THÉÂTRE - "Le Principe d’incertitude" : Laura Smet et la scène font deux selon Le Masque

La pièce raconte la rencontre hautement improbable sur le parvis d'une gare internationale de deux personnes, que rien ne devait rapprocher. Georgie, une Américaine de 40 ans, jouée par Laura Smet, pour sa première apparition sur une scène de théâtre, et Alex, un boucher britannique taiseux de plus de 70 ans, incarné par Jean-Pierre Darroussin. Rencontre mise en scène par un très bon acteur qu'on voit plutôt souvent dans des films d'auteur. Le Masque impitoyable.

Fabienne Pascaud s'est terriblement ennuyée…

Pour la journaliste de Télérama, la pièce ne présente strictement aucun intérêt, avant tout gâchée par une distribution très mal choisie… "Il ne se passe rien dans cette pièce… Laura Smet, si elle est intéressante au cinéma, au théâtre elle n'imprime pas du tout, elle est absente, maladroite, on sent qu'elle est très mal à l'aise, sans compter que le reste de la mise en scène ne l'aide pas du tout, le décor est moche. Et il ne se passe rien avec Darroussin, quand bien même ils couchent ensemble, c'est si triste et terrifiant !"

Vincent Josse regrette que les premiers pas sur scène de Laura Smet soient aussi tristes…

D'après le producteur du "Grand atelier", le texte n'est déjà pas bon au départ, ce qui n'arrange en rien l'interprétation de Laura Smet… "Darroussin est d'une tristesse sans nom, il n'a jamais été aussi triste… C'est triste de voir que ses débuts (à Laura Smet) au théâtre sont ratés… Peut-être que ça viendra avec un autre auteur et un autre metteur en scène, mais elle a mal choisi le texte et elle est mal dirigée…"

Armelle Héliot déplore une interprétation triste et pathétique…

Pour la critique de Quotidien du médecin, l'affiche était trop prometteuse pour être véritablement efficace… "C'est vrai que Laura Smet à l'affiche, on se dit que c'est quelque chose, on a absolument envie d'aller la voir sur scène, mais… elle est pathétique, d'autant qu'on devine qu'elle a conscience de jouer faux… Elle n'est même pas capable de lier deux phrases et deux idées ensemble, c'est triste. Et Darroussin est triste aussi…

Pourtant, au départ, c'est une jolie pièce, mais elle mérite mieux que ça. Au final, ce n'est pas fait pour un grand plateau comme le théâtre Montparnasse…"

"Une pièce inepte" selon Jacques Nerson

Le critique théâtre de L’Obs, aura été très bref, à la mesure de son désarroi pour l'adapattion d'une pièce qui lui semble dérisoire de A à Z : "C'est surtout une pièce qu'il faut laisser reposer tranquille et éviter de monter… Je ne comprends pas qu'on prenne un risque financier énorme à partir de rien…"

La pièce

► Au théâtre Montparnasse

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de cette pièce de théâtre sur le plateau du Masque et la Plume :

"Le Principe d’incertitude" de Simon Stephens par Louis-Do de Lencquesaing 5 min France Inter

