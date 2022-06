"Top Gun : Maverick" ou Tom Cruise face à son propre mythe - L'avis du Masque & la Plume

Le film présenté par Jérôme Garcin

Le film cartonne depuis deux semaines, les chiffres sont époustouflants. Présenté à Cannes hors compétition, mais avec la Patrouille de France. C'est la suite du "Top Gun" de Tony Scott sorti en 1986, avec l'immarcescible Tom Cruise qui reprend du service, et s'envoie toujours en l'air. Le meilleur des pilotes de chasse est chargé de former en quelques semaines quatre jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission très spéciale : bombarder en territoire ennemi, une usine d'uranium enrichi. Parmi les jeunes élèves, il y a le fils de son coéquipier qui était mort en vol en mission. Les scènes d'aviation sont assez époustouflantes. Le reste est quand même très emmerdant… non ?

"Un film qui mise tout sur la nostalgie et la légende de Tom Cruise" selon Nicolas Schaller

Chez "L'Obs", le film n'apporte rien de nouveau et finit même par être puéril, au point de ne miser que sur l'aspect nostalgique du premier opus et de ne travailler exclusivement que sur le mythe cinématographique de Tom Cruise : "Avec ce film, Tom Cruise écrit un nouveau chapitre de sa légende, car il dit à travers ses films tout ce qu'il ne dira jamais en interview. À travers ces films, Tom Cruise raconte beaucoup de choses. Le seul intérêt du film c'est de le revoir en ayant bien en tête la lecture crypto gay du premier opus "Top Gun", mais que je continue à considérer comme un navet. Si on enlève le côté crypto-gay, il n'y a rien , comme un spot de pub pour l'armée américaine mais très mauvais."

Selon Pierre Murat "le second est aussi mauvais que le premier…"

Pierrot s'est ennuyé pendant les 2h10 de film… qu'il a trouvées insupportables et particulièrement ennuyeuses : "Ce qui est vraiment drôle, c'est l'imprécision, notamment lorsqu'est évoqué l'idée qu'on se trouve dans un Etat voyou mais dont on ne sait pas lequel. Ce qui m'a frappé par rapport au premier opus, c'est que c'est totalement asexué, la production reprend absolument l'air du temps.

Mais là, il ne se passe rien de plus que dans le premier, qui était aussi très mauvais. Il ne se passe rien entre les personnages. Seuls existent les gros avions qui foncent sur l'état voyou… C'est un film de 2h10 insupportable !"

Sophie Avon touchée par "l'un des tout premiers films testamentaires de Tom Cruise"

La critique pour "Sud-Ouest" est très émue par la manière dont Tom Cruise fait ressentir la fragilité de l'âge. Un peu à la manière d'un Clint Eastwood, ce film résonne comme une introspection sur lui-même 36 ans après le film qui l'a fait décoller : "Je n'ai pas eu besoin d'avoir vu le premier pour être extrêmement touchée par ce que ce film raconte. Je le trouve bouleversant, notamment sur le temps qui passe. Tom Cruise est bien conservé, il est toujours aussi beau gosse, mais il est vieux, et c'est avant tout un film qui brave cette cruauté du regard des jeunes qui le voient comme un vieux. C'est un film sur la cruauté du temps qui passe. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ressentir la fragilité que l'âge pouvait procurer à cet homme. Il la joue en même temps qu'il la vit. Il avait déjà commencé à composer avec dans "Mission impossible", mais là c'est beaucoup plus douloureux encore même si on lui offre un rôle en or".

"La consécration du mythe de Tom Cruise", d'après Jean-Marc Lalanne

C'est d'après le critique des Inrocks, un film qui réfléchit sur une des mythologies cinématographiques les plus fortes du cinéma hollywoodien : "Un film qui forge le mythe passionnant et très émouvant de Tom Cruise. Je trouve ça magnifique, très élégant. C'est un film sur le temps qui passe, mais sur un corps où le temps semble ne pas passer. Le miracle de Tom Cruise, c'est qu'on a le sentiment que son corps ne vieillit pas, et que c'est peut-être ça le plus cruel. Il a enfin réussi son fantasme qui consiste à ressembler à un immortel, mais ce faisant, il se coupe absolument des autres. Le film ne cesse de raconter cette espèce de solitude absolue qui fait qu'on devient une idole. C'est un film sur le poids d'être Tom Cruise et tout ce qu'il y a autour n'a aucune importance, on se fout de l'histoire".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Top Gun : Maverick" de Joseph Kosinski 8 min France Inter

