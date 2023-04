Tom Cruise face à la fonte des glaces du Svalbard lors du tournage de "Mission impossible 8"

La glaciologue étudie les glaciers dans les régions les plus froides du monde, et se trouve aux avant postes du réchauffement climatique. Elle travaille pour le Conseil de l'Arctique dans un programme de surveillance et d'évaluation de cette région du monde. Passionnée depuis l'enfance par l'étude de tout ce qui à trait au grand froid, à la protection de la nature en milieu polaire, elle est venue exposer ce que signifiait concrètement aujourd'hui la fonte des glaciers à l'échelle de la planète, au micro de Mathieu Vidard, à l'occasion de la sortie de son livre "Sentinelles du climat".

Son cri d'alerte sur l'état des glaciers, elle a récemment eu l'occasion d'en faire part à l'une des plus grandes célébrités d'Hollywood actuellement en plein tournage. En effet, l'exploratrice a proposé à l'acteur Tom Cruise de l'emmener en balade dans une grotte de glace au Svalbard, alors qu'il tournait la seconde partie du prochain "Mission Impossible – Dead Reckoning". Le huitième film devrait sortir sur les écrans en 2024 et une de ses séquences va se dérouler dans cette région glaciaire protégée de la Norvège.

Une mission : "marquer un maximum l'esprit de Tom Cruise sur les enjeux de la fonte des glaces"

Heïdi Sevestre raconte dans quelles conditions s'est déroulée cette balade avec l'acteur, alors couvert de son gros bonnet de laine et de grosses moufles. Celui qui interprète l'agent secret Ethan Hunt depuis maintenant près de 30 ans s'est autorisé une petite balade de santé, entre deux missions, aux côtés de la glaciologue pour admirer la splendeur de ces lieux polaires, plus que jamais menacés : "Tom Cruise est venu au Svalbard très récemment, il y a quelques semaines, pour filmer "Mission Impossible 8". Et je me suis dit que c'était une opportunité de dingue, si je pouvais le croiser et encore mieux, l'emmener dans les glaciers ! J'ai donc envoyé un message à un ami qui a organisé toute la logistique du tournage et, le lendemain, on était ensemble pendant 2 heures dans une grotte de glace au cœur d'un glacier.

On a passé tout le temps à papoter. Il avait une petite équipe avec lui, c'était vraiment génial pour moi, ne serait-ce que d'abord pour essayer de le faire tomber amoureux des glaces du Svalbard et de le connecter avec les enjeux actuels de la fonte du lieu, de lui expliquer que le Svalbard d'aujourd'hui, c'est l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre.

C'était vraiment crucial de l'emmener au cœur du sujet, d'autant que Tom Cruise, c'est tout de même quelqu'un qui a des millions de followers sur les réseaux sociaux, un following extraordinaire. J'ai donc essayé de retenir un maximum son attention sur cette problématique de la fonte des glaces.

On a un tout petit peu parlé du changement climatique en abordant surtout la question de la beauté et de l'importance de ces glaciers. Il ne se rendait pas compte à quel point ces glaciers étaient importants, à quel point ils étaient fragiles et que la grotte de glace dans laquelle on se trouvait ne serait peut-être plus là dans quelques années. C'était vraiment crucial de lui donner ces échelles de temps et de lui montrer que même là-haut, au Svalbard, à 4 000 kilomètres de la France et encore plus loin des États-Unis, tous les périls environnementaux nous interconnectent, où que l'on soit sur la planète".

Un tournage sur place qui a bien failli capoter pour des raisons écologiques

Cette acceptation de sa part coïncide très certainement avec le problème que la production du huitième film a rencontré avec la gouvernance de l'archipel quant à l'impact que pourrait avoir le tournage du film sur place.

En effet, Le Guardian nous apprend qu'il y a un mois, la société de production du huitième film n'avait pas obtenu l'autorisation de la part des autorités locales de l'archipel, pour procéder à une trentaine d'atterrissages d'hélicoptères, estimant que le tournage pourrait perturber la biodiversité du Svalbard, déjà grandement menacé. L'équipe de tournage aurait dû trouver une alternative pour tourner cette partie du film sur cet archipel protégé où vivent trois des mammifères polaires les plus protégés : l'ours polaire, le renard et le renne arctique.

Des complications qui ont donc très certainement dû réveiller la conscience écologique du comédien américain, qui a vu dans cette balade aux côtés de l'océanographe une très bonne occasion de découvrir la splendeur des glaciers du Svalbard et à quel point cette région polaire était menacée par le réchauffement climatique.

