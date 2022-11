THRILLER : L'album de Michael Jakson a 40 ans

Dire que les relations entre Michael Jackson et son producteur, Quincy Jones furent tendues durant la conception de cet album est un euphémisme. Malgré les exigences de l'un et les doutes du second, ils ont réalisé un album extraordinaire. Pourtant, quelques semaines avant la date de sortie prévue, mécontents du résultat, ils vont passer une semaine sur chaque chanson pour les remixer.

On imagine le petit vent de panique dans les couloirs de la maison de disques qui décide cependant de suivre le programme, en sortant en 45 tours un premier extrait : le duo avec Paul McCartney.

"The Girl Is Mine" | 18 octobre 1982

Ce choix surprend, déplaît et laisse croire aux critiques que l'album risque d'être une déception voire que Michael Jackson s'est "vendu" au public blanc.

Mais le public suit et le titre se classe aux États-Unis n°1 aux Hot R&B/Hip-Hop Songs et n°2 au Billboard Hot 100. La chanson a été composée par Michael en une nuit : "J'ai chanté exactement ce que j'ai entendu dans ma tête, en commençant par la mélodie et le clavier et les cordes et tout". Il déclara plus tard que c'était l'un de ses souvenirs de studio préféré : "Travailler avec Paul McCartney était assez excitant et nous nous sommes littéralement amusés." Toute la session a d'ailleurs été filmée, Paul McCartney en a diffusé des extraits inédits lors de la tournée Paul McCartney World Tour. Les deux chanteurs enregistreront deux autres titres ensemble l'année suivante : "The Man" et surtout "Say say say".

Pour l'anecdote

Quelques mois plus tard, les deux hommes se fâcheront, Paul ayant moyennement apprécié que Michael rachète à ATV Music, la société qui en détenait les droits, tout le catalogue des Beatles.

Sortie de l'album | 30 novembre 1982

"Thriller" est le 6e album solo de Michael Jackson. Après 4 disques au succès inégal, il quitte la Motown pour enregistrer "Off The Wall" chez Epic. "Off The Wall" est un succès critique et commercial, mais pas assez pour Michael qui regrette de ne gagner qu'une seule récompense aux Grammy, s'estimant sous-estimé par l'industrie de la musique. Cette période est aussi celle où Michael entame sa mue. Il a donc quitté la Motown et annoncé à son père qu'il n'était plus son manager. Il a également, sur les conseils de Diana Ross, commencé sa transformation physique : nez affiné, pommettes redessinées et lèvres amincies.

Pour "Thriller", Michael retrouve Quincy Jones, qui a déjà produit "Off the Wall", et il sait très précisément ce qu'il veut : "que chaque titre de l'album soit conçu pour devenir un tube en puissance". Il signe quatre chanson : "Wanna Be Startin' Somethin'", "The Girl Is Mine" (avec Paul McCartney ), "Beat It" et "Billie Jean".

Contrairement à de nombreux artistes, Michael n'écrit pas ses chansons sur papier, mais utilise un appareil enregistreur. Puis lors des enregistrements en studio, il chante les chansons de mémoire.

"Billie Jean" | 2 janvier 1983

Le deuxième 45t est dans les bacs tout début janvier 1983 et il va grandement contribuer au succès de l'album, sorti un mois plus tôt. Pourtant, ça n'était pas gagné.

Écrit lui aussi par Michael Jackson, ce titre lui tient particulièrement à cœur. Il y raconte l'histoire d'une fan qui le harcèle et qui affirme qu'il est le père de son enfant. "Billie Jean" est un mélange de plusieurs femmes qui, à l'époque des Jackson 5, avaient porté ce genre d'accusation contre ses frères.

Le morceau s'ouvre sur un long solo basse/batterie sur lequel Michael a travaillé pendant plusieurs jours avec le bassiste Louis Johnson. Le chanteur a du mal à faire accepter ces 29 secondes d'intro à Quincy Jones. "Il pensait qu'elle incitait les gens à danser immédiatement sur la chanson. Et quand Michael Jackson vous dit : "C'est ce qui me donne envie de danser", "Eh bien, le reste d'entre nous doit juste se taire", confiera plus tard le producteur.

