"The Whale" : "Un Brendan Fraser émouvant" dans "un film étouffant" selon Le Masque

On retrouve Brendan Fraser dans un rôle de poids, puisque son personnage fait 300 kilos, la graisse étant en silicone. Il incarne Charlie, un professeur d'anglais homosexuel dépressif qui souffre du syndrome d'hyperphagie incontrôlée et qui cherche à renouer avec sa fille adolescente et révoltée pour une dernière chance de rédemption. Ce requiem pour un cauchemar est donc tiré d'une pièce de théâtre créée en 2013, signée Samuel D. Hunter, qui co-signe le scénario. Il faut aimer les huis clos étouffants, et surtout ne pas être claustrophobe.

"Un film antipathique" : c'est le peu d'intérêt que Pierre Murat a trouvé dans le film

Et comme c'est un film antipathique qui rompt totalement avec les films sympathiques qui ont très souvent le don de l'agacer, le critique de Positif a (presque) eu envie de défendre (un peu) le film. Pierre est plutôt fier d'avoir bien résisté au film jusqu'à la fin et voici pourquoi : "C'est un peu masochiste de ma part certes, parce que je me suis vraiment demandé pourquoi j'assistais à ce spectacle et, en même temps, j'ai été assez fasciné par la mise en scène d'un réalisateur que je n'aime au départ pas vraiment beaucoup.

La grande idée dans ce film, c'est le personnage de sa fille adolescente qui est un peu comme le spectateur. Elle déboule dans le film, et elle déteste ce père qui l'a abandonnée. Le spectateur déteste ce qu'il est en train de voir, cet homme qui souffre d'hyperphagie incontrôlée (obésité morbide) et peu à peu, avec le regard de sa fille, on commence à s'intéresser à cet homme.

Il y a une espèce de claustrophobie grâce à laquelle Darren Aronofsky arrive tout de même à créer quelque chose".

Pour Jean-Marc Lalanne, "ce film est un cauchemar, un vieux théâtre dégénérescent"

Le critique des Inrockuptibles a trouvé le film "dégueulasse" et "vraiment ignoble", comme rarement, il s'est trouvé dans des états de détestation d'un film : "Le personnage, je ne le déteste pas du tout, il n'a rien fait de monstrueux, il n'a ni quitté sa famille, ni vécu avec un autre homme, il est simplement malade et sans cesse regardé comme un monstre. Mais le regard qu'Aronofsky porte sur le personnage, je le trouve insupportable. Je trouve assez problématique qu'il ait infligé à Brendan Fraser des prothèses, des effets numériques plutôt que de prendre un acteur véritablement obèse. Ça aurait été plus intéressant puisque les effets d'exhibition sur ce faux corps, cette fausse chair relève d'une fausse audace.

Quant à la veulerie qui est partagée par tous les personnages, où il est sans cesse question de rancœur et d'argent, je trouve que ça crée une vision du monde qui est étouffante. Le tout fait vraiment vieux théâtre dégénérescent. Ce film est un cauchemar surtout quand il essaie de formuler en filigrane une forme de rédemption de l'acteur Brendan Fraser et de son parcours chaotique".

"Un Brendan Fraser émouvant, mais dans un film interminable" selon Nicolas Schaller

Le journaliste ciné pour L'Obs a toujours eu du mal avec le cinéma qu'il juge "malaisant" de Darren Aronofsky et ne sauve cette fois-ci que la prestation de Brendan Fraser : "Ce cinéaste a toujours fait des films antipathiques, en plaçant systématiquement le spectateur dans un état de malaise. Là, le problème, c'est que la pièce n'est pas très bonne et ce dès le départ. Puis il en rajoute une pelletée avec une mise en scène où il essaie de donner un peu de substance.

Il n'y a que Brendan Fraser qui arrive à être vraiment émouvant, à faire passer quelque chose à travers son regard, bien que ce soit aussi en arrière fond un freak show d'un kitsch absolu et qui aboutit au final à un film interminable et assez lourdeau".

Charlotte Lipinska, très touchée par le rôle Brendan Fraser

À l'inverse de Pierre, dès le début, Charlotte éprouve une grande empathie et a été très touchée par le personnage de Brendan Fraser même si elle estime que la pièce aurait mérité de grosses coupes et une meilleure sous-intrigue : "Brendan Fraser m'émeut beaucoup, il y a une vraie émotion dans son regard, dans sa présence, et je ne trouve pas que son réalisateur pose un regard ignoble sur ce corps. Après, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas dans ce film qui en rajoute des couches et des couches".

