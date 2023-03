"The son" de Florian Zeller (avec Hugh Jackman) : un raté total selon Le Masque & la Plume

Le film présenté par Jérôme Garcin

C'est le deuxième film du dramaturge français Florian Zeller, désormais installé aux États-Unis. Après avoir adapté lui-même sa propre pièce, "Le Père" avec Anthony Hopkins qui lui a valu deux Oscars, il récidive avec sa pièce "Le fils", sur l'adolescence très noire, créée à Paris en 2018 avec Yvan Attal et Rod Paradot. Là, c'est Nicolas (Zen MacGrath), 17 ans, qui vit chez sa mère, Kate. Son père, Peter (Hugh Jackman), a refait sa vie avec Beth (Vanessa Kirby) qui vient de mettre au monde leur enfant. Nicolas sèche le collège, dérive lentement et demande soudain à son père de vivre chez lui. Père qui va tenter, non sans mal, de chasser ses idées noires et de lui redonner le goût de vivre avec, pour une brève et très freudienne apparition Anthony Hopkins dans le rôle ingrat du père de Peter.

Pour Nicolas Schaller, c'est raté et mal interprété

Nicolas est assez perplexe puisqu'il considère que là où "The Father" avait des qualités - essentiellement liées à l'interprétation d'Anthony Hopkins qui était dingue -, là, il trouve que c'est d'une lourdeur et d'une démonstration assez terrible : "C'est un concours de regards dans le vague, des dialogues complètement redondants où systématiquement l'enfant revient sur cette espèce de traumatisme du divorce qui apparaît comme un leurre…

Surtout, il y a chez Hugh Jackman, quelque chose de très premier degré dans son interprétation. Il n'est pas fait pour ce genre de rôle, j'ai mal pour lui parce que je le vois se donner à faire des choses qui ne sont pas possibles.

C'est terrible parce que ce film m'aurait ravagé s'il avait été réussi. Je suis presque content que Florian Zeller l'ai raté, parce que c'est très juste sur le fond et sur ce que ça veut raconter de parents désemparés face à une dépression et une adolescence incompréhensible.

Quant au twist de la fin, il est terrible, surtout qu'on voit venir les choses. Ces parents sont d'une bêtise, on a envie de s'impliquer tellement c'est grossier".

"Un film banal dénué de finesse", selon Pierre Murat

Le critique ciné chez Positif n'avait déjà pas été convaincu par le premier opus "The Father" : "si la manière dont Florian Zeller arrive à cerner, mais sans vraiment le percer, le mystère de cette dépression adolescente est intéressante, tout le reste manque cruellement de finesse. C'est un film assez banal".

Complètement râté, le personnage du fils contrarie le sens du film selon Charlotte Lipinska

Charlotte avait aimé le premier opus, mais elle regrette cette fois-ci les procédés cinématographiques utilisés par Florian Zeller, en particulier la manière dont est construit le jeune personnage de l'adolescent dans le rapport qu'il entretient avec la séparation de ses parents : "Il y a deux choses de réussies, soit la présence de cet adolescent filmé et vécu comme une menace et l'impuissance des parents. Mais si son mal-être et sa dépression sont inexplicables, le problème, c'est que la seule donnée qu'on nous donne, c'est qu'il est un peu traumatisé par le divorce de ses parents… Et aujourd'hui, en 2023, être à ce point mal en point quand on vit dans un tel environnement simplement parce que ses parents se sont séparés, ça ne marche pas".

Jean-Marc Lalanne consterné par une logique de rebondissements incessants qui dessert totalement le film

En le regardant, le critique des Inrockuptibles a trouvé que c'était du cinéma fait pour les plateformes. Il regrette cette volonté de la part du cinéaste de vouloir frénétiquement grignoter l'attention du spectateur et par tous les procédés les plus racoleurs possibles : "il y a une sorte de dopage dramatique, d'effets de manche à répétition, des procédés horribles dont le simple but est de tenir l'attention captive par des rebondissements incessants… Plus il travaille la forme, plus il essaie de construire chaque scène comme un suspense avec un effet thriller gratuit (finalement peu opérant) et moins il en dit sur la dépression adolescente. D'ailleurs, on n'en sait absolument pas plus sur le mystère de ces adolescents à la fin qu'au début".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"The Son" de Florian Zeller

