son format hybride : il s'agit bien d'un jeu vidéo (vendu sur PC et consoles), qui comprend des éléments classiques de documentaires, comme des interviews de développeurs fans du jeu original, qui expliquent en quoi "Karateka" tranchait avec les autres jeux de son époque... Mais aussi une interface où le spectateur-joueur peut se balader librement : en passant par une frise interactive, il peut lire les interviews, des échanges de lettres entre le créateur et ses éditeurs, analyser des esquisses sur papier millimétré, accéder aux "rushs" des vidéos filmées en Super 8 pour travailler sur les mouvements des personnages, et surtout explorer des "archives vidéoludiques" : si quelqu'un évoque un prototype de jeu, et en quoi il était plus ou moins raté ou réussi, vous pouvez immédiatement y jouer et comprendre manette en main chaque nouvelle idée du jeune Jordan Mechner, 18 ans à peine à l'époque...

On retrouve ainsi la version finale de "Karateka" telle qu'elle était vendue à l'époque sur Apple II, mais aussi plusieurs de ses prototypes, un remake tout neuf adapté aux standards actuels d'ergonomie de jeu, et des versions inédites des expérimentations précédentes de Jordan Mechner, dont les petits échecs successifs lui permettront à chaque fois de comprendre un peu mieux comment rendre ses idées jouables par tous.

Une histoire de passion et de famille

Le plus étonnant, au fil de cette balade dans les différentes étapes et versions d'un jeu vidéo, c'est qu'on se prend aussi d'affection pour Jordan et Francis Mechner, le fils et le père, dont le dialogue récurrent fait comprendre que tout ça est avant tout une histoire de famille assez touchante. On sourit avec eux lorsque le père, brillant chercheur en psychologie, se retrouve embarqué (parfois sans trop comprendre ce qui lui arrive) dans l'aventure vidéoludique de son fils : il se révèle capable aussi bien de composer un thème musical au piano inspiré de Wagner, que de courir dans une forêt avec le kimono de sa femme, pendant que son fils le filme pour rendre plus réalistes les mouvements de son karatéka en pixels, grâce à la technique de la rotoscopie (qui consiste à redessiner image par image les mouvements captés par une caméra).

"Karateka", c'est une affaire de famille et une histoire de passion, qui aboutira ensuite au chef-d'œuvre de Jordan Mechner, "Prince of Persia", sorti en 1989... Mais ça, c'est une autre histoire, et peut-être un prochain épisode de cette série de documentaires qui s'annonce passionnante.

🎮 "THE MAKING OF KARATEKA" - Disponible sur PC, PlayStation et Xbox