Tirs mortels à Paris devant un centre culturel kurde : ce qu'on sait du suspect

"Une odieuse attaque", a réagi Emmanuel Macron. Un peu avant midi, ce vendredi, un homme a ouvert le feu dans le Xe arrondissement de Paris, rue d'Enghien, à proximité d'un centre culturel kurde. Deux hommes et une femme ont été tués, trois autres personnes blessées, dont une en état d'urgence absolue. Le tireur, qui a été interpellé, a "manifestement" voulu "s'en prendre à des étrangers", a déclaré sur place le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Une enquête a été ouverte pour "tentatives d'assassinat", "assassinats", "violences avec arme" et "infractions à la législation sur les armes". Plusieurs élus de gauche, dont des députés de la Nupes, ont fait un lien avec l'extrême droite. Alors que sait-on à ce stade du suspect ? On fait le point.

Un "taiseux" qui a manifestement agi seul

Le suspect, un Français âgé de 69 ans, "a manifestement agi seul", d'après le ministre de l'Intérieur. Il a été interpellé une quinzaine de minutes après avoir tiré ce vendredi matin. Il était alors armé d’un pistolet et de plusieurs munitions. "Il était tireur dans un club de sport et avait déclaré de nombreuses armes", a précisé Gérald Darmanin. Légèrement blessé, il a été placé en garde-à-vue. Le domicile de ce conducteur de trains à la retraite a été perquisitionné.

Le père du suspect, interrogé par l'AFP, décrit son fils comme étant "taiseux" et "renfermé". "Il a dû manigancer [l'attaque] tout seul", d'après lui. "Il était vraiment renfermé. Il ne vivait pas comme tout le monde (...) Ce matin, il n'a rien dit en partant (...) Il est cinglé. Il est fou", a-t-il ajouté.

Il venait de sortir de prison

L'homme était déjà connu des services judiciaires. Il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny le 29 juin 2017 à une peine de six mois de prison avec sursis et à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans pour des faits de "détention prohibée d’armes de catégories A, B et C". L’homme a également été condamné le 30 juin 2022 par le même tribunal à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de "violences avec arme" commis en 2016. Mais il a fait appel, et la procédure est toujours en cours.

Enfin, en décembre 2021, le sexagénaire a été incarcéré pour après avoir attaqué au sabre un camp de migrants dans le XIIe arrondissement de Paris et blessé deux sans-abris. Il est mis en examen dans ce dossier pour "violences avec ITT de moins ou plus de huit jours avec arme, avec préméditation et à caractère raciste" et "dégradations" et avait interdiction de porter une arme. Il est sorti de prison le 12 décembre dernier, sa détention provisoire ne pouvant être prolongée en raison de la nature des faits.

Il n'était pas connu pour appartenir à l'ultra-droite

L’homme n’était pas connu des services de renseignement, selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. "Il n’est pas certain que cette personne ait un engagement politique quel qu’il soit", a-t-il ajouté. "Il a voulu manifestement s’en prendre à des étrangers", a également expliqué le ministre de l'Intérieur. "Il n'est pas sûr que le tueur qui a voulu assassiner ces personnes (...) l'ait fait spécificiquement pour les Kurdes", a ajouté le ministre de l'Intérieur, précisant qu'il ne pouvait dire à ce stade que l'homme était connu pour des faits liés à l'ultra-droite. "Rien ne permet à ce stade d'accréditer une quelconque affiliation à un moment idéologique extrémiste", souligne également le parquet de Paris.