Quincy Jones a vraiment manqué de flair sur ce coup-là. Il était persuadé que "Billie Jean" n'était pas un titre assez fort pour être conservé sur l'album. Pire, il aurait dit à Michael que "Thriller" ne pourrait sans doute pas avoir le même succès qu'"Off the Wall", car le marché du disque allait mal. La suite a prouvé le contraire.

"Billie Jean" est immédiatement un succès et reste le single de Michael Jackson le plus vendu au monde avec plus de 10 millions d'exemplaires. "Billie Jean", c'est également un clip, réalisé par Steve Barron. Jackson est devenu, avec ce clip, le premier artiste afro-américain diffusé sur MTV.

Pour l'anecdote :

C'est sur cette chanson, lors d'une émission de télévision que le chanteur réalise pour la première fois le moonwalk.

Le clip de "Billie Jean" a passé le cap du milliard de vues sur la plateforme Youtube en juin 2021.

"Beat It" | 2 février 1983

Un mois plus tard, "Beat it" sort à son tour

Quincy Jones voulait absolument un titre "rock" sur l'album pour toucher le public blanc et notamment les jeunes. Michael accepte d'écrire la chanson, mais veut y faire passer un message : personne n'est obligé d'être un dur, vous pouvez fuir une bagarre et être toujours un homme. C'est le guitariste de Toto, Steve Lukather, qui joue sur tout le morceau. Le solo, en revanche a été confié à Eddie Van Halen. Une prestation pour laquelle il ne sera pas rémunéré : "Je l'ai fait comme un service, raconta-t-il plus tard. D'après le reste du groupe, mon manager et à peu près tout le monde, j'ai été un idiot complet, mais on ne m'a pas manipulé. Je ne fais rien si je n'ai pas envie de le faire."

Réalisé par Bob Giraldi, le clip, hymne non-violent et anti-gang est aussi un hommage à "West Side Story". Également diffusé sur MTV, quelques semaines après "Billie Jean", il ouvre définitivement la voie à d'autres artistes afro-américains, tels que Prince et Tina Turner. Le morceau rejoint rapidement "Billie Jean" dans le Top 5 des meilleures ventes de disques.

"Wanna Be Startin' Somethin'" | 8 mai 1983

C'est le quatrième morceau écrit et composé par Michael Jackson. Il aurait pu figurer sur le précédent album, "Off the Wall". Il en a le style, plus funk que les autres titres de "Thriller". Ce n'est pas surprenant puisqu'il a en effet été composé quelques années plus tôt.

À la fin de la chanson, Michael "emprunte" quelques mesures du tube de Manu Dibango, Soul Makossa. Deux ans plus tard, le musicien camerounais et la SACEM portent réclamation pour l'utilisation de 77 secondes de la chanson "Soul Makossa" sans en avoir eu l'autorisation. L'affaire se règle par un arrangement financier. Tout ça n'empêche pas Michael Jackson de la chanter en concert, bien au contraire, elle est d'ailleurs une des chansons les plus jouées de l'artiste en concert.

"Human Nature" | 3 juillet 1983

"Human Nature" est le dernier titre de "Thriller", sur le fil. Le morceau a été au dernier moment préféré à "Carousel". Il est signé de A à Z par le groupe Toto, très présent comme on l'a vu dans la conception de cet album de Michael Jackson

La chanson a été composée à l'origine par Steve Porcaro pour le groupe, mais le chanteur Bobby Kimball l'a refusée. Lors de l'enregistrement de l'album "Thriller", David Paich, un autre membre du groupe Toto, propose à Quincy Jones une démo du titre. Et Quincy (cette fois-ci) a une illumination : "Tout d'un coup, à la fin, il y avait tout ce silence, puis 'why, why, dah dah da-dum dah dah, why, why'. Simplement ces paroles bidons et une maquette très squelettique, j'en ai la chair de poule rien que d'en parler. J'ai dit que nous devions aller dans cette direction, parce qu'il y avait là un parfum fantastique."

Pour l'anecdote

"Carousel", la chanson évincée, figure sur l'édition spéciale du 20è anniversaire publiée en 2001.

