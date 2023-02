TotalEnergies annonce des bénéfices record et fait grincer des dents chez les politiques

C'est tout simplement le meilleur bénéfice de l'histoire du groupe. Avec l'envolée des cours du gaz et du pétrole, suite à la guerre en Ukraine, TotalEnergies a pu enregistrer un bénéfice net de 19,5 milliards d'euros (20,5 milliards de dollars). Et ce, malgré le retrait progressif de ses activités en Russie (des dépréciations à hauteur de 14 milliards d'euros).

Un succès qui va bénéficier... aux actionnaires du groupe. TotalEnergies va les gratifier d'un dividende total de 3,81 euros par action pour l'année 2022, dont 1 euro en dividende exceptionnel. À l'inverse, ce résultat agace globalement tous les autres, dans une période où le prix de l'énergie est un poids pour de nombreux ménages, où la crise climatique est de plus en plus désastreuse et où le gouvernement envisage de faire travailler les Français deux ans de plus pour combler un déficit envisagé à 13,5 milliards d'euros en 2030.

"Gavage", "partage de la valeur"

"On assiste au gavage des uns, au rationnement des autres", lançait ainsi ce mercredi François Ruffin à l'annonce de ces résultats, en dénonçant "une situation scandaleuse". Le député de la Somme dénonce surtout un immobilisme de l'exécutif sur la question : "Ça fait trois ans où on demande aux Français de se rationner pendant qu'on a Total et compagnie qui se gavent. Et Bruno Le Maire, est-ce qu'il bouge le petit doigt ? Aujourd'hui, au sommet de l'État français, on a une complicité dans la prédation de la nation."

"Total bénéficie comme d'autres sociétés d'une situation de crise qui est difficile et douloureuse à porter pour nos entreprises, pour les citoyens, qui fragilise l'économie mondiale", dénonce de son côté le président du Sénat Gérard Larcher. "Ces bénéfices nous amènent à nouveau à nous interroger sur la répartition des dividendes entre les actionnaires, les salariés, et du rôle et de la place de l'impôt." Il se réjouit toutefois de voir "une entreprise française qui réussit", mais "c'est le partage de la valeur qui est la question qu'il faut se poser", insiste-t-il.

Total précise ce mercredi que, contrairement à 2021 où il avait été déficitaire en France, il paiera cette année l'impôt sur les sociétés dans l'Hexagone. Il n'exclut pas non plus de mettre en place une nouvelle ristourne à la pompe, un dispositif qui avait coûté 600 millions d'euros l'an dernier. Soit 3 % de ses bénéfices de 2022.