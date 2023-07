Tickets de caisse, électricité, épargne : ce qui change au 1er août

Avec l'arrivée du mois d'août, plusieurs changements entrent en vigueur à compter de ce mardi. Ainsi, le ticket de caisse ne sera plus imprimé de façon automatique, afin de limiter la consommation de papier. Par ailleurs, le bouclier tarifaire s'effaçant peu à peu, les prix de l'électricité vont augmenter de 10%.

Le ticket de caisse n'est plus systématique

Il finit souvent à la poubelle ou chiffonné au fond d'une poche. Le ticket de caisse n'est désormais plus imprimé de manière systématique : reportée deux fois à la demande des associations de consommateurs sur fond d'inflation, cette nouvelle réglementation s'applique officiellement à compter de ce mardi.

L'objectif est environnemental : chaque année, 30 milliards de tickets de caisse, tickets de carte bancaire et bons d'achat sont imprimés en France. Soit 150 000 tonnes de papier (l'équivalent de 25 millions d'arbres coupés et 18 milliards de litres d'eau consommés, précise le ministère de l'Économie).

Les clients qui le souhaitent pourront toutefois demander un ticket papier, pour lever un doute sur un prix par exemple. Dans certains cas (restaurant, hôtel, coiffeur, garagiste, etc.), l'impression reste obligatoire.

Les prix de l'électricité augmentent de 10%

Le gouvernement ayant décidé de réduire progressivement le bouclier tarifaire pour réduire la pression sur les finances publiques, les tarifs réglementés de l'électricité vont connaître une nouvelle hausse (+10%), qui vient s'ajouter à celle en vigueur depuis février dernier. Elle s'appliquera aux ménages et aux petites entreprises.

Depuis 2021, les tarifs réglementés, dont dépendent quelque 23 millions d'abonnés, ont augmenté de 31%.

Le plafond du livret d'épargne populaire relevé

Le plafond du Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages les plus modestes, passe de 7.700 euros à 10.000 euros, tandis que son taux d'intérêt descend à 6%, contre 6,1% précédemment. Quant au Livret A, son taux est maintenu à 3% malgré la hausse préconisée par la formule de son calcul, les autorités ayant décidé de ne pas le revaloriser au 1er août.

L'allocation de rentrée scolaire arrive

L'allocation de rentrée scolaire (ARS), en hausse cette année, est versée à partir de ce mardi à Mayotte et à la Réunion, puis le 16 août en métropole, Guyane, Martinique et Guadeloupe. Conditionnée aux ressources du foyer, elle est comprise entre 398 et 434 euros selon l'âge de l'enfant. Elle concerne les familles ayant des enfants de 6 à 18 ans, scolarisés dans un établissement public ou privé, en apprentissage ou pris en charge dans un établissement d'accueil spécialisé. Elle est destinée à aider à l'achat des fournitures scolaires, matériel, vêtements, etc.

Le taux d'usure relevé

Afin de suivre l'envol des taux d'intérêt, le taux d'usure augmente à son tour. Il s'agit en effet du taux maximum auquel une banque peut octroyer un crédit. Désormais révisé tous les mois, il avait franchi début juillet le seuil symbolique des 5%. À compter de ce 1er août, il passe à 5,33% pour un prêt sur 20 ans.