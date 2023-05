Tiakola, Gazo, Aya Nakamura primés : on a assisté aux "Flammes", la première cérémonie dédiée au rap

La place du Châtelet avait de faux airs de cérémonie des César, ce jeudi soir. Le théâtre, qui a accueilli tant de fois la cérémonie des remises de prix du cinéma français, accueillait une première : les Flammes, la première cérémonie de remise des prix du rap français et des « musiques populaires ».

Comme aux Cesar, il y avait le tapis rouge et les tenues de soirée. Sauf que les stars qui défilaient devant le photocall s’appellent Tiakola, Hamza et Kalash, et que les tenues de soirée étaient pour certaines plus originales (on a vu des chaussures-pattes d’ours de la rappeuse Lala&Ce et de gros sequins noirs sur la veste de Gazo). En revanche il y a des choses qui ne changent pas : Jack Lang était là.

Ronisia et Werenoi, artistes révélations de l'année

La cérémonie a couronné des artistes d’horizons diverses, du rap pur aux musiques caribéennes ou latines, en passant par la "nouvelle pop". Mais comme dans les autres grandes cérémonies, ce sont souvent les grands favoris qui repartent sans surprise avec le plus de trophées : le rappeur Tiakola, le plus nommé de la cérémonie, est reparti avec 3 Flammes.

Mais c'est Gazo, qui lui aussi était nommé plusieurs fois, qui a remporté deux des trophées les plus prestigieux, celui de l'artiste masculin de l'année, et celui de l'album de l'année. Et c'est Aya Nakamura qui a reçu le prix de l'artiste féminine de l'année - qu'elle n'a pas pu recevoir en main propre. Les prix des révélations ont été décernés à Ronisia et Werenoi.

La soirée était aussi placée sous le signe de la vivacité du milieu du rap, qui a permis à de nombreux artistes de s'élever en partant de peu. Primé par la Flamme de l'album rap de l'année, Dinos a rappelé qu'il n'avait vendu que 3 000 exemplaires de son premier album. Il a lancé un appel à "être plus unis" : "Toute l'industrie est là, j'aimerais qu'on soit plus unis, c'est le moment, c'est notre heure, c'est notre culture, faisons des freestyles à 15 comme à l'ancienne, arrêtons les embrouilles, arrêtons les histoires d'egos".

"On l'attendait depuis si longtemps"

Parmi les primés dans cette cérémonie, le rappeur Dosseh, lauréat de la Flamme de la meilleure performance rap pour le titre "Djamel" sur les victimes du 13-Novembre, a transmis l'attente forte de cette cérémonie : "Merci à l’organisation des flammes d’avoir organisé ce qu’on attendait depuis si longtemps, notre cérémonie, à nous, par nous".

Dès le début du spectacle – diffusé en direct seulement sur le web, puis en différé à partir de 23h sur W9 - la salle s’est enflammée à chaque prestation. Et pour lancer la soirée, l’humoriste Fary a donné le ton : "Venez, juste pour le délire, on remet le prix de l’album de l’année à Vianney" – ça, c’est pour les Victoires de la Musique, et à peine plus tard, "Y’a un seul critère ce soir : faire de la bonne musique et avoir perdu face à M Pokora face aux NRJ Music Awards" - ça aussi, c’est fait.

Une cérémonie qui rafraîchit le genre

Sans révolutionner le genre, la cérémonie donne un petit coup de frais au format : la maîtresse de cérémonie Fadily Camara dialogue avec la voix-off assurée par le rappeur et journaliste Driver, beaucoup moins coincée que les voix-off des autres cérémonies. Ce qui ne change pas, c'est la durée : trois heures de cérémonie.

Quant aux prestations live des artistes, dans une scénographie minimaliste, composée essentiellement d’écrans, chacune a pris des allures de concert, à grands renforts d’effets de lumières, de flammes et de fumée. Parmi les performances qui se sont distinguées, celle de Dinos, assis sur un fauteuil, affichant un texte sur le monde du rap derrière lui pendant sa chanson ; et un duo inédit entre Gazo et Damso, sorti vendredi à minuit.

Des flammes, au sens propre, sur scène © Radio France - JB

Deux Flammes se démarquaient du reste : une première remise au chanteur congolais Fally Ipupa, pour l'ensemble de sa carrière. "C'est pour tous les artistes qui ont commencé leur carrière à Kinshasa, au Congo. L'Afrique, l'Afrique, l'Afrique ! Merci à tous les mélomanes, à toutes les personnes qui m'ont soutenu", a-t-il déclaré.

Et en guise de "Victoire d’honneur", une "Flamme éternelle", remise par le rappeur SCH – et ce n’est pas innocent : l’année dernière, son coup de gueule sur la scène des Victoires de la musique, contre le manque de présence du rap dans la cérémonie plus que trentenaire, est l’un des électrochocs qui ont donné naissance aux Flammes. "Ca faisait longtemps qu’on s’en plaignait, qu’on attendait cette soirée", a-t-il dit sur scène. C'est un autre marseillais, "une légende qui a inspiré des artistes qui brillent aujourd'hui" : Le Rat Luciano, membre de la Fonky Family.

Le palmarès complet :

Compositeur de l’année : Tarik Azzouz

Featuring de l’année : "Rencontre", de Diniz & Damso

Révélation féminine de l’année : Ronisia

Révélation masculine de l’année : Werenoi

Flamme éternelle : Le Rat Luciano

Meilleure performance rap : "Djamel" de Dosseh

Album nouvelle pop de l’année : "Mélo" de Tiakola

Meilleure stratégie de lancement de l'année : Bigflo et Oli pour "Les autres c'est nous"

Label indépendant de l'année : SPKTAQLR

Label de l'année : Epic Records

Pochette d'album de l'année : "M. A. N." (Black Roses & lost Feelings)

Concert de l'année : Laylow à l'Accor Arena

Morceau caribéen ou d’inspiration caribéenne de l’année : "Laptop", de Kalash feat. Maureen

Morceau RnB de l’année : "Atasanté", Tiakola ft. Hamza

Morceau afro ou d’inspiration afro de l’année : "Soza", Tiakola.

Flamme exceptionnelle : Fally Ipupa

Morceau de l'année : "Intro", de Josman

Album rap de l'année : "Hiver à Paris", de Dinos

Artiste masculin de l'année : Gazo

Artiste féminine de l'année : Aya Nakamura

Flamme Spotify de l'Album de l'année : Gazo