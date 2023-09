Tirés d'affaire selon le gouvernement, les loups français pourront être abattus plus facilement

Ce lundi, la préfète du Rhône réunit les acteurs du groupe national loup, en particulier les représentants des éleveurs et des associations de défense de l'environnement. Elle leur présente le cinquième "plan loup", qui doit donner les directives pour gérer cette espèce réintroduite en France dans les années 90, sur la période 2024-2029.

Le dernier comptage, consolidé début septembre, dénombre 1 104 loups en France, soit un nombre d'individus qui a doublé en cinq ans, rendant ce nouveau plan loup très attendu par les professionnels concernés. Le gouvernement a d'ores et déjà dévoilé quelques grandes lignes de ce plan.

Il prévoit ainsi d'assouplir les règles en ce qui concerne les tirs sur cette espèce protégée : l'objectif est avant tout la sauvegarde du pastoralisme de l'élevage, affirme le ministère de l'Agriculture. Le plan prévoit ainsi que les louvetiers aient un protocole de tir simplifié en cas d'attaque sur les troupeaux. Il prévoit aussi d'équiper ces bénévoles de lunettes nocturnes.

Un quota fixé à 19% de loups tués... pour le moment

Le gouvernement promet aussi de renforcer l'indemnisation des éleveurs en cas d'attaque. En revanche, pas de modification du quota de loups que l'État autorise à tuer : 19% de la population, pas plus. En tout cas, pour le moment, car il n'y a aucun tabou, dit le secrétariat d'État à la Biodiversité, chargé notamment de la préservation des espèces.

Si l'espèce se reproduit plus que prévu, le plan doit d'ailleurs permettre un assouplissement du statut du loup. À l'échelle européenne, il s'agira donc de passer d'espèce strictement protégée à un statut moins protecteur, comme l'a demandé la présidente de la Commission européenne.

Méthode de comptage

Avant même sa présentation, ce plan est loin de mettre tout le monde d'accord : même si le ministre de l'Agriculture estime qu'avec 1 104 loups , l'espèce est tirée d'affaire, pour les écologistes, comme France Nature Environnement, son état de conservation n'est bon nulle part.

L'association estime que plus de loups ne veut pas nécessairement dire plus d'attaques, si les troupeaux sont bien protégés. Autre point de tension : le comptage. Cet été, les éleveurs disaient que le nombre de loups réel était sous-estimé. Le nouveau plan demande donc une nouvelle méthodologie d'ici l'an prochain. Et pour tenter d'apaiser les esprits, tous les acteurs participeront à son élaboration.