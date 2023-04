TITANIC - Mieux que Jack et Rose, l’histoire de Berthe et Quigg !

Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le paquebot Titanic, fleuron de son époque, sombrait dans l'Atlantique Nord au large de Terre-Neuve. Parti quatre jours plus tôt de Southhampton en Angleterre, après une escale à Cherbourg et en Irlande, il devait relier New York. Parmi les 2.150 personnes à son bord (dont 750 passagers de 1ère classe, 500 de 2e, 1.100 de 3e et 800 hommes d'équipage) seuls environ 700 survécurent.

111 ans après le drame, l’épave continue de révéler des secrets.

Un bagage jusque-là resté anonyme…

Ce sac en taffetas contenait un portefeuille, une barrette à cheveux dorée, une bourse en maille d’or et un portefeuille. Ces objets, parmi les 5500 remontés de l'épave du Titanic , après être restés pendant près d'un siècle par 3800 mètres de fond, n’avaient jusque-là, pas livré tous leurs secrets. Dont le nom de son, ou de sa propriétaire.

Mais l’évolution des technologies a permis à la société RMS Titanic INC, qui exploite les restes du navire de lire ce qu’il y avait d’inscrit sur un papier trouvé dans le portefeuille. Après un minutieux traitement, celui-ci a révélé les lettres imprimées d’un reçu du Casino de Nice avec le nom manuscrit de sa bénéficiaire : « Mayné de Villiers ».

Or parmi les passagers du Titanic, nulle femme inscrite à ce nom

Or parmi les passagers du Titanic, nulle femme inscrite à ce nom. Après vérification, les équipes identifient une certaine Berthe Mayné, âgée de 24 ans. Issue d’une famille pauvre, née en 1897 à Ixelles en Belgique, elle s’est inscrite comme citoyenne française dans les listes des passagers. Cette jeune chanteuse de cabaret voyageait avec son amant, Quigg Baxter. Ce joueur de hockey sur glace était le richissime héritier du « Baxter Block », considéré comme le premier centre commercial du Canada.

La suite, c’est Virginie Breunot Beaufrère de la Cité de la mer qui la raconte : « Ce document nous a permis de comprendre qu’elle avait probablement chanté dans ce Casino. Elle a embarqué à Cherbourg, l’une des escales du Titanic, le 10 avril 1912. Elle voyage alors en première classe, dans une cabine toute proche du célèbre Grand Escalier. Son compagnon, Quigg Baxter avait réservé une chambre pas trop éloignée de la sienne, car leur relation était certainement secrète. Et ce dernier voyageait également avec sa mère et sa sœur ! Lors du naufrage , il a dû faire des présentations rapides au moment de faire monter sa famille et sa maîtresse dans un canot de sauvetage...»

Quigg, lui, ne survivra pas au naufrage.

Berthe Mayné a passé quelque temps dans la famille de son amant au Canada. Plus tard, elle rentre en Europe. Elle prend le nom de Bella Vielly. Cette rescapée du Titanic choisit le statut de « cocotte » et marque de sa présence et de ses frasques les décennies 1920 et 1930. Cette femme charmeuse, et avec du bagout, est morte pauvre le 11 octobre 1962 à Berchem-Sainte-Agate sans que personne n’ait cru à son histoire de rescapée.

Le portefeuille présent dans l'exposition a été retrouvé dans l'épave du Titanic, et il contenait un reçu du Casino de Nice qui a permis d'identifier Berthe Mayné - B Almodovar-HandiPrint/Cité de la mer