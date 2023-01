Tombé du train en pyjama, retrouvé nu dans une fontaine… De quoi souffrait le président Paul Deschanel ?

Tout avait si bien commencé : le 17 janvier 1920, l'homme politique Paul Deschanel est élu président de la République française. Sept mois plus tard, il quitte le pouvoir après des inquiétudes sur sa santé mentale. L'historien et essayiste Bruno Fuligni était l'invité de l'émission Autant en emporte l'histoire. Au micro de Stéphanie Duncan, il a donné les clefs pour comprendre le cas Paul Deschanel.

Paul deschanel, politique de naissance

Qui était Paul Deschanel ? Bruno Fuligni explique : "La carrière politique de Paul Deschanel a débuté le jour de sa naissance. Né en Belgique, il est le fils d'un de ces Républicains appelés les proscrits, ceux qui ont fui la France après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Comme parrain, il a un certain … Victor Hugo. Son père, Émile Deschanel, est un républicain en vue, et un grand professeur très respecté. Dès sa naissance, il a donc un destin. Il est lancé en politique après une petite carrière préfectorale, par Gambetta. Il est républicain mais plutôt modéré. Laïc, mais sans excès. Il a une carrière très longue puisqu'il est élu pour la première fois en 1885 comme député d'Eure-et-Loir. Il est ensuite réélu jusqu'à ce qu'il soit porté à la présidence de la République."

En pyjama près des rails aux environs de Montargis

Stéphanie Duncan raconte l'incident : "Le 23 mai 1920, le chef de l'État se rend à bord du train présidentiel à Montbrison (Loire), afin d'inaugurer le lendemain le monument aux morts de la Grande Guerre de la région du Forez. Le convoi officiel quitte la gare de Lyon dans la soirée. Quelques heures plus tard, il est retrouvé en pyjama à côté des voies. Par chance, les travaux sur la ligne ferroviaire obligeaient le train à rouler à 50 kilomètres à l'heure au moment de sa chute, ce qui lui a évité des blessures plus graves.

Ce n'est que le lendemain que la délégation constate sa disparition. À peine l'alerte donnée, le convoi présidentiel s'arrête de toute urgence en gare de Roanne à sept heures du matin, le 24 mai 1920. La France n'a plus de président et le gouvernement doit faire face à une situation politique et constitutionnelle sans précédent. Plus tard, on apprit qu'indisposé par la chaleur du wagon, le président voulut, vers 23 h 45, ouvrir la fenêtre. Celle-ci résistant, le président se suspendit de toutes ses forces à la poignée. La fenêtre céda brusquement et Monsieur Deschanel fut projeté au-dehors…"

Nu dans une fontaine

SD : "Lors de l'été 1920, l'État de Paul Deschanel ne s'améliore guère. La santé mentale du président est l'objet de toutes les spéculations, parfois les plus loufoques. Mais derrière le ton moqueur, à aucun moment la question de sa pathologie psychiatrique n'est abordée dans cette France de l'entre-deux-guerres. La maladie mentale reste taboue et la profonde dépression dans laquelle s'enfonce le chef de l'État ainsi que ses nombreuses crises d'angoisse sont passées sous silence. Le président, pourtant poussé par une partie de son entourage, continue d'ignorer l'éventualité d'une démission. Mais au matin du 10 septembre, quand on le retrouve à moitié nu dans un bassin de la résidence d'été présidentielle de Rambouillet, il devient évident que Paul Deschanel n'est plus en état d'assurer ses fonctions.

Le 21 septembre 1920, le président présente sa démission. Dans une courte allocution, il explique que c'est contraint par la situation qu'il doit prendre cette décision qu'il qualifie lui-même de déchirement. Élu pour sept ans, son mandat n'aura duré que sept mois. Tenu éloigné des cercles du pouvoir, Paul Deschanel se rétablit totalement. Son anxiété et les symptômes qui en découlaient sont derrière lui, et il décide de faire son retour dans la vie publique en briguant le siège de sénateur d'Eure-et-Loir le 9 janvier 1921, soit moins de quatre mois après sa spectaculaire démission. Il est élu au premier tour de scrutin avec 50,35 % des suffrages."

Une énorme dépression

Bruno Fuligni explique de quoi souffrait Paul Deschanel : "Plus vraisemblablement, d'une forme de déprime, d'une énorme dépression qui s'empare de lui au moment où il arrive au stade suprême de sa carrière politique. C'est le moment où il n'a plus personne au-dessus de lui. Il réalise qu'en tant que président sous la Troisième République, il n'a pas tant de pouvoir. Et surtout, toute sa vie, depuis son enfance, il a fait ce qu'on attendait de lui. Il était l'incarnation de ce parti républicain, d'abord dans l'exil, puis aux affaires. C'est un monsieur très convenable, très bien habillé. On le compare souvent à un garçon coiffeur. On le caricature en gravure de mode. Même ses adversaires considèrent qu'il préside très bien les séances quand il devient président de la Chambre des députés… Il est parfait et finalement, lorsqu'il arrive à l'Élysée, il continue de jouer un rôle.

C'est le bon fils à son papa. Et au moment de cette grosse déprime qui se traduit par des actes inexplicables, c'est la seule fois où il est lui-même. Paradoxalement, tout le reste du temps, il joue un rôle. Un grand polémiste de l'affaire Dreyfus, Laurent Taillade, disait qu'on ne pouvait pas dire de mal de lui. "C'est le néant sans phrases, le vide absolu". Et dix ans plus tard, un autre polémiste dira de lui qu'il était le plus vide et le plus reluisant de nos "politichinelles". Paul Deschanel est une enveloppe, une façade, sans rien derrière. La dernière année de sa vie, quand il a démissionné et qu'il est élu au Sénat, il se comporte tout à fait normalement."