"P.Y.T. (Pretty Young Thing)" | 19 septembre 1983

Écrite à l'origine par Michael Jackson, "P. Y. T. (Pretty Young Thing)" est entièrement remaniée par James Ingram et Quincy Jones qui la retravaille avec de nouvelles paroles sur un rythme plus rapide. Les chœurs sont assurés par les sœurs de Michael, Janet et LaToya Jackson. Cette chanson ainsi que "The Lady in My Life" de Rod Temperton, donnent à l'album une couleur plus R&B.

"P.Y.T." est le 6e single extrait de "Thriller" à atteindre le Top 10 du Billboard. Et ce n'est pas terminé.

L'année 1983 va se terminer en apothéose avec la sortie du 7e et dernier single (7 singles pour un album de 9 titres, voilà ce qui s'appelle de l'optimisation).

Pour l'anecdote

"The Lady In My Life" avec "Baby Be Mine" (qui figure tout de même sur la face B de "Human Nature"), sont les seules chansons de l'album à ne pas être sorties en 45t.

"Thriller" | 2 novembre 1983

Au-delà de la chanson, c'est le clip qui fera l'événement en cette fin d'année 1983.

Avec "Billie Jean" et "Beat It", Michael Jackson a transformé le clip en un outil promotionnel efficace. Au milieu de l'année 1983, les ventes de l'album "Thriller" ralentissent. Pour redonner un petit coup de pouce, le manager de Michael suggère de sortir "Thriller", la chanson en single et de l'accompagner d'un nouveau clip.

John Landis, le réalisateur des "Blues Brothers" et du "Loup-garou de Londres" réalisera.

Le label CBS met 100 000 $ sur la table, mais le réalisateur prévoit un budget de 900 000 $ pour élaborer les chorégraphies, les maquillages, les répétitions, et tourner le film. Le label se retire. John Landis suggère alors de faire un making-of qui, combiné avec le clip donnerait un film d'une heure environ qui pourrait être vendu à la télévision, en l'occurrence à MTV. Le clip a été annoncé comme une "World Premiere" sur MTV (ce qui n'avait jamais été fait) et a été diffusé la première fois le 2 décembre 1983 .

"Making Michael Jackson's Thriller" (le making-of) est devenu à sa sortie la vidéo musicale la plus vendue (9,5 millions d’exemplaires) et a participé à l'essor de la VHS.

Avec "Thriller", Michael Jackson a transformé le vidéoclip en une forme d'art visuel à part entière.

Pour l'anecdote

Les paroles de la narration de Vincent Price, en fin de clip, ont été écrites juste avant la session d'enregistrement en quelques minutes.

Les records

À son apogée, l'album se vend à un million d'exemplaires par semaine dans le monde entier.

dans le monde entier. Aux États-Unis , l'album passe 37 semaines à la première place du classement du Billboard. À l'époque, seules les bandes originales des films "South Pacific" (69 semaines) et "West Side Story" (54 semaines) avaient fait mieux.

à la première place du classement du Billboard. À l'époque, seules les bandes originales des films "South Pacific" (69 semaines) et "West Side Story" (54 semaines) avaient fait mieux. Sept des neuf chansons de l'album sortent en single et figurent toutes dans le Top 10 du Billboard Hot 100.

de l'album sortent en single et figurent toutes dans le Top 10 du Billboard Hot 100. L'album le plus vendu au monde avec 32 millions d'exemplaires vendus en une seule année. Il le demeure en 2017 avec des ventes estimées à 66 millions d'exemplaires .

. Huit Grammy Awards en 1984, dans trois genres différents ( pop , R&B et rock ).

Michael Jackson et Quincy Jones recevant leurs Grammy en février 1984 © Getty

Pour l'anecdote

L'album "Thriller" est conservé à la bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son "importance culturelle, historique ou esthétique".

Aller + loin

Une édition spéciale de l'album pour le 40è anniversaire :

En physique, un coffret collector avec les 10 titres originaux + 10 morceaux bonus, des enregistrements rares et des copies de travail.

15 titres supplémentaires seront disponibles dans le cadre d'une version numérique étendue.

Un documentaire

Réalisé par Nelson George, le critique musical américain, il raconte les coulisses de l'album.