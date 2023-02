"Tim parle encore de la guerre, de sa maison" : avec une famille ukrainienne arrivée en France il y a un an

Le regard d'Arina se fige quand elle se remémore le 24 février 2022. Les souvenirs de cette enfant de neuf ans sont précis et détaillés, les images lui reviennent en tête : "Le matin quand je me suis réveillée pour aller à l’école, ma maman m’a dit qu’on n'y allait pas, j’ai demandé pourquoi, elle m’a dit que la guerre avait commencé". Elle entend le bruit des bombes au loin. L’après-midi, elle voit des tanks ukrainiens. Avec ses parents et ses frères, Arina habite à Doubrovystia, à 20 kilomètres de la Biélorussie. Le lendemain, la maman et les enfants fuient vers la frontière polonaise en bus. Leur ange gardien s’appelle Bruno. Ce français originaire de l’Ain est venu les chercher, en camion. Il a monté une association à la hâte pour aider des familles ukrainiennes.

L'adaptation à la vie française

"J’étais triste, car mon papa n’était pas là, et on quitte mon pays sans le vouloir", raconte Arina, dans un français parfait. Grand sourire, des longs cheveux blonds, elle porte un chemisier rayé bleu clair avec des petits cœurs rouges. L’adaptation à la vie française d’Arina semble d’une grande facilité. Elle jongle entre l’école française à Saint-Didier-de-Formans (Ain) et les leçons en ukrainien depuis chez elle. Elle n’a plus besoin de suivre des cours de français, et on comprend pourquoi.

Publicité

À l’école, où sont scolarisés d’autres enfants ukrainiens, Arina s’est fait de nouveaux amis. Elle était invitée il y a quelques jours par son amie Eléonore à un laser game. L’adaptation est moins évidente pour Timofé, cinq ans. Il arrive à parler français avec ses copains de grande section maternelle, mais il confond les langues quand il s’exprime. "Pour ma fille, c’était plus facile de s’intégrer en France, au début elle parlait en anglais", témoigne Irina, la maman de 32 ans. "Pour Tim, c’est plus difficile, il a un peu peur, il ne connaît pas trop le français. Il est triste, il parle encore de la guerre, de sa maison." Malgré tout, Timofé est heureux d'être en France nous dit sa maman. Il s'est fait des amis à l'école.

Arina, dans les locaux de l'école de Saint-Didier-de-Formans (Ain). © Radio France - Victor Vasseur

Timofé, dans les locaux de l'école de Saint-Didier-de-Formans (Ain). © Radio France - Victor Vasseur

La découverte de la France

Arina n’hésite pas à traduire les propos de sa mère Irina quand celle-ci cherche ses mots. Pourtant, Irina n’a plus trop de soucis pour parler français. En Ukraine, elle tenait une boutique sur internet. Ici, elle sert au restaurant, fait du ménage et aide à la cantine de l’école de ses enfants. "Au début, c’était la catastrophe, je ne connaissais pas la langue, j’avais peur, il y a de nouvelles habitudes, d’autres traditions."

Quand on demande à Arina s’il elle connaissait la France avant son arrivée, elle s’exclame, comme si notre question n’avait pas de sens : "Bah oui, il y a la tour Eiffel, le Louvre, Paris !". Elle s’est rendue dans la capitale l’été dernier, une courte journée : "C’était super !" Ces derniers mois, la famille est aussi allée en Provence, et à la montagne, une semaine, à l’Alpes d’Huez, lors d’un voyage organisé par l’association.

L'Ukraine leur manque

Son avenir, cette famille le voit en Ukraine. Quand les bombes arrêteront d’exploser, quand les enfants seront en sécurité. Arina veut surtout revoir ses animaux, laissés dans leur maison et gardés par les grands-parents : le hamster, le chat et la tortue. Il y a aussi ses amis restés dans leur pays, avec qui elle garde contact. "Mais on ne parle pas beaucoup", regrette la jeune fille. "Parfois, ils ne peuvent pas répondre à cause des coupures d’électricité."

Avec sa maman, elle suit les informations, l’évolution de la guerre en Ukraine. L’avant-veille de notre rencontre, Arina a fait un cauchemar lié au conflit : elle a rêvé qu’elle avait été kidnappée. "C’était le soir, j’étais toute seule, et quelqu’un m’a volée, j’ai eu trop peur..."

Irina, dans les locaux de l'école de Saint-Didier-de-Formans (Ain). © Radio France - Victor Vasseur

Une vingtaine de familles accueillies

Aujourd’hui, une vingtaine de familles ukrainiennes vivent à Saint-Didier-de-Formans et ses alentours, comme à Trévoux et Saint-Bernard, soit une cinquantaine de réfugiés. Elles sont originaires de toute l’Ukraine : Zaporijia ou encore Kharkiv. Certaines se projettent en France, d’autres attendent la fin de la guerre. Une seule maman et ses trois enfants sont rentrés au pays. Si elles sont ici, c’est notamment grâce à Bruno, 56 ans, l’un des responsables de l’association Enfant Ukraine 01.

Depuis plusieurs années, des enfants ukrainiens venaient passer les vacances d’été ou d’hiver en France. Alors, le 24 février, il a fallu à Bruno à peine une dizaine d’heures pour se mobiliser, obtenir un camion et partir avec des vivres en Ukraine. Le 26 février, il arrive en Pologne. Deux familles repartiront avec lui, dont celle d'Irina. Bruno pose des congés, et fera quatre voyages vers l’Ukraine.

Bruno, dans les locaux de l'école de Saint-Didier-de-Formans (Ain). - Victor Vasseur

Comme Irina, ces mères de familles s’intègrent, et plutôt facilement. Elles ont leur appartement et de quoi payer le loyer. "Elles font surtout des métiers de service, comme du ménage, de l’aide à la personne, ou sont dans la restauration", précise Bruno. Ce bénévole s’occupe des "tracasseries administratives", aide les ukrainiens accueillis à déclarer un médecin traitant par exemple, la prise en charge par la Sécurité sociale. Certaines familles rechignent à demander les aides de l’État, voulant être le plus autonome possible.

Bruno prépare un nouveau voyage, la date est fixée : ce sera début avril. Comme en décembre dernier, un camion rempli d’aide humanitaire prendra la direction de l’Ukraine. Trente-six heures de route en tout. Ils partiront avec un camion de pompiers, offert par la mairie d'Ars-sur-Formans. Acheté il y a une trentaine d'années, mais encore en bon état, le camion aura là-bas une seconde vie.