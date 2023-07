Threads : ces applications au nom similaire profitent du succès du nouveau réseau social de Meta

Threads a passé la barre des 100 millions d'utilisateurs lundi d'après la société d'analyse de données Quiver Quantitative. Des chiffres confirmés dans la foulée par Mark Zuckerberg, le PDG de Meta. Un démarrage réussi donc pour le réseau social rival de Twitter lancé aux Etats-Unis la semaine dernière . Seulement, Threads n'est toujours pas disponible dans l'Union européenne. Le règlement des marchés numériques (DMA), une législation qui s'appliquera à partir de mars 2024, semble bloquer l'arrivée de Threads sur le continent.

En attendant l'arrivée en Europe (et donc en France) de ce nouveau réseau social, certains utilisateurs sont trompés dans des applications qui imitent le logo ou ont le même nom que Threads.

"Threads for Insta", la plus "populaire" et la plus vicieuse

Par exemple, "Threads for Insta", développée par SocialKit LTD, est l'application qui a le plus de "succès" parmi les clones de Threads. A l'heure ou nous écrivons ces lignes, elle se classe troisième des applications gratuites les plus téléchargées, après avoir atteint la première place. Elle est même première dans la catégorie des réseaux sociaux sur l'App Store.

Qu'est-ce qui explique ce bon classement ? Outre son nom univoque, l'application génératrice de texte grâce à une IA mise sur un logo ressemblant à celui du véritable Threads, développé par Meta, en arborant un arobase stylisé. Là où "Threads for Insta" trompe son monde, c'est dans le choix de la couleur de fond du logo, très proche de celle d'Instagram, auquel Threads de Meta est affilié.

Mais "Threads for Insta" ne se contente pas de plagier la création de Mark Zuckerberg. L'application s'avère payante après un mois d'essai gratuit. Les utilisateurs doivent souscrire à un abonnement et, sans action de leur part, paient automatiquement à raison de 2,99 euros la semaine, 29,99 le mois et 89,99 euros à l'année. Une stratégie douteuse qui n'a pas échappé aux internautes. Certains ont déjà posté des messages d'avertissement dans la section "Notes et avis" de l'application sur l'App Store en alertant sur une "énorme arnaque" par exemple.

"Threads" existait déjà en 2022 et mise sur l'autodérision

Contrairement à "Threads for Insta", "Threads" semble profiter bien malgré elle de l'absence de l'application de Mark Zuckerberg en Europe. Déjà parce qu'elle existait avant son clone éponyme. L'application a été lancée en septembre 2022 par Rousseau Kazi, un ancien employé de Facebook. Et ensuite parce qu'elle n'a rien à voir avec le réseau de microblogging qu'est Threads version Meta. "Threads" 2022 est une plateforme pour "décideurs" qui permet de communiquer plus facilement et rationnellement à l'échelle d'une entreprise.

Une situation confuse qui amuse le modérateur de la page Twitter de l'application . La bio précise que la plateforme "n'a pas de lien avec Meta" et depuis le lancement de Threads le 6 juillet, des tweets faisant référence au réseau social de Mark Zuckerberg sont régulièrement postés. Dernier en date : la réaction de son PDG, Rousseau Kazi, à une capture d'écran de l'application Threads. On y voit un post de Mark Zuckerberg montrant le message d'un internaute lui demandant : "Threads.net est mauvais. @Zuck tu dois payer pour avoir le .com, mon ami". Le nom de domaine Threads.com est actuellement utilisé par Threads 2022 quand Threads.net renvoi sur le site de Mark Zuckerberg.